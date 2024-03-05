لأصحاب هذه الأمراض.. تعرف على مواعيد تناول الأدوية في رمضان

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من المعروف، أن المرضى الحريصين على صيام شهر رمضان يجرون تعديلاً على تناول الدواء بعيدًا عن فترة الصيام.

وقدم الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث الطبية ورئيس وحدة أبحاث المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، نصائح حول مواعيد تناول الأدوية خلال شهر رمضان.





توقيتات تناول الأدوية في رمضان



بعض الادوية في رمضان تحتاج اعادة توقيت ( معظم ادوية السكر لازم بعد الإفطار مباشرة ولا تأخذها بنية الافطار وقد يحصل تأخير للإفطار او ظروف خارج التحكم فيحصل هبوط) وادوية الضغط بعد الافطار وشرب الماء الكثير بساعة ونصف ) ادوية الكلسترول اي وقت عادي وادوية الغدة الدرقية بعد الافطار ب٤… pic.twitter.com/18kf6qulaG March 5, 2024

أدوية السكر



ادوية السكر لها أنظمة مختلفة: (ارجع لنشرة وزارة الصحة تحت عنوان الادوية في رمضان )لكل نوع ما يناسبه: ابر الأنسولين وما شابهها مثلاً؛ تكون الجرعة الاولى بعد الإفطار مباشرة كاملة والثانية بعد ٤ او ٦ ساعات حسب نوعه واداء الفعالية له او قد تكون اثناء السحور ( وتكون جرعتها اقل ب٣٠٪… pic.twitter.com/CJTlcz35l0 March 5, 2024

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس"، أن "بعض الأدوية في رمضان تحتاج إعادة توقيت (معظم أدوية السكر لازم بعد الإفطار مباشرة ولا تأخذها بنية الإفطار وقد يحصل تأخير للإفطار أو ظروف خارج التحكم فيحصل هبوط)".ونصح الخضيري بتناول أدوية الضغط والإكثار من شرب الماء بعد الإفطار بساعة ونصف، موضحًا أنه يمكن تناول أدوية الكوليسترول في أي وقت عادي.وأشار إلى أنه يتم تناول أدوية الغدة الدرقية بعد الإفطار بـ ٤ ساعات، أو بعد أول تمرة وماء مباشرة، ثم تنتظر ثلث أو نصف ساعة وتفطر الإفطار الكامل.من جانب آخر، أوضح الخضيري، أن "أدوية السكر لها أنظمة مختلفة: (ارجع لنشرة وزارة الصحة تحت عنوان الأدوية في رمضان) لكل نوع ما يناسبه".وأوضح أن "إبر الأنسولين وما شابهها مثلاً؛ تكون الجرعة الأولى بعد الإفطار مباشرة كاملة والثانية بعد ٤ أو ٦ ساعات حسب نوعه وأداء الفعالية له أو قد تكون أثناء السحور (وتكون جرعتها أقل ب٣٠٪ لكي لا تسبب هبوطً سكر أثناء النهار) وإذا هي ٣ جرعات ممكن إلغاء الثالثة بالتنسيق مع طبيبك".