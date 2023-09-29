لا تتجاهلها.. 3 أعراض على وجود أورام في المخ

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تحدث أورام الدماغ عندما تنمو الخلايا فيه وتتكاثر بطريقة غير طبيعية ولا يمكن السيطرة عليها. وتعتمد العلامات التحذيرية عادة على الجزء الدقيق من الدماغ المصاب ومدى بطء أو سرعة نمو الورم. اضافة اعلان

وكشف الدكتور يوهانس أويس، الطبيب العام في بريطانيا عن ثلاث علامات على وجود أورام في المخ، على النحو التالي:





1. الصداع المستمر



2. تغيرات الرؤية



3. النوبات



إحدى العلامات "الأكثر شيوعًا" و"المبكرة" هي الصداع المستمر والمتفاقم، وغالبًا ما يكون أكثر حدة في الصباح أو عند النوم، ويصاحبه الغثيان والقيء.وفي حين أن المشكلة يمكن أن تكون علامة على شيء أقل خطورة، أوضح الدكتور أويس أن الصداع الناجم عن أورام المخ لا يمكن تخفيفه عن طريق مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.العلامة الأخرى التي تدق أجراس الإنذار هي تغيرات الرؤية.وقال الدكتور أويس: “قد تواجه عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، أو فقدان الرؤية المحيطية، أو حتى ظهور مفاجئ لاضطرابات بصرية مثل الأضواء الساطعة أو البقع العمياء".وأشار إلى أن "هذه التغييرات البصرية يمكن أن تكون مزعجة للغاية ويجب أن تؤخذ على محمل الجد".من العلامات الواضحة لأورام الدماغ، النوبة المفاجئة وغير المفسرة للتشنجات أو الحركات غير الطبيعية.وأضاف الدكتور أويس: "قد يعاني بعض الأشخاص من ضعف غير مبرر أو تنميل في أذرعهم أو أرجلهم، وصعوبة في التحدث أو فهم اللغة، ومشاكل في التوازن أو التنسيق".ومما يثير القلق أن النوبات قد تكون مصحوبة أيضًا بفقدان الوعي.وفي حين أن كل هذه الأعراض يمكن أن تثير الشكوك، إلا أن الطبيب أضاف أنها يمكن أن تكون ناجمة أيضًا عن حالات “أقل خطورة”.وتابع: "على سبيل المثال، يمكن أن يكون الصداع نتيجة للصداع النصفي أو التوتر، ويمكن أن تحدث تغيرات في الرؤية بسبب مشاكل في العين. قد تكون النوبات ناجمة عن الصرع، ويمكن أن يكون الضعف أو التنميل نتيجة لضغط العصب أو حالات عصبية أخرى".واستدرك: "لذلك، من المهم عدم القفز إلى الاستنتاجات، ولكن النظر في هذه الأعراض في سياق صحتك العامة".وأشار إلى أنه مع ذلك، من المهم "رؤية الطبيب في أقرب وقت ممكن" بمجرد أن تبدأ ظهوره هذه العلامات.وقال : "يعد الاكتشاف والتشخيص المبكر لأورام المخ أمرًا بالغ الأهمية لنجاح العلاج وتحسين النتائج".