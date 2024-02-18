كيف تنقذ شخصًا يفكر في التخلص من حياته؟.. نصائح لاتفوتك

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على الرغم من وجود بعض عوامل الخطر لحالات الصحة العقلية، إلا أنه لا يوجد أحد محصن ضد ضغوط الحياة، هناك من يقاومها بنجاح في محاولة للتغلب على الظروف التحديات.

لكن هناك من يعجز عن ذلك، وربما يفكر في محاولة التخلص من حياته، الأمر الذي قد يظهر في العديد من العلامات والأعراض التي يجب الانتباه لها.

تقول سوزان كامينز، طبيبة الصحة العقلية: "من المهم التأكد من أن الأشخاص لا يقعون تحت الرادار وأننا نوفر لهم مساحة آمنة للتحدث عن أي صراعات قد يواجهونها".





أهم العلامات التي يجب البحث عنها



فاتحه في المشكلة



ركز على صديقك



لا تخجل من فتح النقاش معه



حاول ألا تجبره على الدردشة



الصديق القوي



اهتنم بنفسك



يقول الدكتور ديفيد ماكلولين، استشاري الطب النفسي في مجموعة مستشفيات بريوري: "لا توجد طريقة محددة يتصرف بها الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق أو غيرها من حالات الصحة العقلية".وأضاف: "يظهر كل شخص صعوبات في الصحة العقلية بطريقته الخاصة. غالبًا ما يخفون أعراضهم، ويبذلون قصارى جهدهم لحماية الآخرين أو إخفاء التحديات التي يواجهونها".وأوضح أن "المفتاح هو التغييرات في سلوكهم. كن متيقظًا وانتبه لأي اختلافات في خط الأساس الطبيعي لشخص ما. هل يتصرف بشكل مختلف عن المعتاد؟".بعض العلامات التي قد يعاني منها الشخص الذي يفكر في التخلص من حياته، تشمل:أكثر هدوءًا من المعتادأقل نشاطًا في الدردشات الجماعيةتغير في المظهرأكثر سلبيةيأكل أقليعاني من صعوبات في النوم.إذا كنت تشك في أن شخصًا ما يعاني من مشاكل في الصحة العقلية، اطرح الأمر معه، ولكن لا تتوقع منه كيفية استجابته.يقول سايمون بليك، الرئيس التنفيذي لمنظمة الإسعافات الأولية للصحة العقلية في إنجلترا: "يختبر كل شخص الصحة العقلية بشكل مختلف، لذا فإن كيفية طرح مخاوفك ستختلف من شخص لآخر".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "فقط تأكد من أن صديقك يشعر بالراحة وعدم مواجهته أو مهاجمته. إنه بحاجة إلى معرفة أنك إلى جانبه وتريد المساعدة.وينصح بطرح الموضوع وجهًا لوجه، أو التحدث معه عبر الهاتف، وشجيعه على تشغيل الكاميرا الخاصة به، سوف تساعدك رؤية بعضكما البعض على الشعور بمزيد من الارتباط.عند التحدث معه وجهًا لوجه، قلل من عوامل التشتيت عن طريق وضع هاتفك على الوضع الصامت وإيقاف الإشعارات، وتأكد من تخصيص الكثير من الوقت حتى لا يشعر أي منكما بالتعجل.استخدم التغييرات في سلوك صديقك لفتح نقاش معه. على سبيل المثال، قل له: "لقد لاحظت أنك توقفت عن الخروج معنا والرد على مجموعة الواتساب. لقد جعلتني أتساءل عما إذا كنت بخير؟".أو حاول القول له: "أردت التأكد ومعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يمكنني القيام به للمساعدة؟".