لا يعرفن عنها شيئًا.. 5 أنواع من السرطان يُهددن ملايين النساء

حذرت دراسة جديدة في بريطانيا من أن ملايين النساء ليس لديهن أدنى فكرة عن خمسة أنواع من السرطانات النسائية يمكن أن تؤثر عليهن.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "بودي فورم"، المتخصصة في منتجات العناية النسائية،، أن 9% فقط من 2000 امرأة كن على علم بوجود هذا العدد الكبير من السرطانات.
وسمعت ما يصل إلى 93% منهن عن سرطان المبيض، و95% منهن يعرفن أنه يتعين عليهن الحذر من سرطان عنق الرحم .
لكن 64% منهن لم يسمعن من قبل عن سرطان الفرج ، و48% منهن لا يعرفن أنهن يمكن أن يتعرضن لسرطان المهبل، و29% لم يعرفن أنه يمكن أن يؤثر على الرحم.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 25% منهن لن يطلبن المساعدة على الفور من أخصائي طبي عندما عانين من مخاوف بشأن صحتهن النسائية، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
انخفاض وعي النساء بالسرطاناتوقال متحدث باسم شركة "بودي فورم": "إنه أمر لا يصدق الاعتقاد أنه مع عدد النساء اللاتي يتم تشخيصهن كل عام، فإن المعرفة بما يجب البحث عنه منخفضة للغاية".
وأضاف: "كل يوم، تتلقى 60 امرأة أخبارًا صادمة تفيد بإصابتهن بأحد أنواع السرطان الخمسة التي تؤثر على أعضائهن النسائية. ومع ذلك، فإن الوعي منخفض، ولا يتم بذل الكثير خارج المجال الطبي لزيادة المعرفة بين أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".
ووجدت الدراسة أن 61% من النساء لا يستطعن التعرف على علامات وأعراض أي من أنواع السرطان الخمسة.
واعترف نحو 54% بأنهم سيجدن صعوبة في معرفة متى تكون أشياء مثل الإفرازات والانتفاخ وآلام الحوض أي شيء خارج عن المألوف. وافترض 29% أنهم سيعانين من نفس الأعراض، و16% مختلفة تمامًا.
ومن بين اللواتي لا يرغبن في زيارة الطبيب بشأن المخاوف حول صحتهن النسائية، لا يرغب النصف في المبالغة في رد الفعل، بينما يشعر 22% بالحرج الشديد من الحديث عن ذلك.
أقل بقليل من الخمس (17%) لا يريدن مواجهة ما يمكن أن يقال، واعترف 15% صراحة أنهن يفضلن نهج "دفن رأسي في الرمال".
وبينما تقوم 83% من النساء بفحص أنفسهن بحثًا عن المؤشرات الرئيسية لسرطان الثدي، فإن 41% لن يفكرن أبدًا فيما إذا كانت الدورة الشهرية أو الإفرازات أو عدم الراحة في البطن أو استخدام المرحاض أمرًا طبيعيًا بالنسبة لهن.
5 أنواع من السرطانات النسائية وأعراضها
سرطان المبيضيتم تشخيصه في أغلب الأحيان بعد انقطاع الطمث، ولكنه يمكن أن يؤثر على أي امرأة لديها مبايض في أي مرحلة من مراحل الحياة.
الأعراض الخمسة الرئيسية لسرطان المبيض هي:
زيادة حجم البطن والانتفاخ المستمر
آلام الحوض والبطن المستمرة
تغير غير مبرر في عادات الأمعاء
صعوبة في تناول الطعام والشعور بالشبع بسرعة، أو الشعور بالغثيان
الحاجة إلى التبول بشكل أكثر انتظامًا
قد تظهر أيضًا أعراض أخرى، مثل آلام الظهر والتعب وفقدان الوزن والألم أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.
سرطان عنق الرحمسرطان عنق الرحم هو سرطان عنق الرحم، الذي يربط الرحم والمهبل. يمكن أن يؤثر على المرضى في أي عمر، ولكن نسبة الإصابة أعلى عند النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 34 عامًا.
ولكن قد تلاحظ المرأة أيضًا:
نزيف غير عادي، غالبًا بعد ممارسة العلاقة
الألم وعدم الراحة أثناء ممارسة العلاقة
- إفرازات مهبلية ذات رائحة كريهة
سرطان الفرج يعد سرطان الفرج نادرًا، وينتشر بصورة خاصة بين النساء فوق سن 60 عامًا. ولكن يتم تشخيص النساء الأصغر سنًا، لذا يجب عليهن معرفة ما يلي:
حكة دائمة في الأعضاء التناسلية الخارجية (الفرج)
ألم أو وجع في الأعضاء التناسلية الخارجية
بقع سميكة أو مرتفعة أو حمراء أو بيضاء أو داكنة على جلد الأعضاء التناسلية الخارجية
قرحة مفتوحة أو نمو واضح على الجلد التناسلي
شامة على الأعضاء التناسلية الخارجية يتغير شكلها أو لونها
كتلة أو تورم في الأعضاء التناسلية الخارجية
سرطان المهبليعد سرطان المهبل أكثر ندرة، وتشمل العلامات الأكثر شيوعًا ما يلي:
نزيف غير طبيعي، على سبيل المثال. بين الفترات، بعد انقطاع الطمث
إفرازات ذات رائحة كريهة أو ملطخة بالدم
الألم أثناء ممارسة الجنس
كتلة أو نمو داخلي يمكن أن تشعر به أنت أو طبيبك
حكة داخلية لا تزول، وألم عند التبول
- آلام الحوض والداخلية المستمرة
سرطان الرحم أكثر أعراض سرطان الرحم شيوعًا هو النزيف المهبلي غير الطبيعي، خاصة بعد انقطاع الطمث. قد يكون هذا النزيف غير المنتظم:
نزيف مهبلي بعد انقطاع الطمث
نزيف بين فترات الدورة الشهرية
نزيف شديد بشكل غير عادي
إفرازات مهبلية ملطخة بالدم (الوردي والبني والأحمر).