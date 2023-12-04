كيف تتعرف على الشخص متعاطي المخدرات؟.. هذه أبرز العلامات

هناك بعض العلامات التي تظهر على الشخص متعاطي المخدرات، والتي يمكن تمييزها بوضوح، وفقًا للخبراء.
ويشير الخبراء في مركز "أوريجون تريل ريكوفري" لإعادة تأهيل مدمني المخدرات بالولايات المتحدة إلى أنه على الرغم من أنه قد يكون من الصعب معرفة ما يمكنك فعله أو كيفية التعامل مع الشخص متعاطي المخدرات، إلا أن معظم الأشخاص يتغلبون على مشكلاتهم مع المخدرات قبل حدوث أي ضرر.
وفي حالات تعاطي المواد الأفيونية مثل الفنتانيل- أو مسكنات الألم الموصوفة طبيًا مثل الأوكسيكودون أو الهيدروكودون-، تنصح إميلي سكوجراند، الصيدلة السريرية في جامعة أوريجون للصحة والعلوم باستخدام (النالوكسون) للمساعدة في منع الحصول على جرعة زائدة.
ويُتاح النالوكسون على شكل رذاذ أنفي أو حقن بدون وصفة طبية في العديد من متاجر الأدوية في جميع أنحاء نيويورك ونيوجيرسي وفي العديد من الولايات الأمريكية الأخرى، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".
وقالت سكوجراند: "يمكن أن يساعد النالوكسون إذا كانت هناك صورة مختلطة للمواد وأحدها عبارة عن مادة أفيونية".
وفيما يلي بعض من الأدوية الأكثر استخدامًا على نطاق واسع — سواء كانت طبية أو ترفيهية أو غير قانونية:
البنزوديازيبيناتالبنزوديازيبينات، من بين الأدوية الأكثر وصفًا، هي مثبطات للجهاز العصبي. للأشخاص الذين يبحثون عن الاسترخاء أو يحاولون النوم أو يبحثون عن طريقة لإدارة التوتر والقلق، وفقًا لوزارة الصحة بولاية إنديانا.
وتوصف فاليوم (ديازيبام)، وزاناكس (ألبرازولام)، وأتيفان (لورازيبام)، وكلونوبين (كلونازيبام)، وليبريوم (كلورديازيبوكسيد) في كثير من الأحيان باسم "البنزوس".
ويمكن أن تكون العيون المحتقنة بالدم أو التحديق الزجاجي علامة على تعاطي الماريجوانا.
وأشارت سكوجراند إلى أنه "عندما يصبح شخص ما معتمدًا على البنزوس، فإن التوقف فجأة قد يمثل مشكلة".
قد يظهر على الأشخاص الذين يستخدمون أو يسيئون استخدام البنزوديازيبينات أو الباربيتورات العلامات التالية:
النعاس
كلام غير واضح
عدم التنسيق
النشوة أو الشعور القوي بالرفاهية
قلة التركيز
مشاكل في الذاكرة
حركات العين اللاإرادية
عدم وجود تثبيط
تباطؤ التنفس وانخفاض ضغط الدم
دوخة
اكتئاب
K2 والتوابلK2 والتوابل - الاسم الشائع لمجموعة عقاقير صناعية مصممة لتقليد تأثيرات الحشيش - عبارة عن عقاقير اصطناعية من الحشيش يمكن رشها على الأعشاب المجففة وتدخينها، أو تحضيرها كشاي عشبي أو تبخيرها في السجائر الإلكترونية.
وبعيدًا عن كونها بدائل "طبيعية" للماريجوانا، فإن هذه العقاقير التي يصنعها الإنسان غير قانونية ويمكن أن تكون خطيرة، نظرًا لأن مكوناتها غير معروفة ويمكن أن تحتوي على أي عدد من المواد، وفقًا لمركز مايو كلينك الطبي.
