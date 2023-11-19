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لأصحاب الوزن الزائد.. مشروب شعبي يساعدك على حرق الدهون

إنقاص الوزن
القرفة تساعد على حرق الدهون وتحسين التمثيل الغذائي
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تزيد السمنة بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض خطرة، مثل السكري من النوع الثاني، والسكتة الدماغية وأمراض القلب .
ويرتبط أيضًا تراكم الدهون الحشوية حول الخصر بهذه المشكلات، فيما قد يشير إلى ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول .اضافة اعلان

القرفة لحرق الدهون وتحسين عملية التمثيل الغذائي

وأوصى الطبيب والباحث المتدرب بجامعة هارفارد الدكتور ويليام لي، بإضافة القرفة إلى النظام الغذائي للمساعدة في حرق الدهون وتحسين عملية التمثيل الغذائي - التفاعلات الكيميائية في خلايا الجسم التي تحول الطعام إلى طاقة.
وتابع: "تحتوي القرفة على أكثر من 20 مادة نشطة بيولوجيًا مختلفة يمكن أن تؤثر على عملية التمثيل الغذائي لديك. وأحدها يسمى سينمالدهيد والذي يمكن أن يحفز عقلك على إطلاق هرمون يحفز الدهون البنية وهذا يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي لديك".
وأضاف: "أظهرت دراسة سريرية من الهند أن القرفة يمكن أن تحسن مستوى السكر في الدم، وتقلص حجم الخصر، وحتى تعكس متلازمة التمثيل الغذائي."

 القرفة ومتلازمة التمثيل الغذائي

وقارنت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ليبدز إن هيلث آند ديسياس" عام 2017، آثار تناول ثلاثة جرامات من مكملات القرفة يوميًا لمدة 16 أسبوعًا مع تناول دواء وهمي.
وأظهرت النتائج أن المشاركين في الدراسة الذين تناولوا القرفة فقدوا الوزن وانخفض لديهم ضغط الدم والسكر في الدم والكوليسترول في نهاية التجربة، مما يشير إلى أن القرفة يمكن أن تساعد في عكس متلازمة التمثيل الغذائي.
ووفقًا للدراسة، فإن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي هم أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون منها.
وأوضحت أن "هؤلاء الأفراد هم أيضًا أكثر عرضة للوفاة بسبب مرض السكري من النوع الثاني والأزمات القلبية أو السكتة الدماغية"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

انخفاض في نسبة السكر بالدم والسمنة

وخلصت الدراسة إلى أنه "في هذه الدراسة التي استمرت 16 أسبوعًا، أظهرنا انخفاضًا ملحوظًا في مقاييس نسبة السكر في الدم والسمنة بما في ذلك السمنة في منطقة البطن والدهون وضغط الدم وانخفاض كبير في النسبة المئوية للأفراد الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي مع تدخل غذائي واحد من القرفة".
ومع ذلك، قالت: "على الرغم من أن نتائج هذا التحقيق واعدة، إلا أنه يجب اختبارها على عينة أكبر على مدى فترة زمنية أطول".
وأضاف الدكتور لي أنه يمكن رؤية التأثيرات الإيجابية بتناول نصف ملعقة صغيرة من القرفة يوميًا.

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