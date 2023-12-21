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لبشرة صحية.. تعرف على أفضل عادات الاستحمام

الاستحمام - دش - استحمام
الماء الفاتر أفضل للاستحمام
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كشفت طبيبة أمراض جلدية عن أفضل 10 عادات للاستحمام للبشرة، من بينها اختيار الماء الدافئ بدلاً من الساخن،  وتجنب المنتجات التي تحتوي على مكونات مهيجة مثل الكحول. اضافة اعلان
أوصت طبيبة الأمراض الجلدية، الدكتورة علياء أحمد، بـ 10 عادات للاستحمام لتحسين صحة البشرة ومظهرها، 

استخدام الماء الساخن في الاستحمام

وقالت إنه على الرغم من أنه قد يكون من المغري رفع درجة حرارة الماء أثناء الاستحمام، إلا أنه قد يكون مزعجًا، ويؤدي إلى تفاقم جفاف الجلد والحكة، بحسب صحيفة "إكسبريس".
وأوضحت الطبيبة التي تتعاون مع شركة "دوف" لإطلاق مجموعتها الجديدة من غسول الجسم: "إن استخدام الماء الساخن يسبب تمدد الأوعية الدموية، حيث يريد الجلد أن يبرد، مما يعزز الالتهاب والحكة". 
وأشارت إلى أن "الاستحمام لفترة قصيرة أفضل، حيث إن الجلد يدفع مقابل الاستمتاع بالاستحمام لفترة أطول، خاصة في المناطق التي بها مياه عسر - أوصي بخمس دقائق حيثما أمكن ذلك".
ووفقًا للطبيبة، فإن "التعرض المتكرر للماء العسر يمكن أن يسبب تراكمًا على الجلد، مما قد يؤدي إلى الجفاف والتهيج من خلال خلل في حاجز الجلد".

التنظيف المزدوج بعد الاستحمام

وشددت على أنه "ليست هناك حاجة أكيدة إلى التنظيف المزدوج بعد الاستحمام. على الرغم من أن الشعور بالنظافة الشديدة مرغوب فيه من قبل الكثيرين لأنه يبدو أكثر "صحية"، إلا أنه ليس ضروريًا لتكون بشرتك نظيفة، ويمكن أن يكون علامة على أن المنتجات التي تستخدمها تجفف بشرتك بالفعل".
وأشارت إلى أن "استخدام رغوة الصابون لا يعني بشرة أنظف، والأيدي أكثر فعالية من الليف، والتي يمكن أن تلتقط الكثير من الجراثيم إذا لم يتم غسلها بانتظام".
ونصحت الطبيبة بالبحث عن غسول الجسم المعزز للرطوبة، وإضافة كمية من الماء البارد في النهاية لتنعيم بشرة الشعر، وتخصيص اختيارات المنتج بما يتناسب مع نوع بشرتك وشعرك.

أفضل الطرق لتحسين عادات الاستحمام

استخدم يديك في الاستحمام بدلاً من الليف
اغسل دائمًا الأطراف مثل الأذنين وأصابع القدمين والساقين
الاستحمام مرة واحدة في اليوم
تأكد من غسل المنتجات بشكل صحيح
لا ترفع درجة حرارة المياه كثيرًا
لا تجبر نفسك على الاستحمام بماء بارد
لا حاجة إلى التنظيف المزدوج إذا كنت تستخدم غسول الجسم المرطب بشكل مناسب
اغسل وجهك في الحوض بعد الاستحمام بالماء الفاتر، فهو أسهل على البشرة
اختار المنتجات التي تغذي البشرة بدلاً من تجريدها

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