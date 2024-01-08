كيف تكتشف وجود مرض في القلب من خلال أصابعك؟

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تعد أمراض القلب والدورة الدموية، أحد أبرز أسباب الوفاة في العالم، لذلك، فمن المهم التعرف على العلامات التحذيرية، مما يساعد على إنقاذ الحياة قبل تفاقم الحالة وتزداد خطورة. اضافة اعلان

وفي حين أن هناك بعض الأعراض الشهيرة التي تدل على وجود مشاكل القلب، وتتمثل في ألم الصدر وضيق التنفس، إلا أن هناك حالات أخرى أقل شهرة قد تبدو غير محتملة.





تعجر الأصابع



اختبار تعجر الأظافر



العلامات الأخرى لأمراض القلب



وحذر طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور دانييل سوجاي، من أن تعجر الأصابع يمكن أن يكون دلالة على الإصابة بأمراض القلب، مما يعني تضخم أطراف الأصابع وانحناء الأظافر إلى الأسفل.وكشف الدكتور سوجاي عبر تطبيق "تيك توك" عن اختبار بسيط يمكنه تحديد ما إذا كنت تعاني من هذه الحالة.وقال: "تعجّر الأصابع أو الظفر، أو كان لديك كبر في الأنامل وتقوس ظفرك إلى الأسفل. هذا هو الوقت الذي نشعر فيه بالقلق بشأن أمراض القلب والرئة بما في ذلك سرطان الرئة".ولاختبار تعجر الأظافر، تحتاج إلى وضع ظفرين معًا، واحد من كل يد. في الأصابع السليمة، يجب أن ترى فجوة على شكل ماسة في أسفل الأظافر، وهوا ما يعرف باسم "اختبار شامروث".قال الدكتور سوجاي: "إذا أجريت اختبار شامروث هذا وجمعت أصابعك معًا، فيجب أن ترى نافذة صغيرة من الماس بين أصابعك مثل هذا. إذا لم تفعل ذلك، فإننا نقلق بشأن تعجر الأصابع".السبب وراء ارتباط تعجر الأصابع بأمراض القلب هو أنه يحدث غالبًا بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، حيث يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل صحيح حول الجسم.وهذا قد يشير إلى سرطان الرئة أو حالة رئوية أخرى، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وتشمل العلامات الأخرى لأمراض القلب التي يجب الانتباه إليها ما يلي:ألم في الصدر (الذبحة الصدرية)ضيق في التنفسألم في جميع أنحاء الجسمشعور بالإغماءالشعور بالغثيان.أحد الأسباب الرئيسة لأمراض القلب هو تصلب الشرايين، والذي يمكن أن يحدث بسبب العادات غير الصحية مثل التدخين وتناول نظام غذائي غني بالدهون .و"بمرور الوقت، يمكن أن تصبح جدران الشرايين مغطاة بالرواسب الدهنية"، كما تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.وحذرت من أن تصلب الشرايين يحدث بسبب عوامل نمط الحياة، مثل التدخين، علاوة على المعاناة من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.