"لا غنى عنها".. 5 خضروات غنية بالنشويات

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كشفت ورقة بحثية جديدة عن خطورة تجنب الخضروات النشوية لصالح الأطعمة الأخرى، التي تحتوي على الكربوهيدرات، ويُنظر إليها على أنها مغذية بنفس القدر، وفق "مديكال إكسبريس". اضافة اعلان





الخضروات النشوية:





النظام الغذائي





إتلاف الأوعية الدموية





وأظهر البحث أن استبدال الخضروات النشوية وتناول الحبوب مكانها ليوم واحد يؤدي إلى انخفاض في المدخول اليومي للجسم بنسبة 21% في البوتاسيوم، و17% في فيتامين ب 6، و11% في فيتامين سي، و10% في الألياف.1- البطاطس.2- الجزر.3- الذرة.4- الشمندر (البنجر).5- القرع.ويعد النظام الغذائي هو أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول.والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة هي من بين أكبر أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول، وتشمل أشياء مثل الزبدة والجبن والكيك والبسكويت واللحوم الدهنية.وفي حين أن النظام الغذائي يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول، فإنه يمكن أن يساعد أيضا في خفضه.وأوصى البروفيسور بن كيلي من "نافيلد هيلث"، بتناول أربعة خضروات للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول، وهي:جذور الشمندرالجرجيرالسبانخالكرفس.وأضاف لصحيفة "إكسببريس": "يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول إلى إتلاف طبقة في بنية الأوعية الدموية تسمى البطانة - وهذا هو المسؤول عن إنتاج وإطلاق أكسيد النيتريك، مما يساعد الأوعية على التمدد".وتابع: "في بعض الحالات، عندما تتضرر البطانة، لا يقتصر الأمر على أنها لاتطلق ما يكفي من أكسيد النيتريك، ولكن أكسيد النيتريك الذي تطلقه يتفاعل مع الأنسجة التالفة، مما يجعلها تفعل العكس وتتقلص بدلاً من ذلك - عندما يحتاج الجسم إليها مباشرة للتمدد".وحذر البروفيسور بن كيلي من أنه "إذا ظل ضغط الدم والكوليسترول مرتفعين لعدد من السنوات، فقد يصبح الضرر الذي يلحق بالبطانة الوعائية شديدًا بدرجة كافية لزيادة مخاطر حدوث مضاعفات مثل الذبحة الصدرية والأزمات القلبية والسكتة الدماغية".