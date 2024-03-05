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لأصحاب هذه الأمراض.. تعرف على مواعيد تناول الأدوية في رمضان

الادوية
تعديل مواعيد تناول الأدوية في رمضان
أ أ
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من المعروف، أن المرضى الحريصين على صيام شهر رمضان يجرون تعديلاً على تناول الدواء بعيدًا عن فترة الصيام. 
وقدم الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث الطبية ورئيس وحدة أبحاث المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، نصائح حول مواعيد تناول الأدوية خلال شهر رمضان.اضافة اعلان

توقيتات تناول الأدوية في رمضان 

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس"، أن "بعض الأدوية في رمضان تحتاج إعادة توقيت (معظم أدوية السكر لازم بعد الإفطار مباشرة ولا تأخذها بنية الإفطار وقد يحصل تأخير للإفطار أو ظروف خارج التحكم فيحصل هبوط)". 
ونصح الخضيري بتناول أدوية الضغط والإكثار من شرب الماء بعد الإفطار بساعة ونصف، موضحًا أنه يمكن تناول أدوية الكوليسترول في أي وقت عادي.
وأشار إلى أنه يتم تناول أدوية الغدة الدرقية بعد الإفطار بـ ٤ ساعات، أو بعد أول تمرة وماء مباشرة، ثم تنتظر ثلث أو نصف ساعة وتفطر الإفطار الكامل.

أدوية السكر

من جانب آخر، أوضح الخضيري، أن "أدوية السكر لها أنظمة مختلفة: (ارجع لنشرة وزارة الصحة تحت عنوان الأدوية في رمضان) لكل نوع ما يناسبه".
وأوضح أن "إبر الأنسولين وما شابهها مثلاً؛ تكون الجرعة الأولى بعد الإفطار مباشرة كاملة والثانية بعد ٤ أو ٦ ساعات حسب نوعه وأداء الفعالية له أو قد تكون أثناء السحور (وتكون جرعتها أقل ب٣٠٪ لكي لا تسبب هبوطً سكر أثناء النهار) وإذا هي ٣ جرعات ممكن إلغاء الثالثة بالتنسيق مع طبيبك".


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