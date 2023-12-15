كيف تخسر 4 كيلو من وزنك خلال 10 أيام فقط؟ (تعرف على التفاصيل)

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كشف الدكتور محمد الغندور، خبير التغذية، عن نظام غذائي لإنقاص الوزن من شأن أن يؤدي إلى فقد ما يتراوح ما بين 3 إلى 4 كيلو في غضون 10 أيام فقط.

وتتضمن الخطة الغذائية التي عرضها الغندور خلال مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، ممارسة نصف ساعة رياضة في اليوم، وشرب 8 أكواب من الماء (كوبان قبل كل وجبة).

وقال إن أول قاعدة في "رجيم الشتاء" هي تأخير الإفطار خلال الشتاء للشعور بالامتلاء لفترة أطول، مقترحًا أن يكون موعد الوجبة الأولى ما بين الساعة 11 إلى 12.





جدول النظام الغذائي



-اليوم الأول



اليوم الثاني والخامس:



اليوم الثالث:



اليوم الرابع:



اليوم السادس والثامن:



اليوم السابع والتاسع:



اليوم العاشر:



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وفيما يلي جدول للوجبات المقترحة:الإفطار: سندوتش كبدة + شاي أو قهوةالغداء: 6 مساءً قطعتين بروست (صدر أو فخد الدجاج) بدون جلد أو خبزالعشاء: الساعة 11 نصف علبة قول + شريحة خبزالإفطار: 23 بيضة مسلوقة + خس + خيار+ كوب شاي أو قهوةالغداء: 10 ملاعق كبسة صدر دجاج + طبق ملوخيةالعشاء: شوربة عدسالإفطار: شريحة توست (يفضل تقطيعه إلى قطع صغيرة لخداع العقل) + قطعة جبنة فيتاالغداء: 3 أسياخ كباب مشوي- 3 ملاعق حمص (بديل ممتاز للأرز)العشاء: سلطة (بدون صوصات كثيرة)الإفطار: صامولي واحد + 3 حبات فلافل شاي أو قهوةالغداء: سمكة مشوية+ 4 ملاعق حمصالعشاء: زباديالإفطار: 2 بيضة مسلوقة+ خيار أو قهوةالغداء: 10 ملاعق كبسة+ قطعتين لحم+ شوربة خضارالعشاء: قطعة كيك واحدة بحجم كفة اليد+ سلطة خضراءالإفطار: علبة زباديالغداء: نصف دجاجة مشوي 400 جرام+ 4 ملاعق حمصالعشاء: شوربة عدسالإفطار: علبة زبادي واحدةالغداء: علبة زبادي واحدة+ خمس تمراتالعشاء: علبة زبادي+ 3 تمرات

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