لإنقاص الوزن.. 3 نصائح مهمة للنساء فوق الـ 50

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كشفت جاكي جاريسون، مدربة الصحة، عن أهم ثلاث قواعد غذائية يجب على النساء فوق سن الخمسين الالتزام بها عند تطبيق خطة لإنقاص وزنهن.



وقالت إن نصائحها تشمل:





1. لا تفرطي في تناول الفواكه والخضراوات



2. أضيفي البروتين عالي الجودة



3. تجنبي الكربوهيدرات المكررة والسكريات



نصحت جاريسون بعدم الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات على شكل كربوهيدرات معقدة.وقالت عبر تطبيق "تيك توك": "إنها غنية بالعناصر الغذائية. وسوف تقوم بتغذيتك على المستوى الخلوي، وسوف تساعد في تقليل الالتهاب. تأكد من أن الفواكه الخاصة بك كاملة مع القشرة - التفاح والكمثرى والتوت والخضر. من الصعب تناول الكثير منها".من أجل إنقاص الوزن بعد سن الخمسين، تحتاج المرأة أيضًا إلى التأكد من أنها تتناول ما يكفي من البروتين.وأوضحت جاريسون، أنها بحاجة إلى تناول جرام واحد من البروتين لكل رطل من وزن الجسم موزعًا بالتساوي على ثلاث وجبات في اليوم، بحسب صحيفة "إكسبريس".قالت: "البروتين ضروري لنمو الخلايا وتجديدها. أنا أتحدث عن البيض المبستر، والدجاج المبستر، ولحوم البقر التي تتغذى على العشب، والأسماك التي يتم صيدها من البرية، وخاصة الأسماك الصغيرة أو الأسماك الدهنية مثل السلمون".وبما أن الأمر لا يتعلق فقط بما تقوم بتضمينه في نظامك الغذائي، لكن أيضًا بما تقلل منه، فقد أوصت الخبيرة بتجنب الكربوهيدرات والسكريات المكررة.وقالت: "هناك بعض الطرق المسؤولة التي يمكنك من خلالها الحصول على حلوى من حين لآخر، خاصة إذا كانت صحية أكثر، مثل نهاية الوجبة أو مع بعض البروتين والدهون الصحية".وأوصت جاريسون بإدراج الدهون الصحية في النظام الغذائي، لكن "ليس عليك القيام بذلك كثيرًا إذا كنت تناولين ما يكفي من البروتين عالي الجودة وتحاولين إنقاص الوزن".وأوضحت أخصائية التغذية، شونا ويلكنسون أن زيادة البروتين في الأنظمة الغذائية بعد انقطاع الطمث يمكن أن تساعد النساء على التحكم في الوزن وحتى إنتاج الهرمونات المتوازنة.وأضافت: "عندما تتناولين وجبة أو وجبة خفيفة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات، يمكن أن يساعد البروتين أيضًا في تقليل معدل تحلل الكربوهيدرات وامتصاصها. وهذا يعني أنك تحصلين على إمدادات أكثر ثباتًا وثباتًا من الطاقة، ومن غير المرجح أن تشعري بالرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية أو الغنية بالكربوهيدرات في وقت لاحق".ووفقًا لها، "يمكن أن يساعد البروتين أيضًا في الحفاظ على كتلة العضلات أو تحسينها. وهذا يعني ببساطة وجود عضلات أكثر تناغمًا، والتي يمكن أن تحسن شكلك وتساعد أيضًا في الحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي حيث تحرق العضلات طاقة أكثر من الدهون".