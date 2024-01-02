لا تستغرق دقائق.. 10 أشياء افعلها يوميًا لتعيش حياة أطول!

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يمكن أن يكون لإجراء تعديلات صغيرة على نمط الحياة، لا تستغرق سوى دقائق معدودة يوميًا، تأثيرات قوية على الحالة الصحية للفرد، التي تجنبه العديد من الأمراض وتزيد من طول العمر. اضافة اعلان

قالت خبيرة اللياقة البدنية، جوانا ديسي لصحيفة "ذا صن": "إننا نميل إلى التقليل من تأثير العادات اليومية الصغيرة على صحتنا لأننا مشروطون بالاعتقاد بأن "تحسين رفاهيتنا يتطلب الكثير من الوقت والجهد".

بدلاً من ذلك، يجب علينا جميعًا أن نتبنى ما يسميه خبراء اللياقة البدنية "العادات الدقيقة"، وهي إجراءات سهلة وسريعة يمكن أن تساهم في حياة أطول وأكثر صحة إذا حرصت على الالتزام بها.

وأفضل ما في الأمر أنها لن تستغرق سوى دقائق قليلة من يومك، وتشمل 10 عادات يمكنك القيام بها في أقل من 10 دقائق، ويمكن أن تساعدك على العيش لفترة أطول.





1. أخذ قيلولة



2. تمرين سريع



3. تخلص من السموم الرقمية



وفقًا لجوانا، يمكن أن تساعد القيلولة القصيرة في تعزيز ذاكرتك.واستشهدت ببحث نُشر في مطبعة جامعة أكسفورد في عام 2016 يُظهر أن مدة القيلولة المثالية هي في الواقع 10 دقائق.وكتب الباحثون: "لقد تبين أن القيلولة القصيرة لمدة 10 دقائق في فترة ما بعد الظهر تنتج فوائد فورية للأداء دون التأثير الجانبي للجمود أثناء النوم".وفقًا لجوانا: "المشكلة هي أن معظم الناس يشعرون براحة شديدة ويميلون إلى الاستمرار في النوم. القيلولة الطويلة ليست أفضل قيلولة ويمكن أن تؤدي إلى الجمود في النوم".وأضافت: "إذا تمكنت من إتقان قيلولة الطاقة لمدة 10 دقائق فقط، فقد ثبت أنها تحسن اليقظة، وتعزز الحالة المزاجية، وتعزز الأداء المعرفي".وفقًا لدان بيوتنر - الذي صنع لنفسه اسماً من خلال دراسة المعمرين في جميع أنحاء العالم - فإن العديد من الأشخاص الأطول عمرًا اعتادوا على القيلولة أثناء النهار.وسكان إيكاريا، إحدى المناطق الزرقاء الخمس في العالم، حيث يعيش الناس حتى 100 عام، غالبًا ما يأخذون قيلولة بعد الظهر، الأمر الذي يمكن أن يقلل من هرمونات التوتر ويريح القلب، وفقًا لدان.أظهرت الأبحاث الحديثة أن أي نشاط - بما في ذلك القيلولة أو المشي السريع أو التنظيف - يمكن أن يكون أفضل لصحة القلب من الجلوس لفترات طويلة.وقال مؤلفو الدراسة، إن تبديل وقت الجلوس بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول والحفاظ على وزن صحي.وتنصح خبير اللياقة البدنية بممارسة التمارين التي تستخدم وزن الجسم فقط - دون استخدام الأوزان أو الأربطة أو غيرها من المعدات.الجلوس لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تصلب العضلات والأوتار والأربطة، مما يؤدي إلى انخفاض المرونة ومشاكل في الوضعية واختلال توازن العضلات، وفقًا لجوانا.وأضافت: "تمارين وزن الجسم تكافح هذا من خلال تحسين توازنك وتنسيقك. "ناهيك عن الفائدة الإضافية المتمثلة في حرق السعرات الحرارية وإدارة الوزن بشكل أفضل في هذه العملية".وتابعت: "لاستهداف مجموعات عضلية مختلفة أسبوعًا بعد أسبوع، أوصي باتباع برنامج لياقة بدنية للتمرينات السريعة عبر الإنترنت مع مدرب معتمد لتوجيه تدريبك".قد يكون هاتفك وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك جزءًا من حياتك اليومية.

