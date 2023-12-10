لاتستطيع النوم بعد الاستيقاظ في منتصف الليل؟.. إليك ما يجب فعله

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يدرك أي شخص واجه صعوبة في العودة إلى النوم بعد الاستيقاظ في منتصف الليل، المعاناة من حجم الضرر الذي يمكن أن يحدثه الأرق في اليوم التالي. اضافة اعلان

وكشف الدكتور بيكوان لوه، خبير النوم في سان فرانسيسكو، ورئيس شركة متخصصة في تصنيع قناع نوم ذكي لتعزيز إيقاعات الساعة البيولوجية الصحية، بعض الأسباب والعلاجات للاستيقاظ ليلاً.

وقال لوه، إن هناك أسبابًا مختلفة تجعل الناس يستيقظون في الليل، تشمل بعض المصادر الشائعة لاضطرابات النوم التوتر والقلق، وعدم الراحة أو الألم، والاضطرابات البيئية مثل الضوضاء أو الحركة أو درجات الحرارة شديدة البرودة أو شديدة الحرارة.

ويمكن أن تدفع اضطرابات النوم، مثل انقطاع التنفس أثناء النوم أو متلازمة تململ الساق، إلى الاستيقاظ أثناء الليل.

وأوضح لوه، أن "اضطراب دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية في الجسم" يمكن أن يؤدي أيضًا إلى نوم متقطع، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".





ماذا تفعل عندما تستيقظ؟



أخطاء يجب تجنبها



ماذا تعرف عن ساعتك الداخلية؟



طرق ضبط إيقاع الساعة البيولوجية



قال خبير النوم، إنه عندما تستيقظ في منتصف الليل، فمن الأفضل أن تبقى في السرير في البداية، وتحاول الاسترخاء، ومعرفة ما إذا كان بإمكانك النوم مرة أخرى.واقترح تجربة تقنيات مثل الاسترخاء التدريجي، وتمارين التنفس، وآلات الضوضاء البيضاء، وغيرها من الأساليب التي قد تساعدك على الاسترخاء.وأضاف: "إذا لم تتمكن من العودة إلى النوم بعد 10 أو 15 دقيقة، فقد حان الوقت للخروج من السرير".ونصح: "حاول الذهاب إلى مكان هادئ ومريح في المنزل، مثل الأريكة، وممارسة نشاط هادئ قليل التحفيز، مثل قراءة كتاب أو القيام بنشاط مهدئ، حتى تشعر بالنعاس مرة أخرى - ثم عد إلى السرير".نصح لوه بمقاومة الرغبة في الوصول إلى الهاتف أو النظر إلى الساعة إذا كان نومك متقطعًا.وقال إن التحقق من الوقت عند الاستيقاظ في منتصف الليل يعد أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا والتي تجعل من الصعب العودة للنوم.وأشار إلى أن "التحقق من الوقت يمكن أن يزيد من التوتر ويجعل النوم أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بفحص الوقت على هاتفك، فقد تكون محتويات الهاتف محفزة للغاية، مما يمنعك من الاسترخاء والنوم".قال خبير النوم، إن الاستيقاظ في منتصف الليل يمكن أن يكون نتيجة لعدم توافق الساعة الداخلية لجسمك مع جدول نومك.وأضاف: "إن نومنا محكوم بعاملين رئيسيين - في وقت مبكر من الليل، تراكم ضغط النوم، وحاجة الجسم إلى الراحة، وهو ما يساعدنا على النوم والاستمرار في النوم".وتابع: "في وقت لاحق من الليل، تلعب ساعتنا الداخلية، المعروفة باسم الإشارات البيولوجية، دورًا حاسمًا في الحفاظ على النوم".وأشار لوه إلى أنه في السيناريو المثالي، سيعمل هذان العاملان معًا لإبقائك نائمًا.وتابع: "لكن إذا تلاشى ضغط النوم قبل أن تبدأ الإشارة البيولوجية بشكل كامل، فقد يؤدي ذلك إلى الاستيقاظ ليلاً. إذا لم تكن متأكدًا من سبب استيقاظك أثناء الليل، فقد تفكر في ضبط ساعتك الداخلية لمعرفة ما إذا كان ذلك يساعد في تقليل هذه الانقطاعات".وتشمل بعض الطرق لضبط إيقاع الساعة البيولوجية، وفقًا لـ إلى مؤسسة النوم:الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوماستخدام التعرض للضوء الساطع في الوقت المحددتغيير أوقات الوجباتتناول مكملات الميلاتونين،ممارسة الرياضة في أوقات مختلفة من اليومتناول كميات معتدلة من الكافيين في الصباح