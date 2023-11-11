لأول مرة عالميا.. إجراء زراعة عين كاملة

أ أ

في إجراء هو الأول في العالم، أعلن جراحون في نيويورك، أنهم أجروا أول عملية على الإطلاق لزراعة عين كاملة لشخص.





زرع عين كاملة:

اضافة اعلان

ونقلت وسائل إعلام عن الفريق الجراحي بمركز لانجون هيلث الطبي أنه، خلال الأشهر الستة، منذ إجراء العملية الجراحية التي كانت جزءًا من زراعة للوجه، أظهرت العين علامات على سلامتها بما فيها أوعية دموية تعمل بشكل جيد، وشبكية تبدو في حالة جيدة.وأوضح الدكتور إدواردو رودريجيز الذي قاد الفريق الجراحي أن حقيقة أننا زرعنا عيناً هي خطوة هائلة للأمام، شيء نطمح إليه منذ قرون.وتابع: حتى الآن لم يستطع الأطباء من زراعة سوى القرنية، وهي الطبقة الشفافة الأمامية للعين.وأجريت العملية لجندي سابق يدعى آرون جيمس، حيث استغرقت 21 ساعة.وكان الجندي الذي يبلغ من العمر 46 عامًا من أركنسو نجا من حادث في عمله بسبب التعرض لتيار كهربائي عالٍ أتلف الجانب الأيسر من وجهه، وأنفه، وفمه، وعينه اليسرى.وبين أحد الأطباء في اجتماع له أنه إذا حدث واستعاد الإبصار بشكل ما، سيكون مذهلاً، لكن الهدف بالنسبة لنا كان إجراء عملية فنية وأن تبقى مقلة العين حية.