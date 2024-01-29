لا تفعل هذا الشيء مطلقًا عقب الاستيقاظ من النوم: يؤثر على دماغك

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حذرت طبيبة من عادة يفعلها كثير من الناس عند الاستيقاظ من النوم، لما له من تأثيرات سلبية على المخ.





تصفح الهاتف عقب الاستيقاظ اضافة اعلان



خطورة الضوء الأزرق للهاتف



تخطي مرحلتي ثيتا وألفا



تشتت العقل



ويتعلق التحذير بالإمساك بالهاتف وتصفحه عقب الاستيقاظ، الأمر الذي قالت طبيبة العلاج الطبيعي الدكتورة جانين بورينج إنه "يؤدي إلى رفع مستويات الدوبامين لديك، وهو ما يزيد من تحفيز عقلك وجهازك العصبي".ليس هذا فحسب، بل إن النظر إلى أن تصفح الهاتف يمكن أن يؤثر أيضًا على قنوات الكالسيوم ذات الجهد الكهربي.ووفقًا للدكتورة بورينج، فن "المجالات الكهربائية والمغناطيسية من هاتفك الخلوي ستتسبب في تدفق الكثير من الكالسيوم إلى الخلايا عبر VGCC مما يتطلب المزيد من المغنيسيوم لمواجهة هذا التوازن في فيضان الكالسيوم".وتابعت محذرة: "سيؤثر هذا على عملية التمثيل الغذائي لديك خلال اليوم، ومستويات الطاقة لديك، وقد تصاب بالصداع من تلك المجالات الكهرومغناطيسية"، بحسب صحيفة "إكسبريس".كما حذرت الدكتور بورينج من خطورة الضوء الأزرق على صحتنا.وقالت: "هذا الضوء الأزرق المنبعث من هاتفك يخبر عقلك أيضًا أن الساعة 12 ظهرًا، مما يفسد إيقاعات الساعة البيولوجية لديك أيضًا".وشاطرها الرأي الدكتور جاي راي، عالم النفس التمكيني المتخصص في علم أعصاب الصحة العقلية، محذرًا من تصفح الهاتف في الصباح.وكتب لمجلة "فوربس": "عندما تستيقظ في الصباح، يتحول دماغك من موجات دلتا، التي تحدث في حالة النوم العميق، إلى موجات ثيتا، التي تحدث أثناء نوع من حالة أحلام اليقظة".وأضاف: "يتحرك الدماغ بعد ذلك لإنتاج موجات ألفا عندما تكون مستيقظًا ولكنك مسترخٍ ولا تعالج الكثير من المعلومات".وأوضح أنه "من خلال الإمساك بهاتفك أول شيء والغوص على الفور في عالم الإنترنت، فإنك تجبر جسمك على تخطي مرحلتي ثيتا وألفا المهمتين والانتقال مباشرة من مرحلة الدلتا إلى حالة اليقظة واليقظة التامة (المعروفة أيضًا باسم حالة بيتا)."وتابع: "تشير مجلة ساينتفيك أمريكان إلى أن "التفكير الذي يمكن أن يحدث أثناء حالة ثيتا غالبًا ما يكون تدفقًا حرًا ويحدث دون رقابة أو ذنب. وهذا يجعل حالة ثيتا وقتًا مثاليًا للاستفادة من عقلك الباطن لتصور ما تريده ومساعدة عقلك على دفع أفعالك للأمام نحو تحقيق رؤيتك".وحذر عالم النفس من أنه "من خلال تخطي هذه الحالات والتحقق من هاتفك مباشرة بعد الاستيقاظ، فإنك تهيئ عقلك للتشتيت".وقال إن "رؤية أو قراءة شيء سلبي أول شيء في الصباح يمكن أن يؤدي إلى استجابتك للضغط النفسي ويضعك في حالة من التوتر لبقية اليوم".وإذا رأيت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل دون إجابة، فقد تشعر أنك مضطر للرد حتى أثناء استلقائك على السرير، كما تقول جولي مورجنسترن، مؤلفة كتاب "لا تتحقق أبدًا من البريد الإلكتروني في الصباح".