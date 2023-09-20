لاتشرب القهوة في هذا التوقيت.. 5 عادات تعرض صحتك لخطر جسيم

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حذرت الدكتورة بونام ديساي، أخصائية التغذية من خمس عادات في نمط الحياة يمكن أن تعرض صحتك لخطر جسيم، من بينها شرب القهوة في وقت معين من اليوم. اضافة اعلان

وكشفت في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" سر عدم شربها القهوة أبدًا، أو تناولها للكافيين، بعد الساعة 12 ظهرًا.

وقالت: "إن نصف عمر الكافيين يتراوح بين خمس إلى ست ساعات، ومن الممكن أن يظل باقيًا في نظامك بالقرب من وقت النوم، مما يمنعنا من النوم أو البقاء نائمين".

وتابعت: "لذلك أحاول تجنب أي مشروبات تحتوي على الكافيين في فترة ما بعد الظهر"، وفق صحيفة "إكسبريس".

وتربط الأبحاث بين نقص النوم بعدد من المشاكل الصحية المزمنة، بما فيها أمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب.





مخاطر شرب القهوة قبل النوم



شرب الكحول



استخدام الأوعية البلاستيكية للأغذية



الرحلات الجوية الليلية



وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة "ساينس ترانسليشن ميديسن" في عام 2015، أن شرب ما يعادل كوبين من قهوة الإسبريسو قبل ثلاث ساعات من النوم يمكن أن يعيد ساعة الجسم إلى الوراء لمدة ساعة تقريبًا، مما يسبب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.وكشفت الدكتورة ديساي عن قائمة من عادات نمط الحياة التي يجب تجنبها أو تغييرها من أجل صحتك.وقالت: "أنا طبيبة وهذه هي الأشياء الخمسة التي لا أفعلها، أو لم أعد أفعلها، من أجل صحتي. الأول هو شرب الكحول. لا توجد كمية من الكحول آمنة لصحتنا".ويرتبط شرب الكحول بتطور الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية الأخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكبد ومشاكل الجهاز الهضمي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.كما تم ربطه بسرطان الثدي والفم والحنجرة والمريء وصندوق الصوت والكبد والقولون والمستقيم.كما حذرت الدكتورة ديساي من استخدام الأوعية البلاستيكية للأغذية.وقالت: "إن الأدوات البلاستيكية، خاصة عند تسخينها، يمكن أن تتسرب إلى اختلالات الغدد الصماء، لذلك لم أعد أشتريها".ويصف المعهد الوطني لخدمات الصحة البيئية، المواد الكيميائية المسببة لاختلال الغدد الصماء (EDCs)، بأنها مواد كيميائية قد تحاكي أو تحجب أو تتداخل مع هرمونات الجسم، والتي تعد جزءًا من نظام الغدد الصماء.ووففًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن هذه المواد الكيميائية مرتبطة بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، بما فيها التدخل في الإنجاب وزيادة خطر الإصابة بالسرطان واضطرابات في وظيفة الجهاز المناعي والعصبي.وتعزيزًا لمخاوف الدكتورة ديساي بشأن اضطراب النوم الناجم عن الكافيين، أوصت بعدم القيام بالرحلات الجوية التي تغادر في وقت متأخر من الليل وتصل في الصباح الباكر.وقالت: "إن رحلة العين الحمراء يمكن أن تعطل نومك بشكل كبير لمدة ليلة، لذلك أتجنب تناولها إن أمكن".كما حث الدكتور ديساي الناس على عدم قضاء يوم بدون خمسة أطعمة نباتية مختلفة.وأضافت: "يمكن أن تشمل هذه الفواكه والخضروات والأعشاب والتوابل".