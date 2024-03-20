لا تفوتك.. 7 نصائح لصحة أسنانك في شهر رمضان

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قدم مجلس الضمان الصحي، نصائح للعناية بصحة الأسنان خلال شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان.





نصائح لصحة الأسنان في رمضان



وتتضمن النصائح التي نشرها المجلس عبر حسابه في منصة "إكس":-الإكثار من شرب الماء طوال فترة الإفطار.-استخدام الخيط السني مرة واحدة يوميًا.-مضغ علك خال من السكر بعد الوجبات.-استخدام السواك بالطريقة الصحيحة.-تنظيف الأسنان مرتين يوميًا على الأقل.-الابتعاد عن التدخين.-التقليل من تناول السكريات والشامي والقهوة المحلاة.وقال مجلس الضمان الصحي، إن وثيقة الضمان الصحي الأساسية تغطي تكاليف جميع الخدمات العلاجية الأساسية والوقائية، وعلاج القنوات الجذرية والحالات الطارئة.