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لا تنطبق على مريض السكري .. جراح قلب: هذه أعراض الأزمة والجلطة القلبية

امراض القلب
جراح قلب: هذه أعراض الأزمة والجلطة القلبية
أ أ
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كشف جراح قلب أن أعراض الأزمات القلبية متعددة، منها ما يستوجب الإسعاف الفوري، ومنها ما يحتاج إلى العلاج طويل المدى، كما أنها تختلف بالنسبة لمرضى السكري.
وقال الجراح في تقرير لقناة الإخبارية أن أمراض القلب تنقسم إلى قسمين ، قسم يخص شرايين القلب التاجية ، والقسم الثاني يتعلق بالصمامات.


أمراض الشرايين التاجية

وأضاف، أمراض شرايين القلب التاجية قد تكون مزمنة من تراكم عدة سنوات ، أو طارئة وتسمى بالذبحة الصدرية أو الجلطة القلبية وغالبا يتم فيها الإسعاف العاجل .
وأشار إلى أن الأمراض القلبية المزمنة تأتي من خلال ترسب وتراكم تكيسات الدهون على مدى سنوات طويلة مما يؤثر في الأداء الوظيفي للشرايين.


أعراض الأزمة والجلطة القلبية

وقال إن أعراض الجلطة تظهر في آلام الصدر وتكون في الغالب في المنتصف، وقد تصعد للرقبة أو الأكتاف، وتكون عبارة عن ضغط شديد على منتصف الصدر.
ونوه بأن مرضى السكر لا تظهر لديهم كل هذه الأعراض التي تظهر على الآخرين، وعادة تظهر أعراض الأمراض القلبية لديهم على صورة  آلام في المعدة، أو الشعور بالغثيان.

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