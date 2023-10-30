الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

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كيف تُخفّض نسبة الكولسترول؟.. إليك قائمة بأهم الأطعمة المفيدة

الكوليسترول
ارتفاع نسبة الكولسترول تشكل خطرًا على القلب
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في حين يعد ارتفاع نسبة الكولسترول عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، إلا أن الكثير من الناس قد لا يدركون فوائد الكولسترول "الجيد".اضافة اعلان
ويحدث الارتفاع في الكولسترول نتيجة وجود مادة دهنية في الدم، وغالبًا ما يكون ذلك مرتبطًا بالنظام الغذائي، وينجم بشكل رئيس عن تناول الأطعمة الدهنية وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ وزيادة الوزن.

الكولسترول الجيد

لكن ليس كل الكولسترول سيئًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراء تغييرات على النظام الغذائي لخفض نسبة الكولسترول.
إذ أن الكولسترول الجيد، (HDL)، يجعل الشخص أقل عرضة للإصابة بمشاكل في القلب أو السكتة الدماغية، بعكس الكولسترول السيئ، (LDL)، الذي قد يجعل الشخص أكثر عرضة للمعاناة منها.
قال روب هوبسون، خبير التغذية، إنه "من المهم أن نتذكر أن تحقيق الكولسترول المتوازن لا يقتصر فقط على استبعاد بعض الأطعمة، بل إن الأمر يتعلق باعتماد نهج غذائي شامل"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

الأطعمة الكاملة


ونصح روب بإعطاء الأولوية للأطعمة الكاملة، والتقليل من الأطعمة المصنعة، خاصة تلك الغنية بالسكريات والدهون غير الصحية والأملاح.
وقال: "إن الأطعمة مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة وفول الصويا غنية بالستيرول النباتي الذي يساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء".

الدهون غير المشبعة


كما نصح خبير التغذية بالتركيز على الدهون غير المشبعة في النظام الغذائي من خلال تضمين الأطعمة مثل زيت الزيتون والأسماك الزيتية (سمك السلمون والسلمون المرقط والسردين والرنجة والأنشوجة) والأفوكادو والمكسرات والبذور.

الحبوب الكاملة 


وأوصى روب أيضًأ باختيار الحبوب الكاملة بدلًا من الكربوهيدرات المكررة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

الأطعمة المدعمة بالستيرول النباتي 


علاوة على تضمين المكملات الغذائية والأطعمة المدعمة بالستيرول النباتي مثل الزبادي والحليب والمواد القابلة للدهن، كما ينصح روب.
وقال: "لقد تم بحث جيد أيضًا أن الأشخاص الذين يستهلكون معظم الستيرول النباتي لديهم أدنى مستويات الكوليسترول. علاوة على ذلك، فقد ثبت أن مكملات الستيرول النباتية تخفض مستويات الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، وتتمثل فائدة ذلك في تقليل خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
"تساعد الستيرولات النباتية بطريقتين. أولاً، تعمل على تقليل نقل الكوليسترول. تحد الستيرولات النباتية من نقل الكوليسترول من الأمعاء إلى مجرى الدم في الجسم. وهذا يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الضارة"، بحسلب خبير التغذية. 
كما وجد أن الستيرولات النباتية تؤثر على كمية الكولسترول التي ينتجها الكبد عن طريق الإشارة إلى وجود ما يكفي من الكولسترول بالفعل، مما يؤدي إلى تقليل الكبد من إنتاج الكولسترول، ويترتب على ذلك مزيد من الانخفاض في مستويات الكولسترول الضار.
ويمكن للأنظمة الغذائية الوفيرة بالدهون المشبعة أن ترفع مستوى الكوليسترول الجيد. 
وتحذر الدراسات الحديثة أيضًا من الآثار الضارة للأطعمة فائقة المعالجة على صحة القلب بسبب محتواها من الدهون المشبعة والمواد المضافة والميل إلى الإفراط في الاستهلاك.
وأضاف روب: "إن البحث عن طرق لتقليل استهلاكك من الأطعمة فائقة المعالجة أصبح الآن أولوية، وتتزايد الأدلة على تأثير ذلك على الصحة، ونحن نعلم أن تقليل الأطعمة فائقة المعالجة في نظامنا الغذائي سيكون موضع تركيز كبير، لعام 2024".

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