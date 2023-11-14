كيف تُوقف تساقط الشعر في الشتاء؟.. 8 طرق علاجية

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يفقد الشخص في المعتاد حوالي 100 شعرة على مدار اليوم، لكن إحدى الخبيرات في العناية بالشعر حذرت من أن الطقس البارد قد يزيد من فرص تساقط الشعر. اضافة اعلان

وقالت خبيرة العناية بالشعر، نوشين شودري، إن الشعر يمكن أن يمر بدورة تعرف باسم "التساقط الموسمي" خلال فصلي الخريف والشتاء.

وأضافت: "سيعاني الكثير من الأشخاص من زيادة تساقط الشعر خلال هذا الوقت، والذي يحدث في أواخر الخريف والشتاء".

وأرجعت ذلك إلى الهواء الجاف خلال الطقس البارد الذي يجرد فروة الرأس والشعر من الرطوبة، مما قد يسبب أيضًا قشرة الرأس.

وأشارت إلى أن هناك حالة تسمى التساقط الكربي يمكن أن تكون أيضًا وراء زيادة تساقط الشعر، يحدث بعد حدث حاد، مثل جراحة كبرى، أو الحمل، أو نقص الفيتامينات، أو فقر الدم، أو فقدان الوزن السريع، أو مرض شديد.

ويمكن أن يحدث ذلك بسرعة مما قد يتسبب في فقدان ما يصل إلى 50% من الشعر.

وأوضحت خبيرة الشعر: "يعاني العديد من الرجال والنساء من مشاكل فروة الرأس والشعر خلال فصل الشتاء".

وبينت أن "هناك العديد من الأسباب الخارجية، ولكن من المهم أن تلتزمي بروتين جيد للعناية بالشعر خلال فصل الشتاء"





وفيما يلي ثمانية أشياء يمكنك القيام بها لمنع تساقط الشعر في الشتاء:



1. نظام غذائي جيد



2. ابتعد عن الماء الساخن



3. استخدام زيت الشعر



4. فرشاة ذات شعيرات طبيعية



5. التغلب على التوتر



6. النوم الجيد



7. منتجات العناية بالشعر الطبيعية



وفقًا للخبراء، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو تناول نظام غذائي متوازن والبقاء رطبًا، مما يضمن عدم نقص أي من العناصر الغذائية.وينصح أيضًا بإجراء فحص دم لاكتشاف أي أوجه قصور قد تكون سبب تساقط الشعر، ثم تناول المكملات الغذائية عند الحاجة.يمكن أن يكون الاستحمام بالماء الساخن خلال أشهر الشتاء الباردة متعة حقيقية للكثيرين منا، لكن يمكن أن يسبب ذلك ضررًا لشعرك، وفقًا لخبيرة الشعر.قد يؤدي الماء الساخن إلى جفاف الشعر وفروة الرأس، مما يؤدي إلى تفاقم تساقط الشعر.انتشرت زيوت الشعر، مثل زيت إكليل الجبل، على منصات التواصل الاجتماعي.وأفادت بعض الدراسات بأن تزييت الشعر يمكن أن يساعد في علاج تساقط الشعر، لأنه يمكن أن يحفز نموًا جديدًا.وأوصت خبيرة الشعر باستخدام الزيت للشعر مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع.اقترح الخبراء اختيار فرشاة ذات شعيرات طبيعية بدلًا من البلاستيكية لتجنب تكسر الشعر.يمكن أن يلعب التوتر دورًا كبيرًا في أي تساقط غير متوقع للشعر.وهناك عدد من الأشياء التي يمكنك تجربتها للتحكم في التوتر، بما فيها ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتحدث إلى الأصدقاء أو المتخصصين حول مشاعرك وتخصيص وقت للرعاية الذاتية.قلة النوم يمكن أن تدمر أجسادنا، لكن الحصول على ما يكفي من النوم يمكن أن يفعل أكثر من مجرد تحسين الحالة المزاجية والجلد.الحصول على عدد ساعات النوم الموصى بها يمكن أن يمنع أيضًا تساقط الشعر الزائد.وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، البالغين بالنوم ما بين سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.يوصي الخبراء باختيار منتجات العناية بالشعر الطبيعية بدلاً من المواد الكيميائية التي تستخدم المستخلصات النباتية والزيوت الأساسية والمكونات الطبيعية الأخرى وستكون أكثر لطفًا على خصلات شعرك.

8. حماية الشعر



يقول الخبراء إن حماية الشعر من خلال ارتداء القبعات واللف بالأوشحة أمر بالغ الأهمية للحماية من تساقط الشعر الموسمي الزائد.إذا كان تساقط شعرك يسبب القلق، أو يترك بقع صلعاء، أو يستمر لفترة طويلة من الزمن، فمن الأفضل استشارة اختصاصي الرعاية الصحية أو اختصاصي علاج الشعر أو طبيب الأمراض الجلدية.