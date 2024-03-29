كيف تخفض السكر في الدم في دقيقتين فقط؟.. طريقة مذهلة لا تفوتك

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كشف خبير صحي عن طريقة بسيطة لخفض مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام، تظهر آثارها في غضون من دقيقتين إلى خمس دقائق.

وقال أخصائي الغدد الصماء، المعروف باسم (The Voice of Diabetes) على تطبيق "تيك توك": "هل تعلم أنه يمكنك المساعدة في خفض مستويات السكر في الدم خلال دقيقتين إلى خمس دقائق بعد تناول الطعام؟".

وأضاف: "بالطبع، يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام ولا يعرفون ما يجب عليهم فعله حيال ذلك".

إذ أنه وبمجرد تناول وجبة، خاصة عندما تحتوي على الكربوهيدرات، يرتفع مستوى السكر في الدم مباشرة بعد تناول الطعام.

وبالنسبة للأشخاص الأصحاء، فإن السكر في الدم يعود إلى مستوى ما قبل تناول الطعام خلال الساعتين التاليتين، على عكس مرضى السكري الذين لا يخضعون للعلاج، والذين لا تعود مستويات السكر في الدم لديهم من تلقاء نفسها.





المشي الخفيف



تفاصيل الدراسة



غير أن هناك تعديلات سهلة في نمط الحياة، من بينها المشي الخفيف تساعد على التحكم في نسبة الجلوكوز لالدم.وقال أخصائي الغدد الصماء: "تظهر الدراسات الجديدة في الواقع أن المشي لمدة دقيقتين إلى خمس دقائق فقط بعد تناول الوجبة - المشي الخفيف - يمكن أن يحسن مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ".ووفقًا له، فإن "ما يحدث هو أن عضلاتنا تبدأ في استخدام الجلوكوز من الطعام الذي تناولناه للتو للحصول على الطاقة. وبالتالي خفض مستويات السكر في الدم في مجرى الدم".لكنه أقر بأنه "ليس من السهل دائمًا ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام، ولكن حتى المشي لمدة دقيقتين سيكون له تأثير كبير على مستويات السكر في الدم".وثبت سابقًا أن المشي لمدة خمس دقائق كل نصف ساعة يخفض مستويات السكر في الدم بمقدار كبير، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية للطب الرياضي.وتشير النتائج إلى أن الالتزام بنظام المشي يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بنسبة 60 بالمئة، مقارنة بالجلوس طوال اليوم، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".وطلبت الدراسة الأمريكية من 11 مشاركا الجلوس على كرسي مريح لمدة ثماني ساعات، وأخذ فترات راحة منتظمة للمشي. حدثت خمسة أنظمة مختلفة:وسار المشاركون إما لمدة دقيقة واحدة كل 30 دقيقة من الجلوسدقيقة واحدة بعد 60 دقيقةخمس دقائق كل 30 دقيقةخمس دقائق كل 60 دقيقةلم يسيروا على الإطلاق.وأظهرت النتائج أن المقدار الأمثل للحركة هو خمس دقائق من المشي كل 30 دقيقة.