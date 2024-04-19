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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، أن المحافظة على البيئة الصحية في المنزل لها أهمية كبيرة على صحة الإنسان وصحة عائلته.







كيف تحافظ على البيئة الصحية في المنزل؟



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه على كل منا معرفة أبرز خطوات البيئة الصحية الآمنة، وهي:1 – الحرص على نظافة الأيدي.2 – تنظيف المنزل بشكل دوري.3 – التوقف عن التدخين في المنزل.4 – اتباع تعليمات استخدام المواد الكيميائية.5 – تخزين الأدوية في مكان آمن بعيدًا عن الأطفال.6 - استخدام كاشف أول أكسيد الكربون بالمنزل.7 – اتباع إرشادات استخدام الأدوية مع الالتزام بالجرعة الموصوفة طبيًا.8 – تنظيف أدوات المطبخ وأسطح إعداد الطعام قبل الاستخدام.