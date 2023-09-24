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لا تتجاهله.. احذر: الشخير يهدد القلب والدماغ

علاج الشخير
النوم على الظهر من أسباب الشخير
أ أ
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يشكل الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم، خطرًا على الصحة إذا ما تركت الحالة بدون علاج.
إذ يكون المصابون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 30 بالمئة، وأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 60 بالمئة.اضافة اعلان

أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

وقال الطبيب ديفيد جارلي، من عيادة "بيتر سليب": "على المدى الطويل، يكون الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والاكتئاب والسكتة الدماغية وارتفاع خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 140 بالمئة".
وأضاف: "يمكن أن يؤدي أيضا إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والخرف في وقت مبكر من الحياة"، وفق ما أورد موقع "سكاي نيوز عربية".

عوامل الخطر 

وتعتبر السمنة وشرب الكحول والتدخين والنوم على الظهر وقصور الغدة الدرقية عوامل تزيد من فرص التعرض للحالة.
ويعد الشخير الذي يصيب واحدًا من بين كل خمسة أشخاص، أكثر شيوعًا عند الرجال ويزداد الخطر مع التقدم في العمر.
وقال جارلي: "هناك ما لا يقل عن 8 ملايين بريطاني يعانون من الحالة، وهذا العدد آخذ في الارتفاع، من المهم مراقبة العلامات التي تشمل الشخير بصوت عالٍ، واللهاث بحثًا عن الهواء أثناء نومك، والاستيقاظ بفم جاف أو صداع في الصباح وصعوبة النوم".

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