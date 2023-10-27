كيف تفرق بين نزلات البرد وفيروس كورونا؟.. إليك أهم الاختلافات

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تنتشر الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد خلال أشهر الخريف والشتاء، إلا أنه منذ ظهور فيروس كورونا قبل سنوات، أصبحت أعراضه تتشابه معهما. اضافة اعلان

إذ قد يكون من الصعب التمييز بين الأمراض، نظرًا لأن العديد من الأعراض متشابه.

وكشف الدكتور نيل باتيل، الطبيب العام في بريطانيا لصحيفة "إكسبريس" عن كيفية معرفة الفرق بين كوفيد والأنفلونزا.





الفرق بين نزلات البرد والأنفلونزا وفيروس كورونا



أعراض الأنفلونزا



أعراض كوفيد – 19



وقال: "مع بدء استقرار الطقس الشتوي، يجب أن نتوقع رؤية ارتفاع في حالات نزلات البرد والأنفلونزا وفيروس كورونا. مع انتشار كل من هذه الأمراض بمعدلات أعلى، من المهم معرفة الفرق بين نزلات البرد والأنفلونزا، أو فيروس كورونا والأنفلونزا".وأشار إلى أن "معرفة المرض الذي قد تكون مصابًا به يعني أنه يمكنك علاج نفسك بشكل أفضل وحماية الآخرين".وحذر الدكتور باتيل من أن كوفيد يمكن أن يكون أكثر “خطورة” وأكثر عدوى، وقال: "على الرغم من أن العديد من الأعراض قد تكون متشابهة بين الأنفلونزا وفيروس كورونا، إلا أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب مرضًا أكثر خطورة من الأنفلونزا، وهو أكثر عدوى بشكل عام".وتابع: “عادةً ما يشعر الأشخاص المصابون بالأنفلونزا بتوعك شديد لمدة يومين أو ثلاثة أيام، وسيستمرون في الشعور بالأعراض لمدة خمسة أيام أخرى تقريبًا. بعد ذلك، قد تشعر بالتعب والإرهاق لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى".وبالمقارنة، قد تبدو أعراض كوفيد أقوى لفترة أطول، إذ “عادةً ما يبدأ الأشخاص المصابون بفيروس كورونا في إظهار الأعراض بعد خمسة إلى ستة أيام من التعرض لهم، وعادة ما تستمر الأعراض لمدة تصل إلى أسبوعين، وفقًا للدكتور باتيل.وحذر من أعراض أكثر حدة، قائلاً: "قد يكون من الصعب التمييز بين فيروس كورونا والأنفلونزا، حيث إنهما يشتركان في العديد من الأعراض نفسها، ومع ذلك قد يشعران بأعراض أكثر شدة من الإصابة بالأنفلونزا".وحدد الأعراض الأكثر شيوعا للأنفلونزا على النحو التالي:-حمى مفاجئة (أعلى من 38 درجة مئوية)-صداع-قشعريرة-سيلان أو انسداد الأنف-التعب-آلام العضلات-سعال جاف-التهاب الحلق.وحددت هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، أعراض كوفيد – 19 على النحو التالي:-ارتفاع درجة الحرارة أو الارتعاش (قشعريرة)-سعال جديد ومستمر-فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق-ضيق في التنفس-الشعور بالتعب أو الإرهاق-ألم في الجسد-صداع-التهاب في الحلق-انسداد أو سيلان الأنف-فقدان الشهية-إسهال-الشعور بالمرض.قال الدكتور باتيل، إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية، يجب عليك طلب المساعدة الطبية الفورية:-صعوبة في التنفس أثناء الراحة-ارتباك-فقدان الوعي أو النعاس-الضغط المستمر أو الألم في الصدر-الجلد بارد أو رطب أو أزرق أو شاحب-فقدان الكلام أو الحركة.وأضاف: “الطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا أو فيروس كورونا هي إجراء اختبار كوفيد".