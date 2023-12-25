كيف تنقص وزنك أثناء الاستحمام؟. عليك بهذا الأمر

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علاوة على نظافة الجسم، يساعد الاستحمام على زيادة الطاقة واسترخاء آلام العضلات، لكن هناك فائدة ربما تكون للباحثين عن التخلص من الوزن الزائد والتغلب على مشاعر القلق.

ولتحقيق ذلك، أوصت طبيبة العلاج الطبيعي، الدكتورة جانين بورينج في مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" بإنهاء الاستحمام بالماء البارد دائمًا. اضافة اعلان





الاستحمام بالماء البارد



أضرار استخدام الليفة



وأوضحت: "لهذا السبب يجب عليك دائمًا إنهاء الاستحمام بالماء البارد، خاصة على رأسك وعلى صدرك، لأن البرد يساعد مستقبلات اللبتين لديك، كما أن مقاومة اللبتين لديك تحتاج إلى أن تكون ثابتة من أجل تحقيق التوازن بين الهرمونات لديك".وقالت الدكتورة بورينج، إن القيام بذلك يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن، علاوة على عن أنه "سيساعد الجزء السمبتاوي من جهازك العصبي على مساعدتك على الاسترخاء"، وهو "رائع جدًا لمزاج جيد، ورائع للقلق والعصبية".وتنصح الدكتور بوينج أيضًا بإبقاء الماء البارد على الوجه والصدر أثناء الاستحمام لأطول فترة ممكنة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".إلى ذلك، حذر الدكتور جون زاد، طبيب أمراض جلدية بالولايات المتحدة من استخدام الليفة أثناء الاستحمام.وأرجع ذلك إلى كونها "تؤوي الكثير من البكتيريا ويستخدمها الناس على أجسادهم، ويعلقونها مرة أخرى، وتنمو البكتيريا، وهذا ليس جيدًا لبشرتك".وتحظى الليفة بشعبية خاصة في تنظيف البشرة، لكن الدكتور زاد حذر أيضًا من أنها يمكن أن تكون "كاشطة للغاية لبشرتك".لذا، نصح بالتخلص من الليفة، واستخدام اليد عند استخدام صابون الجسم أو غسول الجسم. "ستبدو بشرتك أفضل بكثير".