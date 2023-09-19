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صحيفة تواصل الالكترونية

لا تطيق سماع صوت الناس وهم يأكلون؟.. تعرف على السر

الأذن
بعض الناس يعاني من الميزوفونيا
أ أ
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يعاني بعض الناس من صعوبة في تقبل سماع أصوات الآخرين أثناء التهام الطعام، وأشياء أخرى مثل الاستنشاق والسعال. 
وهؤلاء يعانون من حالة تعرف باسم الميزوفونيا، تسبب رد فعل سلبيًا قويًا تجاه الأصوات الشائعة، بدءًا من تنظيف الحلق وطقطقة المفاصل.اضافة اعلان
وتقدر الأبحاث أن هذه الحالة تؤثر على ما يصل إلى واحد من كل خمسة أشخاص في بريطانيا. 

الميزوفونيا

وقالت الدكتورة جين جريجوري، من قسم علم النفس التجريبي بجامعة أكسفورد : "إن تجربة الميزوفونيا هي أكثر من مجرد الانزعاج من الصوت. يمكن أن تسبب الميزوفونيا مشاعر العجز والحصار عندما لا يتمكن الناس من الابتعاد عن الصوت غير السار".
وأضافت: "في كثير من الأحيان يشعر الأشخاص الذين يعانون من الميزوفونيا بالسوء تجاه أنفسهم لرد فعلهم بالطريقة التي يتصرفون بها، خاصة عندما يستجيبون للأصوات التي يصدرها أحباؤهم".
وأصدرت الدكتورة جريجوري كتابًا جديدًا بعنوان "أصوات مثل الميزوفونيا"، تستكشف فيه أسباب هذه الظاهرة، وكيفية مساعدة المتضررين. 
وقالت لصحيفة "الجارديان": "هدفي هو أن يحصل الناس على بعض التغيير نتيجة للكتاب".
وألهمت دراسة نشرت في مارس، وجدت أن كراهية الأجانب تؤثر على ما يصل إلى الخمس في بريطانيا، الدكتورة جريجوري إلى تأليف الكتاب. 

أعراض المشكلة 

وحددت الدراسة المشاركين الذين تمثل هذه الحالة "عبئًا" على حياتهم. في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن أولئك الذين يعانون من مشكلة خطيرة فقط هم الذين يحتاجون إلى المشورة للمساعدة في حلها. 
واستخدم الباحثون استبيانًا للحكم على مسببات الضوضاء وردود الفعل وشدة استجابة 772 مشاركًا.
كما حددوا أيضًا الأعراض لمرض الميزوفونيا لأولئك الذين يتساءلون عما إذا كانوا مصابين به.
ووجدوا أنه إذا كان الشخص يشعر بالتوتر أثناء سماع التنفس الطبيعي والبلع، فهذا يشير إلى أنه قد يكون مصابًا بهذه الحالة، لأن هذه الأصوات لا تزعج غالبية الناس.
ويقول الخبراء أن الأشخاص الذين يعانون من الميزوفونيا غالبًا ما يواجهون استجابة القتال أو الهروب للأصوات، مما قد يؤدي إلى الغضب والحاجة إلى الهروب.
ويمكن أن تشمل الأصوات حفيف الأشخاص أو مضغ العلكة أو العطس، بالإضافة إلى أصوات مثل دقات الساعات ومحركات السيارات.

ردود فعل مختلفة إزاء الضوضاء

ووجدت الدراسة، التي غطت 37 محفزًا شائعًا للضوضاء و25 رد فعل مختلفًا في استبيانها، أن الأشخاص الذين لا يعانون من الميزوفونيا يشعرون عادةً بالانزعاج من بعض الضوضاء.
لكن ردود فعل الأشخاص الذين يعانون من الميزوفونيا تكون أكثر حدة، وهم أكثر عرضة للإبلاغ عن الضيق أو الغضب أو الذعر.
ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة "بلوس وان"، أن الميزوفونيا أثرت على 18.4% من الأشخاص بطريقة كبيرة. 
ومع ذلك، اعتقد 2.3% فقط أنهم مصابون بهذه الحالة، و13.6% فقط سمعوا عنها.
وأظهر التحليل، أن الميزوفونيا شائعة بالتساوي بين الرجال والنساء، ويبلغ متوسط عمر المصابين 43 عامًا.
وقالت الدكتورة سيليا فيتوراتو، من جامعة كينجز كوليدج في لندن، إن الدراسة أظهرت أن "معظم الأشخاص الذين يعانون من الميزوفونيا ليس لديهم اسم لوصف ما يعانون منه".

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