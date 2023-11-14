الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كيف تُوقف تساقط الشعر في الشتاء؟.. 8 طرق علاجية

الصلع
الشعر يتساقط بشكل أكبر في الشتاء
أ أ

يفقد الشخص في المعتاد حوالي 100 شعرة على مدار اليوم، لكن إحدى الخبيرات في العناية بالشعر حذرت من أن الطقس البارد قد يزيد من فرص تساقط الشعر.اضافة اعلان
وقالت خبيرة العناية بالشعر، نوشين شودري، إن الشعر يمكن أن يمر بدورة تعرف باسم "التساقط الموسمي" خلال فصلي الخريف والشتاء.
وأضافت: "سيعاني الكثير من الأشخاص من زيادة تساقط الشعر خلال هذا الوقت، والذي يحدث في أواخر الخريف والشتاء".
وأرجعت ذلك إلى الهواء الجاف خلال الطقس البارد الذي يجرد فروة الرأس والشعر من الرطوبة، مما قد يسبب أيضًا قشرة الرأس.
وأشارت إلى أن هناك حالة تسمى التساقط الكربي يمكن أن تكون أيضًا وراء زيادة تساقط الشعر، يحدث بعد حدث حاد، مثل جراحة كبرى، أو الحمل، أو نقص الفيتامينات، أو فقر الدم، أو فقدان الوزن السريع، أو مرض شديد.
ويمكن أن يحدث ذلك بسرعة مما قد يتسبب في فقدان ما يصل إلى 50% من الشعر.
وأوضحت خبيرة الشعر: "يعاني العديد من الرجال والنساء من مشاكل فروة الرأس والشعر خلال فصل الشتاء".
وبينت أن "هناك العديد من الأسباب الخارجية، ولكن من المهم أن تلتزمي بروتين جيد للعناية بالشعر خلال فصل الشتاء"

وفيما يلي ثمانية أشياء يمكنك القيام بها لمنع تساقط الشعر في الشتاء:



1. نظام غذائي جيد 

وفقًا للخبراء، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو تناول نظام غذائي متوازن والبقاء رطبًا، مما يضمن عدم نقص أي من العناصر الغذائية.
وينصح أيضًا بإجراء فحص دم لاكتشاف أي أوجه قصور قد تكون سبب تساقط الشعر، ثم تناول المكملات الغذائية عند الحاجة.

2. ابتعد عن الماء الساخن 


يمكن أن يكون الاستحمام بالماء الساخن خلال أشهر الشتاء الباردة متعة حقيقية للكثيرين منا، لكن يمكن أن يسبب ذلك ضررًا لشعرك، وفقًا لخبيرة الشعر.
قد يؤدي الماء الساخن إلى جفاف الشعر وفروة الرأس، مما يؤدي إلى تفاقم تساقط الشعر.

3. استخدام زيت الشعر

انتشرت زيوت الشعر، مثل زيت إكليل الجبل، على منصات التواصل الاجتماعي.
وأفادت بعض الدراسات بأن تزييت الشعر يمكن أن يساعد في علاج تساقط الشعر، لأنه يمكن أن يحفز نموًا جديدًا.
وأوصت خبيرة الشعر باستخدام الزيت للشعر مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع.

4. فرشاة ذات شعيرات طبيعية 


اقترح الخبراء اختيار فرشاة ذات شعيرات طبيعية بدلًا من البلاستيكية لتجنب تكسر الشعر.

5. التغلب على التوتر 

يمكن أن يلعب التوتر دورًا كبيرًا في أي تساقط غير متوقع للشعر.
وهناك عدد من الأشياء التي يمكنك تجربتها للتحكم في التوتر، بما فيها ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتحدث إلى الأصدقاء أو المتخصصين حول مشاعرك وتخصيص وقت للرعاية الذاتية.

6. النوم الجيد 

قلة النوم يمكن أن تدمر أجسادنا، لكن الحصول على ما يكفي من النوم يمكن أن يفعل أكثر من مجرد تحسين الحالة المزاجية والجلد.
الحصول على عدد ساعات النوم الموصى بها يمكن أن يمنع أيضًا تساقط الشعر الزائد.
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، البالغين بالنوم ما بين سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.

7. منتجات العناية بالشعر الطبيعية 


يوصي الخبراء باختيار منتجات العناية بالشعر الطبيعية بدلاً من المواد الكيميائية التي تستخدم المستخلصات النباتية والزيوت الأساسية والمكونات الطبيعية الأخرى وستكون أكثر لطفًا على خصلات شعرك.

 

8. حماية الشعر 


يقول الخبراء إن حماية الشعر من خلال ارتداء القبعات واللف بالأوشحة أمر بالغ الأهمية للحماية من تساقط الشعر الموسمي الزائد.
إذا كان تساقط شعرك يسبب القلق، أو يترك بقع صلعاء، أو يستمر لفترة طويلة من الزمن، فمن الأفضل استشارة اختصاصي الرعاية الصحية أو اختصاصي علاج الشعر أو طبيب الأمراض الجلدية.

اقرأ أيضا

القهوة
10:20 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

هل أنت منهم؟.. 3 أنواع من الناس ممنوعون من شرب القهوة

فيروس كورونا
8:29 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

تعرف على "الشيء الوحيد" الذي يحميك من كوفيد-19

السكري
12:04 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

استشاري: 8 أسباب لتورم قدم مريض السكري.. يجب مراجعة الطبيب المعالج

عملية جراحية
11:56 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

"وبشر الصابرين".. امرأة بنجران تضع مولودها الأول بعد انتظار 16 عاماً

اقرأ أيضا

دراسة تحذر: التدخين يضاعف خطر الإصابة بمرض قاتل

لتجنب مخاطر مميتة.. تعرف على أعراض السكري المبكرة

فوائدها مذهلة.. 5 أطعمة لا غنى عنها لمرضى التهاب المفاصل في الشتاء

تحذير: سلالات كورونا الجديدة أكثر خطورة وقابليةً للانتشار

5 تعديلات غذائية تساعدك على تجنب مخاطر الإصابة بالسكري

كلمات البحث

اقرأ أيضا

الفراولة
9:52 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

فوائد مذهلة للفراولة.. تحمي من الخرف والاكتئاب

خفض ضغط الدم
6:20 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

يحمي من أمراض قاتلة.. كيف تخفض ضغط الدم بدون أدوية وبحيلة بسيطة؟

أطعمة
2:46 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

أطعمة تجدد خلايا الجسم وتعزز المناعة

جلطة قلبية
7:04 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

دراسة: أعراض "غير نمطية" لمشكلات وأمراض القلب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

النيابة العامة - جديد
1:28 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. "النيابة": السجن والغرامة لمواطن ووافديَن بتهمة الترويج للمواد المخدرة

الطقس - الامطار - امطار - ارشيفية
1:06 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

إنذار أحمر وتحذير من "الأرصاد" والدفاع المدني على 7 مناطق لـ 9 مساءً

اللغة الصينية
12:05 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. كل ما تريد معرفته عن برنامج ابتعاث المعلمين والمعلمات لدراسة اللغة الصينية

أكبر أسرة
10:03 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. الكشف عن أسرار أكبر أسرة معروفة في العالم

الراتب
8:58 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد الزيادة الجديدة.. تعرّف على قيمة استحقاقك في الضمان الاجتماعي

F-3t5KEXoAAu8-C
12:21 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

ذروة الأمطار.. خبير طقس يُحذر سكان هذه المناطق من تقلبات الـ 36 ساعة القادمة