بغض النظر عمن بدأ النقاش، من الضروري أن تمنحه اهتمامك الكامل.ينصح بليك: "استمع دون مقاطعة وانتبه إلى كلماته، وكيف يتحدث ولغة جسده. هذه سوف تعطيك أدلة حول ما يشعر به. من المهم عدم انتقاد أو استخدام العبارات التي تقلل من تجاربه".احترم دائمًا تجاربه، حتى لو كانت مختلفة عن تجاربك. استخدم عبارات مثل: "أنا أفهم مدى صعوبة هذا الأمر"، و"أنا سعيد للغاية لأنك تخبرني عن هذا".يعتقد ثلث الأشخاص بشكل خاطئ أن السؤال عن الرغبة في التخلص من الحياة يمكن أن يضع الفكرة في رأس شخص ما، وفقًا للإسعافات الأولية للصحة العقلية في بريطانيا.لكن، في الواقع، يمكن أن ينقذ حياتهم، كما يقول بليك. لذا، "إذا كنت قلقًا من أن شخصًا ما تراوده أفكار كهذه، فيجب عليك طرح أسئلة مهمة، مثل: "هل تراودك أفكار (للتحلص من الحياة) وهل لديك خطة لإنهاء حياتك؟"، كما يقول.وقد يبدو الأمر غير مريح، ففي النهاية، نادرًا ما يتم الحديث عنه. يقول سايمون: "لقد سمعت مرارًا وتكرارًا أن الناس يخشون أن يكونوا صريحين أكثر من اللازم أو أن يقولوا شيئًا خاطئًا"."ولكن العكس هو الصحيح. ومع الدعم المناسب، يمكننا جميعًا أن نتحلى بالشجاعة الكافية لطرح السؤال الذي يمكن أن ينقذ حياة شخص ما.وتضيف روزي ويذرلي، المتحدثة باسم مؤسسة مايند الخيرية للصحة العقلية ببريطانيا: "شجع صديقك على التحدث عن مشاعره. إن طرح أسئلة مفتوحة ومعرفة المدة التي قضاها بهذه الطريقة يمكن أن يساعدك في معرفة الخطوة التالية الأفضل".وينصح بتشجيع الذي يعاني من تلك الأفكار على طلب العلاج والدعم المهني. تقول روزي: "إذا كنت قلقًا بشأن تعرض شخص ما لخطر الانتحار المباشر، فابق معه واحصل على المساعدة الطارئة".لا تجبر صديقك على التحدث إذا لم يكن يرغب في ذلك. يقول بليك: "بدلاً من ذلك، كن واضحًا أنك قلق بشأنه وأنك تهتم به. حتى لو قال إنه لايريد التحدث، دعه يعرف أن بابك مفتوح دائمًا".وأضاف: "إذا لم يستجب، فلا تخف من تكرار الأمر مرة أخرى. أرسل له بطاقة أو هدية صغيرة، أو ربما قم بطهي وجبة له، حتى لا يضطر إلى التفكير في إعداد العشاء. فاللفتات الصغيرة لها أثر طويل طريقة لإظهار اهتمامك دون أن يقولوا إنهم ليسوا على ما يرام".لا تفترض أن صديقك الذي يبدو دائمًا متماسكًا لا يعاني. على الرغم من وجود العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى إغلاق النقاش حول الصحة العقلية، إلا أنه لا ينبغي لنا أن تتخلى عن محاولة المساعدة إذا اشتبهت في وجود مشكلة.تقول سوزان: "قد لا يطلب الصديق "القوي" المساعدة، لكنه قد يستفيد من الدردشة".من المفيد أيضًا قضاء الوقت والاستمتاع كثيرًا لمعرفة ما إذا كان صديقك ينفتح بشكل طبيعي عندما يكون أكثر استرخاءً، بدلاً من جعل المحادثة جادة دائمًا.يعد دعم شخص ما خلال أصعب الأوقات أمرًا جيدًا، لكنه قد يكون أمرًا مرهقًا.ينصح العقل بوضع الحدود والواقعية بشأن ما يمكنك القيام به. يضيف بليك: "تذكر دائمًا أنك لست بديلاً عن الدعم أو المشورة الطبية".