كيف تتعرف على السكتة الدماغية وتحمي نفسك من خطرها؟

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تحدُث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ أو تنخفض؛ ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية. وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق. اضافة اعلان

وهناك أسباب مختلفة للسكتة الدماغية، لكن الأكثر شيوعًا هو انسداد تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، وهو ما يسمى بالسكتة الدماغية.





السكتة الدماغية الصغيرة



أسباب السكتة الدماغية البسيطة



أعراض السكتة الدماغية العابرة



التصرف بسرعة بمجرد ظهور الأعراض



نصائح للوقاية من السكتات الدماغية البسيطة



النوبات الإقفارية العابرة — التي تسمى أحيانًا أيضًا السكتات الدماغية الصغيرة — هي أيضًا نوبات إقفارية، ولكنها تستمر لبضع دقائق فقط قبل استعادة تدفق الدم.وهذا لا يعني أنها أقل خطورة من السكتة الدماغية الكاملة، كما أشارت الدكتورة كاريشما باتوا، طبيبة القلب في مركز مانهاتن لأمراض القلب.وكشفت باتوا لموقع شبكة "فوكس نيوز"، أهم الأشياء التي يجب معرفتها حول تحديد ومنع السكتات الدماغية الصغيرة.وقالت: "كل ثانية يمر فيها الدماغ بدون أكسجين تزيد من احتمالية حدوث تلف خطير ودائم في الدماغ. تمامًا مثل السكتة الدماغية، تحرم TIA (النوبات الإقفارية العابرة) الدماغ من الأكسجين ويجب علاجها بنفس الإلحاح."قالت باتوا إن الجلطة يمكن أن تتشكل في الدماغ نفسه، أو يمكن أن تتفكك من جزء آخر من الجسم وتشق طريقها عبر مجرى الدم حتى تستقر في الدماغ.وأضافت: "من أجل علاج النوبة الإقفارية العابرة بشكل أفضل ومنع حدوث سكتة دماغية في المستقبل، سيرغب الأطباء في تحديد السبب الدقيق للنوبة الإقفارية العابرة".وتابعت: "كلما طالت مدة بقاء الشخص دون فحص، قلت احتمالية قدرة الأطباء على تحديد السبب، مما يؤدي إلى تشخيص TIA المشفر- وهو ما يعني TIA من أصل غير معروف".وحذرت باتوا من أنه بمجرد إصابة شخص ما بسكتة دماغية صغيرة، فإن خطر الإصابة بسكتة دماغية أخرى يتراوح بين 5% و10% خلال الأيام السبعة الأولى.واستدركت: "يرتفع هذا الرقم في الواقع إلى حوالي 15% في الشهر الأول بعد الإصابة بنوبة نقص التروية العابرة، ويصل إلى 35% على مدار حياة المريض. لهذا السبب يعد التعرف المبكر على TIA وعلاجه أمرًا في غاية الأهمية - لمنع المضاعفات الأكثر تدميراً للسكتة الدماغية الكبيرة".وأشارت باتوا إلى أن أعراض النوبة الإقفارية العابرة هي نفس أعراض السكتة الدماغية، والتي تشمل:الخدر أو الضعف أو الشلل، خاصة في جانب واحد فقط من الجسم (قد يؤثر على الذراعين أو الساقين أو الوجه)تداخل الكلام، وصعوبة التحدث، أو عدم القدرة على التحدث على الإطلاقصعوبة في فهم الآخرينالارتباكازدواجية الرؤية، أو عدم وضوح الرؤية، أو صعوبة الرؤية من إحدى العينين أو كلتيهمافقدان التنسيق أو التوازن، أو صعوبة المشيالدوخةالصداع الشديدفقدان الذاكرةفقدان الوعيقالت باتوا: "تميل الأعراض إلى الظهور فجأة ودون أي سبب واضح. في حالة النوبة الإقفارية العابرة، تستمر الأعراض لمدة أقل من يوم، وغالبًا ما تكون مجرد دقائق أو حتى ثوانٍ، ولكن لا يزال يتعين التعامل معها كحالة طبية طارئة".وشددت على أنه من المهم التصرف بسرعة بمجرد ظهور الأعراض.وقالت إنه بالنسبة للأشخاص الذين عانوا من نوبة إقفارية عابرة، فإن التشخيص الفوري والعلاج القوي هما أفضل طريق لتحسين التوقعات.في المقابل، حذرت من أن "الأشخاص الذين يؤجلون أو يرفضون الفحص والعلاج هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية خلال التسعين يومًا القادمة".وفي معظم الحالات، يتم تشخيص السكتة الدماغية البسيطة من خلال الفحص البدني والعصبي والتاريخ الطبي واختبارات التصوير مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية.وقالت باتوا: "اعتمادًا على ما تم اكتشافه أثناء التشخيص، يمكن أن تشمل خطة العلاج الأدوية، أو استخدام الدعامات، أو رأب الأوعية الدموية، أو العمليات الجراحية".قالت باتوا: "هناك أيضًا خطوات يمكن لأي شخص اتخاذها للمساعدة في منع نوبة نقص التروية العابرة، أو للمساعدة في منع السكتة الدماغية بعد الإصابة بنوبة نقص التروية العابرة".وتشمل هذه الخطوات الوقائية ما يلي:الإقلاع عن التدخين ، أو عدم البدء بهإدارة ضغط الدم والكوليسترولالحفاظ على وزن صحي، إلى جانب العادات الغذائية الصحية وممارسة الرياضة والنومإجراء فحوصات بدنية سنويةقالت الطبيبة إن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض الشريان التاجي هم أكثر عرضة للإصابة بنوبات نقص تروية عابرة.وأشارت إلى أن "هذا يشمل كبار السن والمدخنين ومرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول".وأضافت أن أعلى عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية البسيطة هو الإصابة بسكتة دماغية سابقة.وقالت: "الشيء الأكثر أهمية هو عدم التعامل مع النوبة الإقفارية العابرة باعتبارها حالة شاذة حدثت مرة واحدة. إنها تحذير من أن السكتة الدماغية ليست محتملة فحسب، بل محتملة، وعلى المدى القريب".وتابعت: "يجب على أي شخص يشتبه في إصابته بنوبة نقص تروية عابرة أن يطلب العناية الطبية على الفور".