لكن الاتصال الدائم بوسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني يمكن أن يجعل الحياة أكثر إرهاقًا.

وكما قالت جوانا: "في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون بمثابة منصة إيجابية للتواصل مع العائلة والأصدقاء، إلا أنها يمكن أن تعزز المقارنات غير الواقعية بين المستخدمين وتؤثر على الصحة العقلية".

وأضافت: "في الواقع، تظهر الأبحاث أن 40% من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يشعرون بالقلق أو الاكتئاب بعد استخدامها".

واقترحت خبيرة اللياقة البدنية، تخصيص وقت للتخلص من السموم الرقمية - حتى لو كان لمدة 10 دقائق فقط - للسماح بإعادة ضبط العقل.

وأوضحت جوانا أن "الاستراحة القصيرة من حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون مجددة، وتعزز التوازن الصحي بين العالم الرقمي وتجارب الحياة الواقعية".

وتشير الأبحاث الحديثة التي أجراها معهد باك للشيخوخة على ذباب الفاكهة - والتي لها عمليات بيولوجية مماثلة للإنسان - إلى أن قضاء وقت طويل على الهاتف أو الكمبيوتر المحمول يمكن أن يؤثر على العمر، لأنه يمكن أن يعطل إيقاعك اليومي.





4. وجبات خفيفة صحية



5. تدوين مشاعرك اليومية



6. اتصل بصديق



7. قم بالمشي السريع



8. حافظ على ترطيب جسمك



9. التأمل يعزز حالتك المزاجية



10. التمدد يوميًا



وفقًا لخبيرة اللياقة، فإن الحد من الوجبات الخفيفة السكرية أو المصنعة أفضل، لأن تناول الكثير من السكر "يمكن أن يعطل صحة الأمعاء من خلال تعزيز نمو البكتيريا الضارة والالتهابات في الجهاز الهضمي".وأشارت الأبحاث أيضًا إلى أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة - والتي ستتعرف عليها إذا كانت تحتوي على خمسة مكونات أو أكثر لا تعرفها - يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى مرض السكري من النوع الثاني والسكتة الدماغية والخرف.واقترحت خبيرة اللياقة البدنية، تحضير بعض الوجبات الخفيفة الصحية لتكون في متناول يدك عندما يكون لديك 10 دقائق إضافية.وقالت: "لا يجب أن تكون هذه وجبات معقدة، بل وجبات خفيفة بسيطة وغنية بالمغذيات لتحسين نظامك الغذائي".وأضافت: "بعض الأمثلة على الوجبات الخفيفة الصحية يمكن أن تكون التفاح مع زبدة الفول السوداني، أو عصير الخضار، أو بودنج بذور الشيا، أو الشوفان مع البيض، أو مزيج من الأطعمة".وفقًا لدان، يعد الإجهاد "أحد الأسباب الرئيسية للالتهاب المزمن" وله ارتباطات بالخرف - ولهذا السبب يعيش سكان المنطقة الزرقاء، الذين يحرصون على التخلص منه، لفترة طويلة في كثير من الأحيان.وقال معلم طول العمر إن المعمرين في المناطق الزرقاء غالباً ما يختارون الحصول على قيلولة أو الصلاة.كان اقتراح جوانا للتعامل مع ضغوط العمل أو الإرهاق أو القلق هو تجربة تدوين اليوميات.وقالت إن تخصيص بضع دقائق للكتابة في يومياتك يمكن أن يوفر "مساحة للتأمل الذاتي، مما يسمح لك بتحديد أولويات المشكلات وتحديد المحفزات لإدارة تحديات الحياة بشكل أفضل".وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، فإن استثمار بضع دقائق كل يوم لتدوين مشاعرك يمكن أن يساعدك في التعرف على أي أفكار سلبية أو متطفلة، وتحويلها إلى حديث إيجابي عن النفس داخل يومياتك".