كيف تتعرف على الشخص متعاطي المخدرات؟.. هذه أبرز العلامات

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هناك بعض العلامات التي تظهر على الشخص متعاطي المخدرات، والتي يمكن تمييزها بوضوح، وفقًا للخبراء.

ويشير الخبراء في مركز "أوريجون تريل ريكوفري" لإعادة تأهيل مدمني المخدرات بالولايات المتحدة إلى أنه على الرغم من أنه قد يكون من الصعب معرفة ما يمكنك فعله أو كيفية التعامل مع الشخص متعاطي المخدرات، إلا أن معظم الأشخاص يتغلبون على مشكلاتهم مع المخدرات قبل حدوث أي ضرر. اضافة اعلان

وفي حالات تعاطي المواد الأفيونية مثل الفنتانيل- أو مسكنات الألم الموصوفة طبيًا مثل الأوكسيكودون أو الهيدروكودون-، تنصح إميلي سكوجراند، الصيدلة السريرية في جامعة أوريجون للصحة والعلوم باستخدام (النالوكسون) للمساعدة في منع الحصول على جرعة زائدة.

ويُتاح النالوكسون على شكل رذاذ أنفي أو حقن بدون وصفة طبية في العديد من متاجر الأدوية في جميع أنحاء نيويورك ونيوجيرسي وفي العديد من الولايات الأمريكية الأخرى، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".

وقالت سكوجراند: "يمكن أن يساعد النالوكسون إذا كانت هناك صورة مختلطة للمواد وأحدها عبارة عن مادة أفيونية".

وفيما يلي بعض من الأدوية الأكثر استخدامًا على نطاق واسع — سواء كانت طبية أو ترفيهية أو غير قانونية:





