لا تتجاهل هذه العلامة في الفم.. مؤشر على الإصابة بالسكري

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يمكن أن يعاني بعض الناس من مرض السكري دون أن يلاحظه لسنوات عديدة قبل أن تظهر الأعراض.

لذا، فإن معرفة ما الذي يجب البحث عنه قد يكون الخطوة الأولى في تحديد حالة السكر في الدم. اضافة اعلان





الشعور الدائم بالعطش



جفاف الفم



علامات الإصابة بالسكري





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وفقًا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، يمكن لعلامة تحذير واحدة أن تصيب الفم.إذ يعد العطاش - الشعور الدائم بالعطش والحاجة إلى شرب المزيد والمزيد من السوائل دون الوصول للارتواء- هو أحد "أعراض مرض السكري" الأكثر شيوعًا والتي تستهدف "كثيرًا من الأشخاص".وقال موقع (Diabetes UK)، إنه بينما يشعر الجميع بالعطش من وقت لآخر، فإن هناك بعض العلامات المنذرة التي يمكن أن تساعد في التعرف على العطاش.وأضاف: "نحن جميعًا نشعر بالعطش في أوقات مختلفة خلال اليوم. يعد تناول كمية كافية من الماء يوميًا (عدة أكواب) أمرًا مهمًا جدًا لأن الماء ضروري للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم درجة حرارة الجسم والتخلص من الفضلات".وتابع: "ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالعطش طوال الوقت أو كان عطشك أقوى من المعتاد ويستمر حتى بعد الشرب، فقد يكون ذلك علامة على أن ليس كل شيء على ما يرام داخل جسمك".علامة رئيسية أخرى يمكن أن تصاحب العطش المفرط الناجم عن مرض السكري هي جفاف الفم المؤقت أو الطويل.وعلاوة على ذلك، لا يمكن إخماد العطاش عن طريق الإكثار من شرب لأن هذه العلامة "مستمرة وغير مفسرة".وكما هو الحال مع أعراض مرض السكري الأخرى، فإن العطش المفرط والتبول ينجمان عن ارتفاع مستويات السكر في الدم.وعندما يكون الشخص مصابًا بمرض السكري غير معالج، تضطر الكليتان إلى بذل جهد أكبر لتصفية وامتصاص السكر الزائد في الدم.عندما تصل الأعضاء الصغيرة إلى نقطة لا تستطيع فيها مواكبة ذلك، يتم إفراز الجلوكوز الزائد في البول، مما يؤدي إلى سحب السوائل من الأنسجة، مما يجعل الشخص يعاني من الجفاف، ويزداد شعوره بالعطش.ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مشكلات الصحية الأخرى، بدءًا من الإسهال إلى تعفن الدم، قد تؤدي أيضًا إلى ظهور هذه العلامة.وعلى الرغم من أن العطاش يمكن أن يدق أجراس الإنذار، إلا أن هذه ليست العلامة التحذيرية الوحيدة التي يمكن أن تشير إلى مرض السكري.يوصي مركز السيطرة على الأمراض بالبحث عن العلامات التالية:التبول (التبول) كثيرًا (غالبًا في الليل)الشعور بالعطش الشديدفقدان الوزن دون محاولةالشعور بالجوع الشديدضبابية الرؤيةوجود خدر أو وخز في اليدين أو القدمينالشعور بالتعب الشديدوجود بشرة جافة جدًاوجود تقرحات تتعافى ببطءالإصابة بالعدوى أكثر من المعتاد.