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لأول مرة.. المركز الطبي يجري عملية تكميم لعنق المريء بدون جراحة

المركز الطبي الدولي
المركز الطبي الدولي
أ أ
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أصيب سيدة بارتخاء صمام المريء السفلي بعد إجراء جراحة تكميم منذ نحو خمس سنوات، وبدأت تعاني بعد ذلك من ارتجاع المريء، وهذه مشكلة شائعة بعد جراحة التكميم.اضافة اعلان
وصلت المريضة إلى المركز الطبي الدولي، وبعد تأكيد التشخيص ناقش الفريق الطبي الحلول المقترحة لعلاج هذه الحالة والتحديات المرتبطة بتلك المقترحات.


الحلول الجراحية لارتجاع المريء

يقول استشاري طب أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالمركز الطبي الدولي د. أديب الغلاييني إن حلول مشكلة ارتجاع المريء بعد عملية التكميم تكون في العادة حلولاً جراحية.
وتحتاج عمليات كبيرة إلى حدٍ ما، مثل عملية إزالة المعدة وتحويل المسار إلى الأمعاء، أو عملية تثبيت المعدة ورتق الحجاب الحاجز.
وأكد الدكتور الغلاييني على أن نسبة نجاح مثل هذه العمليات لا تكون مرتفعة لمريض تعرض لعملية تكميم المعدة، بخلاف نسبة النجاح الكبيرة لو كان المريض يمتلك معدة كاملة.


علاج غير تقليدي للمشكلة

وابتكر الفريق الطبي بقيادة د. أديب الغلاييني خياراً غير تقليدي ليجنب المريضة عملية جراحية كبيرة، حيث قاموا بالإجراء الأول من نوعه في مجال الجهاز الهضمي والمناظير.
وذلك بإصلاح ارتخاء عنق المريء المسبب لارتجاع المريء بعد عملية تكميم من خلال تقنية  GERDX، وهو الإجراء الذي لم يستغرق إلا نحو عشر دقائق فقط.


صغر حجم المعدة


وأبرز التحديات التي واجهت الفريق الطبي مع هذا الإجراء هو أن حجم المعدة أصبح صغيراً بسبب عملية التكميم، وهو ما جعل من الصعب الاستفادة بتقنية GERDX التي تستخدم عادة مع معدة كبيرة.
ويعلق د. أديب الغلاييني على ذلك قائلاً: هذه الحالة هي الأولى من نوعها في العالم، بالنسبة لمجتمع الجهاز الهضمي وجراحات السمنة، حيث استطعنا بفضل الله إصلاح ارتخاء عنق المريء بدون جراحة.

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