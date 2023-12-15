كيف تخسر 4 كيلو من وزنك خلال 10 أيام فقط؟ (تعرف على التفاصيل)

كشف الدكتور محمد الغندور، خبير التغذية، عن نظام غذائي لإنقاص الوزن من شأن أن يؤدي إلى فقد ما يتراوح ما بين 3 إلى 4 كيلو في غضون 10 أيام فقط.
وتتضمن الخطة الغذائية التي عرضها الغندور خلال مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، ممارسة نصف ساعة رياضة في اليوم، وشرب 8 أكواب من الماء (كوبان قبل كل وجبة).
وقال إن أول قاعدة في "رجيم الشتاء" هي تأخير الإفطار خلال الشتاء للشعور بالامتلاء لفترة أطول، مقترحًا أن يكون موعد الوجبة الأولى ما بين الساعة 11 إلى 12.
جدول النظام الغذائي وفيما يلي جدول للوجبات المقترحة:
-اليوم الأول الإفطار: سندوتش كبدة + شاي أو قهوة
الغداء: 6 مساءً قطعتين بروست (صدر أو فخد الدجاج) بدون جلد أو خبز
العشاء: الساعة 11 نصف علبة قول + شريحة خبز
اليوم الثاني والخامس: الإفطار: 23 بيضة مسلوقة + خس + خيار+ كوب شاي أو قهوة
الغداء: 10 ملاعق كبسة صدر دجاج + طبق ملوخية
العشاء: شوربة عدس
اليوم الثالث: الإفطار: شريحة توست (يفضل تقطيعه إلى قطع صغيرة لخداع العقل) + قطعة جبنة فيتا
الغداء: 3 أسياخ كباب مشوي- 3 ملاعق حمص (بديل ممتاز للأرز)
العشاء: سلطة (بدون صوصات كثيرة)
اليوم الرابع:الإفطار: صامولي واحد + 3 حبات فلافل شاي أو قهوة
الغداء: سمكة مشوية+ 4 ملاعق حمص
العشاء: زبادي
اليوم السادس والثامن:الإفطار: 2 بيضة مسلوقة+ خيار أو قهوة
الغداء: 10 ملاعق كبسة+ قطعتين لحم+ شوربة خضار
العشاء: قطعة كيك واحدة بحجم كفة اليد+ سلطة خضراء
اليوم السابع والتاسع:الإفطار: علبة زبادي
الغداء: نصف دجاجة مشوي 400 جرام+ 4 ملاعق حمص
العشاء: شوربة عدس
اليوم العاشر:الإفطار: علبة زبادي واحدة
الغداء: علبة زبادي واحدة+ خمس تمرات
العشاء: علبة زبادي+ 3 تمرات
د.محمد الغندور يقدم جدول رجيم لإنقاص الوزن 4 كيلو خلال 10 أيام @dr_mohg@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FqmA6LXld4— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 14, 2023
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