وأوضحت: "لذا، فإن قضاء 10 دقائق فقط يوميًا في تدوين اليوميات يمكن أن يكون أمرًا ممتازًا للحد من التوتر".أظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة "إم بي سي ميديسن"، أن الوحدة أو العزلة الاجتماعية يمكن أن تعرض الشخص لخطر الوفاة المبكرة.ليس فقط هذا. وفقًا لجوانا، "تم ربط العزلة الاجتماعية بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني والاكتئاب والقلق".وتشير هذه النتائج إلى أن الحرص على التواصل مع الأصدقاء والعائلة بشكل منتظم قد يساعدك على العيش لفترة أطول.وحتى المكالمة الهاتفية يمكن أن تفي بالغرض.قالت جوانا: "محادثة قصيرة مدتها 10 دقائق يمكن أن ترفع الروح المعنوية خلال يوم سيء وتوفر إحساسًا بالارتباط".وأضافت: "إذا كنت تواجه صعوبة في التعرف على أشخاص جدد، فخصص 10 دقائق من يومك للبحث والاشتراك في أماكن محلية في منطقتك. يمكن أن يكون الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك مفيدًا في مساعدة الاتصالات الجديدة وتطوير حياة اجتماعية مُرضية".نصحت جوانا: "إذا كانت التدريبات الطويلة تشعرك بالخوف أو ببساطة ليس لديك الوقت، فحاول الالتزام بالمشي السريع لمدة 10 دقائق يوميًا".وقالت: "المشي السريع يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية مع مرور الوقت"."وفضلاً عن ذلك فإن المشي يساعد على خفض ضغط الدم، وتنظيم نسبة السكر في الدم، وخفض نسبة الكولسترول"، وفق قولها.وفقًا لخبيرة اللياقة البدنية، فإن "أسهل شيء يمكنك القيام به من أجل صحتك هو شرب كوب من الماء".وأضافت: "شرب كمية كافية من الماء يساعد الكلى على التخلص من أي فضلات زائدة لمنع تكون حصوات الكلى. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الجسم الرطب انتظام الجهاز الهضمي مما يخفف من الانزعاج الناتج عن الإمساك في الأمعاء".كما أن البشرة تستفيد أيضًا من الترطيب، ويمكنها أيضًا تشحيم مفاصلك، مما يساعد على الوظيفة الخلوية الشاملة.وأضافت: "أنصح النساء بشرب لترين من الماء يوميًا، و2.6 لتر للرجال لأنهم يحتاجون إلى المزيد من السوائل كل يوم".قالت جوانا: "إن التأمل لمدة 10 دقائق دون تشتيت الانتباه ليس بالأمر السهل ويتطلب التدريب. ومع ذلك، مع مرور الوقت، ستجد أن التأمل الواعي يصبح أسهل، مما يقودك إلى حالة من الاسترخاء".وأشارت إلى أن تخصيص بضع دقائق لها يوميًا يمكن أن يساعدك في الحفاظ على تركيزك وحضورك لبقية يومك.وفقًا لخبير اللياقة البدنية: "بعد 10 دقائق من التأمل، من المحتمل أن تشعر بتحسن في الصحة العاطفية والوضوح العقلي المعزز الذي يستمر طوال اليوم. هذا الوعي باللحظة الحالية يقلل من القلق بشأن الماضي والمستقبل، ويساعد على تنظيم الحالة المزاجية بشكل أفضل".هل فكرت يومًا في بدء يومك بالتمدد، أو أخذ بعض الوقت للقيام بذلك في منتصف يوم عملك؟قالت جوانا: "يمكن أن يساعد التمدد في زيادة نطاق حركتك، مما يحافظ على مرونة جسمك ورشاقته أثناء أنشطتك اليومية".وأضافت: "بدونها، تقصر عضلاتك وتتصلب تدريجيًا، مما قد يسبب الألم وعدم الراحة. بالإضافة إلى تحسين المرونة ، يمكن أن يؤدي التمدد المنتظم إلى تحسين صحة العضلات والعظام لتحسين وضعك بمرور الوقت"."كما يمكن أن يساعد الدورة الدموية لتعزيز توصيل المواد الغذائية بشكل أفضل إلى العضلات وتقليل وقت التعافي بعد الإصابة"، وفق قولها.