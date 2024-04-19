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كيف تحافظ على البيئة الصحية في المنزل؟

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، أن المحافظة على البيئة الصحية في المنزل لها أهمية كبيرة على صحة الإنسان وصحة عائلته.
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كيف تحافظ على البيئة الصحية في المنزل؟

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه على كل منا معرفة أبرز خطوات البيئة الصحية الآمنة، وهي:
1 – الحرص على نظافة الأيدي.
2 – تنظيف المنزل بشكل دوري.
3 – التوقف عن التدخين في المنزل.
4 – اتباع تعليمات استخدام المواد الكيميائية.
5 – تخزين الأدوية في مكان آمن بعيدًا عن الأطفال.
6 - استخدام كاشف أول أكسيد الكربون بالمنزل.
7 – اتباع إرشادات استخدام الأدوية مع الالتزام بالجرعة الموصوفة طبيًا.
8 – تنظيف أدوات المطبخ وأسطح إعداد الطعام قبل الاستخدام.


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