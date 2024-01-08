الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كيف تكتشف وجود مرض في القلب من خلال أصابعك؟

الأظافر
تعجر الأظافر يشير إلى وجود مشكلة في القلب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تعد أمراض القلب والدورة الدموية، أحد أبرز أسباب الوفاة في العالم، لذلك، فمن المهم التعرف على العلامات التحذيرية، مما يساعد على إنقاذ الحياة قبل تفاقم الحالة وتزداد خطورة. اضافة اعلان
وفي حين أن هناك بعض الأعراض الشهيرة التي تدل على وجود مشاكل القلب، وتتمثل في ألم الصدر وضيق التنفس، إلا أن هناك حالات أخرى أقل شهرة قد تبدو غير محتملة. 

تعجر الأصابع

وحذر طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور دانييل سوجاي، من أن تعجر الأصابع يمكن أن يكون دلالة على الإصابة بأمراض القلب، مما يعني تضخم أطراف الأصابع وانحناء الأظافر إلى الأسفل.
وكشف الدكتور سوجاي عبر تطبيق "تيك توك" عن اختبار بسيط يمكنه تحديد ما إذا كنت تعاني من هذه الحالة.
وقال: "تعجّر الأصابع أو الظفر، أو كان لديك كبر في الأنامل وتقوس ظفرك إلى الأسفل. هذا هو الوقت الذي نشعر فيه بالقلق بشأن أمراض القلب والرئة بما في ذلك سرطان الرئة".

اختبار تعجر الأظافر

ولاختبار تعجر الأظافر، تحتاج إلى وضع ظفرين معًا، واحد من كل يد. في الأصابع السليمة، يجب أن ترى فجوة على شكل ماسة في أسفل الأظافر، وهوا ما يعرف باسم "اختبار شامروث".
قال الدكتور سوجاي: "إذا أجريت اختبار شامروث هذا وجمعت أصابعك معًا، فيجب أن ترى نافذة صغيرة من الماس بين أصابعك مثل هذا. إذا لم تفعل ذلك، فإننا نقلق بشأن تعجر الأصابع".
السبب وراء ارتباط تعجر الأصابع بأمراض القلب هو أنه يحدث غالبًا بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، حيث يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل صحيح حول الجسم.
وهذا قد يشير إلى سرطان الرئة أو حالة رئوية أخرى،  وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

العلامات الأخرى لأمراض القلب

وتشمل العلامات الأخرى لأمراض القلب التي يجب الانتباه إليها ما يلي:
ألم في الصدر (الذبحة الصدرية)
ضيق في التنفس
ألم في جميع أنحاء الجسم
شعور بالإغماء
الشعور بالغثيان.
أحد الأسباب الرئيسة لأمراض القلب هو تصلب الشرايين، والذي يمكن أن يحدث بسبب العادات غير الصحية مثل التدخين وتناول نظام غذائي غني بالدهون .
و"بمرور الوقت، يمكن أن تصبح جدران الشرايين مغطاة بالرواسب الدهنية"، كما تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.
وحذرت من أن تصلب الشرايين يحدث بسبب عوامل نمط الحياة، مثل التدخين، علاوة على المعاناة من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

اقرأ أيضا

احذر من الخداع.. كيف يمكنك معرفة الأطعمة "فائقة المعالجة" على أرفف البقالة؟

يتسبب في تآكل الفقرات.. تفاصيل مرض خطير بسبب استعمال الجوال (فيديو)

أعراض مزعجة.. تعرف على كافة أسباب ضيق التنفس

احذر تجاهلها.. أعراض غير شائعة تكشف الإصابة بجلطة الرئة

استشاري: 6 أسباب لارتفاع إنزيمات القلب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الدكتور خالد النمر
7:23 م الأحد، 07 يناير 2024

احذروهم.. استشاري يكشف عن أشد "أعداء" القلب الثلاثة

حساسية القمح
6:21 م الأحد، 07 يناير 2024

استشاري يوضح الفرق بين السيلياك وحساسية القمح

القدم
4:30 م الأحد، 07 يناير 2024

من الحكة إلى جفاف الكعبين.. علامات في القدمين تنذر بمرض خطير

امراض القلب
4:15 م الأحد، 07 يناير 2024

تعرف على أبرز علامات القلب السليم ومؤشرات الخطر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
11:06 ص الإثنين، 08 يناير 2024

توضيح عاجل لـ"الموارد البشرية" بشأن عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش

images
10:17 ص الإثنين، 08 يناير 2024

10 نصائح لتعامل الوالدين مع الأبناء خلال الإجازة المدرسية

سكني
10:06 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. هل توجد مكاتب تحتكر الأراضي المجانية وتعيد بيعها على المواطنين؟ سكني يجيب

أهم 10
10:05 ص الإثنين، 08 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات و3 ممتلكات لا يجوز الحجز عليها

الطائف 6
9:19 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. أهم الأماكن والمنتزهات لقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي في الطائف

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
8:14 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن.. خطوات ورابط التعرف على نتيجة عدم الأهلية