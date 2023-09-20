الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

لاتشرب القهوة في هذا التوقيت.. 5 عادات تعرض صحتك لخطر جسيم

فنجان القهوة
القهوة تؤثر على جودة النوم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


حذرت الدكتورة بونام ديساي، أخصائية التغذية من خمس عادات في نمط الحياة يمكن أن تعرض صحتك لخطر جسيم، من بينها شرب القهوة في وقت معين من اليوم.اضافة اعلان
وكشفت في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" سر عدم شربها القهوة أبدًا، أو تناولها للكافيين، بعد الساعة 12 ظهرًا.
وقالت: "إن نصف عمر الكافيين يتراوح بين خمس إلى ست ساعات، ومن الممكن أن يظل باقيًا في نظامك بالقرب من وقت النوم، مما يمنعنا من النوم أو البقاء نائمين".
وتابعت: "لذلك أحاول تجنب أي مشروبات تحتوي على الكافيين في فترة ما بعد الظهر"، وفق صحيفة "إكسبريس".
وتربط الأبحاث بين نقص النوم بعدد من المشاكل الصحية المزمنة، بما فيها أمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب.

مخاطر شرب القهوة قبل النوم

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة "ساينس ترانسليشن ميديسن" في عام 2015، أن شرب ما يعادل كوبين من قهوة الإسبريسو قبل ثلاث ساعات من النوم يمكن أن يعيد ساعة الجسم إلى الوراء لمدة ساعة تقريبًا، مما يسبب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.

شرب الكحول

وكشفت الدكتورة ديساي عن قائمة من عادات نمط الحياة التي يجب تجنبها أو تغييرها من أجل صحتك.
وقالت: "أنا طبيبة وهذه هي الأشياء الخمسة التي لا أفعلها، أو لم أعد أفعلها، من أجل صحتي. الأول هو شرب الكحول. لا توجد كمية من الكحول آمنة لصحتنا".
ويرتبط شرب الكحول بتطور الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية الأخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكبد ومشاكل الجهاز الهضمي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.
كما تم ربطه بسرطان الثدي والفم والحنجرة والمريء وصندوق الصوت والكبد والقولون والمستقيم.

استخدام الأوعية البلاستيكية للأغذية

كما حذرت الدكتورة ديساي من استخدام الأوعية البلاستيكية للأغذية.
وقالت: "إن الأدوات البلاستيكية، خاصة عند تسخينها، يمكن أن تتسرب إلى اختلالات الغدد الصماء، لذلك لم أعد أشتريها".
ويصف المعهد الوطني لخدمات الصحة البيئية، المواد الكيميائية المسببة لاختلال الغدد الصماء (EDCs)، بأنها مواد كيميائية قد تحاكي أو تحجب أو تتداخل مع هرمونات الجسم، والتي تعد جزءًا من نظام الغدد الصماء.
ووففًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن هذه المواد الكيميائية مرتبطة بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، بما فيها التدخل في الإنجاب وزيادة خطر الإصابة بالسرطان واضطرابات في وظيفة الجهاز المناعي والعصبي.

الرحلات الجوية الليلية 

وتعزيزًا لمخاوف الدكتورة ديساي بشأن اضطراب النوم الناجم عن الكافيين، أوصت بعدم القيام بالرحلات الجوية التي تغادر في وقت متأخر من الليل وتصل في الصباح الباكر.
وقالت: "إن رحلة العين الحمراء يمكن أن تعطل نومك بشكل كبير لمدة ليلة، لذلك أتجنب تناولها إن أمكن".
كما حث الدكتور ديساي الناس على عدم قضاء يوم بدون خمسة أطعمة نباتية مختلفة.
وأضافت: "يمكن أن تشمل هذه الفواكه والخضروات والأعشاب والتوابل".

اقرأ أيضا

خفاش
10:11 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

دراسة: الخفافيش كلمة السر للتغلب على السرطان لدى البشر

الاخطاء الطبية
8:20 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

في الشرقية وعسير .. تفاصيل الإحصاءات حول الوفيات بسبب الأخطاء الطبية

جهاز لمرضى السكري
7:43 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بشرى لمرضى السكري.. جهاز بديل لحقن الأنسولين

4 دقائق رياضة يوميا
2:53 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

دراسة توضح أفضل وقت لممارسة الرياضة لإنقاص الوزن

اقرأ أيضا

احذر 5 مهن.. أصحابها معرضون للإصابة بالخرف أكثر من غيرهم

لا تطيق سماع صوت الناس وهم يأكلون؟.. تعرف على السر

تقرير دولي.. "الصحة العالمية" تكشف طريقة مكافحة القاتل الصامت

بالذكاء الاصطناعي.. إطلاق أول عيادة متنقلة لخدمة أهالي المدينة

على غرار اختبار الحمل.. اختبار منزلي للكشف عن السرطان في مراحله المبكرة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

الصداع النصفي
10:17 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

لمرضى الصداع النصفي.. هذه الأطعمة والمشروبات تجنبها

الخرف
8:36 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

هل أنت في خطر؟.. 5 وظائف تهدد العاملين فيها بالإصابة بالخرف

ضغط الدم
1:48 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

5 عوامل خطيرة لارتفاع ضغط الدم

IMG-20230918-WA0007
6:27 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

دراسة؛ 20٪ من الأطفال مصابين بالأكزيما التأتبية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

56 90 6
11:03 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاعتراض على إلغاء أو إيقاف رخصة إنشائية

وزارة الحج والعمرة
10:58 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

منعًا للمحتالين.. 8 نصائح من "الحج" للمعتمرين

اليوم الوطني
9:56 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

احتفالات اليوم الوطني.. موعد الإجازة للطلاب وموظفي القطاع الخاص

أهم 10
9:54 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 45% زيادة بأجور المواطنين بالقطاع الخاص و150 ألف ريال دعم من سكني

وزير البيئة والمياه والزراعة الفضلي
9:51 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

37 مخالفة.. تعرف على عقوبة لائحة جودة الهواء

زلزال
9:11 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

زلزال يضرب غرب مصر وسواحل طبرق شرق ليبيا