البنزوديازيبينات



K2 والتوابل



الكاثينونات الاصطناعية



الميثامفيتامين البلوّري



عقار النشوة/ إم دي إم إيه



المواد الأفيونية



الماريجوانا



البنزوديازيبينات، من بين الأدوية الأكثر وصفًا، هي مثبطات للجهاز العصبي. للأشخاص الذين يبحثون عن الاسترخاء أو يحاولون النوم أو يبحثون عن طريقة لإدارة التوتر والقلق، وفقًا لوزارة الصحة بولاية إنديانا.وتوصف فاليوم (ديازيبام)، وزاناكس (ألبرازولام)، وأتيفان (لورازيبام)، وكلونوبين (كلونازيبام)، وليبريوم (كلورديازيبوكسيد) في كثير من الأحيان باسم "البنزوس".ويمكن أن تكون العيون المحتقنة بالدم أو التحديق الزجاجي علامة على تعاطي الماريجوانا.وأشارت سكوجراند إلى أنه "عندما يصبح شخص ما معتمدًا على البنزوس، فإن التوقف فجأة قد يمثل مشكلة".قد يظهر على الأشخاص الذين يستخدمون أو يسيئون استخدام البنزوديازيبينات أو الباربيتورات العلامات التالية:النعاسكلام غير واضحعدم التنسيقالنشوة أو الشعور القوي بالرفاهيةقلة التركيزمشاكل في الذاكرةحركات العين اللاإراديةعدم وجود تثبيطتباطؤ التنفس وانخفاض ضغط الدمدوخةاكتئابK2 والتوابل - الاسم الشائع لمجموعة عقاقير صناعية مصممة لتقليد تأثيرات الحشيش - عبارة عن عقاقير اصطناعية من الحشيش يمكن رشها على الأعشاب المجففة وتدخينها، أو تحضيرها كشاي عشبي أو تبخيرها في السجائر الإلكترونية.وبعيدًا عن كونها بدائل "طبيعية" للماريجوانا، فإن هذه العقاقير التي يصنعها الإنسان غير قانونية ويمكن أن تكون خطيرة، نظرًا لأن مكوناتها غير معروفة ويمكن أن تحتوي على أي عدد من المواد، وفقًا لمركز مايو كلينك الطبي.وتشمل علامات الاستخدام ما يلي:مزاج مرتفع أو مبتهجالقلق الشديد أو الانفعالاتجنون العظمة أو الهلوسةزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدمالقيءارتباكالسلوك العدواني أو العنيفالكاثينونات الاصطناعية، (المكون النشط من نبتة القات)، هي مواد تغير العقل ولها تأثيرات مشابهة إلى حد ما للأمفيتامينات مثل عقار الإكستاسي.ويمكن أن تسبب عند تناولها أو شمها أو استنشاقها أو حقنها، الإدمان الشديد، وتؤدي إلى التسمم الشديد، مما قد يؤدي إلى الآثار الصحية التالية - أو الوفاة:زيادة التواصل الاجتماعي والطاقة والإثارةزيادة الدافع الجنسيزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدمفقدان السيطرة على العضلاتجنون العظمة أو نوبات الهلعالهلوسةسلوك غير عقلاني أو عنيفالميثامفيتامين البلوّري هو أحد أشكال المخدر الصلبة على شكل بلورة تشبه الصخور وعادة ما تكون بيضاء معتمة أو زرقاء فاتحة. ويمكن تدخينه أو استنشاقه أو حقنه، وفقا لمراكز الإدمان الأمريكية.وينجم عن استخدامه نشوة سريعة يمكن أن تستمر لساعات. ويمكن أن يسبب المنشط القوي ما يلي:نشوة شبه فوريةمستويات عالية من الطاقة واليقظةالدافع والتركيز على تحقيق الأهدافالثقة في ذكاء الفرد وقدرته على حل المشكلاتفقدان الشهية وفقدان الوزنتغير في أنماط النوملعق الشفاه بشكل متكررتقلب المزاجالهزات أو التشنجاتالشعور بالدفء (ارتفاع الحرارة)ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلبعبارة عن عقار اصطناعي - مشابه كيميائيًا للمنشطات والمهلوسات - ينتج مشاعر زيادة الطاقة والسرور والدفء العاطفي وتشوهات في إدراك الوقت.وأصبح شائعًا في الحفلات والنوادي الليلية بالولايات المتحدة، حيث يشار إليه أحيانًا باسم "مولي"، وفقًا للمعهد الوطني لتعاطي المخدرات. وقد تظهر على الأشخاص الذين يستخدمون الإكستاسي ما يلي:حركة العين السريعةارتفاع درجة حرارة الجسمالتعرق الغزيرالارتباك أو جنون العظمة أو القلق الشديدحالة تشبه النشوةانقباض الفك وطحن الأسنانحنون جدًاالمواد الأفيونية — مسكنات الألم المخدرة المصنوعة من الأفيون أو المنتجة صناعيًا — تشمل الهيروين والمورفين والكوديين والميثادون والفنتانيل والأوكسيكودون.يمكن أن تسبب الإدمان بدرجة كبيرة، وقد تشمل علامات استخدام المواد الأفيونية والاعتماد عليها ما يلي:النعاسكلام غير واضحمشاكل في الانتباه والذاكرةقلة الوعيعدم التنسيقاكتئابارتباكإمساكسيلان الأنف أو تقرحات الأنف نتيجة استنشاق المواد الأفيونيةعلامات الإبرة (في حالة حقن المخدرات)الماريجوانا هو مخدر يستخدم على نطاق واسع، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، استخدمه أكثر من 48 مليون شخص، أو حوالي 18% من الأمريكيين، مرة واحدة على الأقل في عام 2019. وتشمل علامات الاستخدام ما يلي:الشعور بالنشوةزيادة الإحساس بالإدراك البصري والسمعي والذوقيزيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلبعيون حمراء أو التحديق "الزجاجي"جفاف الفمانخفاض التنسيقصعوبة في التركيزتباطؤ وقت رد الفعلالقلق أو التفكير بجنون العظمةالرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة