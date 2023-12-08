لا يعرفن عنها شيئًا.. 5 أنواع من السرطان يُهددن ملايين النساء

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حذرت دراسة جديدة في بريطانيا من أن ملايين النساء ليس لديهن أدنى فكرة عن خمسة أنواع من السرطانات النسائية يمكن أن تؤثر عليهن. اضافة اعلان

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "بودي فورم"، المتخصصة في منتجات العناية النسائية،، أن 9% فقط من 2000 امرأة كن على علم بوجود هذا العدد الكبير من السرطانات.

وسمعت ما يصل إلى 93% منهن عن سرطان المبيض، و95% منهن يعرفن أنه يتعين عليهن الحذر من سرطان عنق الرحم .

لكن 64% منهن لم يسمعن من قبل عن سرطان الفرج ، و48% منهن لا يعرفن أنهن يمكن أن يتعرضن لسرطان المهبل، و29% لم يعرفن أنه يمكن أن يؤثر على الرحم.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 25% منهن لن يطلبن المساعدة على الفور من أخصائي طبي عندما عانين من مخاوف بشأن صحتهن النسائية، وفقًا لصحيفة "ذا صن".





انخفاض وعي النساء بالسرطانات



5 أنواع من السرطانات النسائية وأعراضها



سرطان المبيض



سرطان عنق الرحم



سرطان الفرج



سرطان المهبل



سرطان الرحم



وقال متحدث باسم شركة "بودي فورم": "إنه أمر لا يصدق الاعتقاد أنه مع عدد النساء اللاتي يتم تشخيصهن كل عام، فإن المعرفة بما يجب البحث عنه منخفضة للغاية".وأضاف: "كل يوم، تتلقى 60 امرأة أخبارًا صادمة تفيد بإصابتهن بأحد أنواع السرطان الخمسة التي تؤثر على أعضائهن النسائية. ومع ذلك، فإن الوعي منخفض، ولا يتم بذل الكثير خارج المجال الطبي لزيادة المعرفة بين أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".ووجدت الدراسة أن 61% من النساء لا يستطعن التعرف على علامات وأعراض أي من أنواع السرطان الخمسة.واعترف نحو 54% بأنهم سيجدن صعوبة في معرفة متى تكون أشياء مثل الإفرازات والانتفاخ وآلام الحوض أي شيء خارج عن المألوف. وافترض 29% أنهم سيعانين من نفس الأعراض، و16% مختلفة تمامًا.ومن بين اللواتي لا يرغبن في زيارة الطبيب بشأن المخاوف حول صحتهن النسائية، لا يرغب النصف في المبالغة في رد الفعل، بينما يشعر 22% بالحرج الشديد من الحديث عن ذلك.أقل بقليل من الخمس (17%) لا يريدن مواجهة ما يمكن أن يقال، واعترف 15% صراحة أنهن يفضلن نهج "دفن رأسي في الرمال".وبينما تقوم 83% من النساء بفحص أنفسهن بحثًا عن المؤشرات الرئيسية لسرطان الثدي، فإن 41% لن يفكرن أبدًا فيما إذا كانت الدورة الشهرية أو الإفرازات أو عدم الراحة في البطن أو استخدام المرحاض أمرًا طبيعيًا بالنسبة لهن.يتم تشخيصه في أغلب الأحيان بعد انقطاع الطمث، ولكنه يمكن أن يؤثر على أي امرأة لديها مبايض في أي مرحلة من مراحل الحياة.الأعراض الخمسة الرئيسية لسرطان المبيض هي:زيادة حجم البطن والانتفاخ المستمرآلام الحوض والبطن المستمرةتغير غير مبرر في عادات الأمعاءصعوبة في تناول الطعام والشعور بالشبع بسرعة، أو الشعور بالغثيانالحاجة إلى التبول بشكل أكثر انتظامًاقد تظهر أيضًا أعراض أخرى، مثل آلام الظهر والتعب وفقدان الوزن والألم أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.سرطان عنق الرحم هو سرطان عنق الرحم، الذي يربط الرحم والمهبل. يمكن أن يؤثر على المرضى في أي عمر، ولكن نسبة الإصابة أعلى عند النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 34 عامًا.ولكن قد تلاحظ المرأة أيضًا:نزيف غير عادي، غالبًا بعد ممارسة العلاقةالألم وعدم الراحة أثناء ممارسة العلاقة- إفرازات مهبلية ذات رائحة كريهةيعد سرطان الفرج نادرًا، وينتشر بصورة خاصة بين النساء فوق سن 60 عامًا. ولكن يتم تشخيص النساء الأصغر سنًا، لذا يجب عليهن معرفة ما يلي:حكة دائمة في الأعضاء التناسلية الخارجية (الفرج)ألم أو وجع في الأعضاء التناسلية الخارجيةبقع سميكة أو مرتفعة أو حمراء أو بيضاء أو داكنة على جلد الأعضاء التناسلية الخارجيةقرحة مفتوحة أو نمو واضح على الجلد التناسليشامة على الأعضاء التناسلية الخارجية يتغير شكلها أو لونهاكتلة أو تورم في الأعضاء التناسلية الخارجيةيعد سرطان المهبل أكثر ندرة، وتشمل العلامات الأكثر شيوعًا ما يلي:نزيف غير طبيعي، على سبيل المثال. بين الفترات، بعد انقطاع الطمثإفرازات ذات رائحة كريهة أو ملطخة بالدمالألم أثناء ممارسة الجنسكتلة أو نمو داخلي يمكن أن تشعر به أنت أو طبيبكحكة داخلية لا تزول، وألم عند التبول- آلام الحوض والداخلية المستمرةأكثر أعراض سرطان الرحم شيوعًا هو النزيف المهبلي غير الطبيعي، خاصة بعد انقطاع الطمث. قد يكون هذا النزيف غير المنتظم:نزيف مهبلي بعد انقطاع الطمثنزيف بين فترات الدورة الشهريةنزيف شديد بشكل غير عاديإفرازات مهبلية ملطخة بالدم (الوردي والبني والأحمر).



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