كيف تعالج "حبة السخونة" في اللسان.. ماذا عن التوتر وعصير البرتقال؟

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يعاني بعض الأشخاص من حبة السخونة في اللسان بشكل مستمر ومزمن
يحتاجون فيه إلى علاج مضاد للفيروسات طويل المدى للسيطرة على هذه الحالة المزعجة.
علاج حبة السخونة في اللسان:
موقع "ويب طب" قدم عدة طرق لعلاج حبة السخونة في اللسان، والتي جاء من أهمها:
1-العلاج باستخدام الأدوية والمراهم: استخدام الكريمات أو الجل أو المراهم التي لا تحتاج لوصفة طبية والتي تحتوي على مضاد فيروسي، تساعد على الشفاء بشكلٍ أسرع.
2- استخدام الفيتامينات: يساعد كلًا من فيتامين ج وفيتامين هـ في محاربة حبات السخونة، ففيتامين ج يحارب الفيروسات التي تسبب الحبوب، كما يساعد فيتامين هـ في تسريع عملية الشفاء.
3- تناول مسكنات الألم: تُسبب الحبوب على اللسان شعورًا يشبه اللسعة لذا تساعد مسكنات الألم كالأسيتامينوفين، على التخفيف من هذهِ الأحاسيس المُزعجة للشخص.
4- التقليل من التوتر: للتقليل من التوتر دور فعال في علاج حبة السخونة في اللسان، يمكن محاولة ممارسة تمارين التنفس العميقة، أو التأمل.
5- دهن بعض الزيوت: يُساعد استخدام زيت شجرة الشاي ذو الرائحة القوية على التئام الحبوب بشكلٍ أسرع، أيضا يُساهم زيت النعناع في محاربتها.
نصائح أخرى للعلاج:
-الابتعاد عن تناول الأغذية الحمضية، مثل: عصير البرتقال، والطماطم.
- أخذ قسط من الراحة.
- الحفاظ على نمط حياة صحي لتجنب أي مهيجات قد تزيد من الوضع سوءًا.
- تناول أكلات باردة وغير صلبة الملمس.
- غسل اليد بشكل جيد بالماء والصابون قبل وبعد وضع الكريم على الحبة.
- شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف.
- عدم تقبيل أي شخص أثناء فترة الإصابة.
- عدم لمس الحبة دون غسل اليد.
- عدم مشاركة المقتنيات الشخصية مع أحد، مثل: الشفرات، أو المناشف، أو مرطب الشفاه.