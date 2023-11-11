السبت، 27 ربيع الثاني 1445 ، 11 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لأول مرة عالميا.. إجراء زراعة عين كاملة

عملية جراحية
عملية جراحية
أ أ
في إجراء هو الأول في العالم، أعلن جراحون في نيويورك، أنهم أجروا أول عملية على الإطلاق لزراعة عين كاملة لشخص.

زرع عين كاملة:

اضافة اعلان

ونقلت وسائل إعلام عن  الفريق الجراحي بمركز لانجون هيلث الطبي أنه، خلال الأشهر الستة، منذ إجراء العملية الجراحية التي كانت جزءًا من زراعة للوجه، أظهرت العين علامات على سلامتها بما فيها أوعية دموية تعمل بشكل جيد، وشبكية تبدو في حالة جيدة.

وأوضح الدكتور إدواردو رودريجيز الذي قاد الفريق الجراحي أن حقيقة أننا زرعنا عيناً هي خطوة هائلة للأمام، شيء نطمح إليه منذ قرون.

وتابع: حتى الآن لم يستطع الأطباء من زراعة سوى القرنية، وهي الطبقة الشفافة الأمامية للعين.

وأجريت العملية لجندي سابق يدعى آرون جيمس، حيث  استغرقت 21 ساعة.

وكان الجندي الذي يبلغ من العمر 46 عامًا من أركنسو نجا من حادث في عمله بسبب التعرض لتيار كهربائي عالٍ أتلف الجانب الأيسر من وجهه، وأنفه، وفمه، وعينه اليسرى.

وبين أحد الأطباء في اجتماع له أنه إذا حدث واستعاد الإبصار بشكل ما، سيكون مذهلاً، لكن الهدف بالنسبة لنا كان إجراء عملية فنية وأن تبقى مقلة العين حية.

اقرأ أيضا

العمل
7:17 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

دراسة: ساعات العمل المرنة تجعل القلب أصغر بـ 10 سنوات

ضغط الدم
5:51 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

11 إشارة يطلقها الجسم لافتقاده العناصر الغذائية اللازمة.. تعرف عليها

المشي
4:57 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

دقيقة واحدة فقط يوميًا تحميك من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية

هيئة الغذاء
4:42 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

هيئة "الغذاء والدواء" تنظم حملة لخفض المخاطر الصيدلانية

اقرأ أيضا

صحي القصيم يحدد أماكن تناول حقن الأنسولين ويقدم هذه النصيحة

بشرى لمن يعانون مشاكل الإبصار.. لأول مرة إنجاز طبي لزراعة عين كاملة

5 نصائح أساسية.. تحذير من تزايد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية خلال الشتاء

متى يكون الصوت الأجش علامة على مرض خطير؟

3 نصائح لمنع حدوث "نفضة النوم"

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

زراعة عين كاملة 11:58 ص الجمعة، 10 نوفمبر 2023

بشرى لمن يعانون مشاكل الإبصار.. لأول مرة إنجاز طبي لزراعة عين كاملة

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية 11:47 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

خلال ساعة.. "سعود الطبية" تُجري أول عملية بالمنظار غير الجراحي

عملية جراحية 8:32 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

إنقاذ شاب تعرض لحادث مرورري بسكاكا

تفتيت حصوات الكلى 5:55 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

من دون أدوية.. 8 طرق طبيعية تساعد على تفتيت حصوات الكلى

اقرأ أيضا

الدعم
4:00 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

بعد صرف دفعة نوفمبر.. حساب المواطن يلوح مجددًا للبنوك بهذا الإجراء

موقد الغاز
3:55 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

أضرار صحية.. احذروا من مخاطر الطهي بالغاز في المنزل

أمراض القلب
3:14 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

5 أطعمة تحافظ على صحة قلبك في الشتاء.. لا تفوتها

دهون البطن
11:57 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

فشل الرجيم الموضعي.. دراسة تثبت أن تمارين المعدة لا تحرق الدهون

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

غبار- الطقس - الرياض - المملكة - الجو
10:29 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. إنذار على عسير وصواعق رعدية على جازان حتى هذا الموعد

ضباب - شبوره - الطقس
9:28 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات طقس اليوم: صواعق رعدية وضباب وجريان للسيول على هذه المناطق

٢٠٢٣١١١١_٠٢١٩٣٤
3:11 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

نجا بأعجوبة.. تحرير طفل علق في غسالة ملابس بالمدينة

download
2:17 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار إذن التنقل بالسلاح إلكترونيًا عبر "أبشر"

3-1-COPY-11-1041x600
1:43 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. المملكة تُعلن عقد قمة عربية إسلامية استثنائية في الرياض بشأن غزة

أهم 10
11:25 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. موقف إنساني لأمير عسير مع امرأة ومديونية مستفيدي الدعم السكني