وتشمل علامات الاستخدام ما يلي:
مزاج مرتفع أو مبتهج
القلق الشديد أو الانفعالات
جنون العظمة أو الهلوسة
زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم
القيء
ارتباك
السلوك العدواني أو العنيف
الكاثينونات الاصطناعية
الكاثينونات الاصطناعية، (المكون النشط من نبتة القات)، هي مواد تغير العقل ولها تأثيرات مشابهة إلى حد ما للأمفيتامينات مثل عقار الإكستاسي.
ويمكن أن تسبب عند تناولها أو شمها أو استنشاقها أو حقنها، الإدمان الشديد، وتؤدي إلى التسمم الشديد، مما قد يؤدي إلى الآثار الصحية التالية - أو الوفاة:
زيادة التواصل الاجتماعي والطاقة والإثارة
زيادة الدافع الجنسي
زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم
فقدان السيطرة على العضلات
جنون العظمة أو نوبات الهلع
الهلوسة
سلوك غير عقلاني أو عنيف
الميثامفيتامين البلوّري
الميثامفيتامين البلوّري هو أحد أشكال المخدر الصلبة على شكل بلورة تشبه الصخور وعادة ما تكون بيضاء معتمة أو زرقاء فاتحة. ويمكن تدخينه أو استنشاقه أو حقنه، وفقا لمراكز الإدمان الأمريكية.
وينجم عن استخدامه نشوة سريعة يمكن أن تستمر لساعات. ويمكن أن يسبب المنشط القوي ما يلي:
نشوة شبه فورية
مستويات عالية من الطاقة واليقظة
الدافع والتركيز على تحقيق الأهداف
الثقة في ذكاء الفرد وقدرته على حل المشكلات
فقدان الشهية وفقدان الوزن
تغير في أنماط النوم
لعق الشفاه بشكل متكرر
تقلب المزاج
الهزات أو التشنجات
الشعور بالدفء (ارتفاع الحرارة)
ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب
عقار النشوة/ إم دي إم إيهعبارة عن عقار اصطناعي - مشابه كيميائيًا للمنشطات والمهلوسات - ينتج مشاعر زيادة الطاقة والسرور والدفء العاطفي وتشوهات في إدراك الوقت.
وأصبح شائعًا في الحفلات والنوادي الليلية بالولايات المتحدة، حيث يشار إليه أحيانًا باسم "مولي"، وفقًا للمعهد الوطني لتعاطي المخدرات. وقد تظهر على الأشخاص الذين يستخدمون الإكستاسي ما يلي:
حركة العين السريعة
ارتفاع درجة حرارة الجسم
التعرق الغزير
الارتباك أو جنون العظمة أو القلق الشديد
حالة تشبه النشوة
انقباض الفك وطحن الأسنان
حنون جدًا
المواد الأفيونيةالمواد الأفيونية — مسكنات الألم المخدرة المصنوعة من الأفيون أو المنتجة صناعيًا — تشمل الهيروين والمورفين والكوديين والميثادون والفنتانيل والأوكسيكودون.
يمكن أن تسبب الإدمان بدرجة كبيرة، وقد تشمل علامات استخدام المواد الأفيونية والاعتماد عليها ما يلي:
النعاس
كلام غير واضح
مشاكل في الانتباه والذاكرة
قلة الوعي
عدم التنسيق
اكتئاب
ارتباك
إمساك
سيلان الأنف أو تقرحات الأنف نتيجة استنشاق المواد الأفيونية
علامات الإبرة (في حالة حقن المخدرات)
الماريجوانا الماريجوانا هو مخدر يستخدم على نطاق واسع، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، استخدمه أكثر من 48 مليون شخص، أو حوالي 18% من الأمريكيين، مرة واحدة على الأقل في عام 2019. وتشمل علامات الاستخدام ما يلي:
الشعور بالنشوة
زيادة الإحساس بالإدراك البصري والسمعي والذوقي
زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب
عيون حمراء أو التحديق "الزجاجي"
جفاف الفم
انخفاض التنسيق
صعوبة في التركيز
تباطؤ وقت رد الفعل
القلق أو التفكير بجنون العظمة
الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة
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