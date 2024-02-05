كيف تتعايش مع مرض السكري بدون مضاعفات؟

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كشف الطبيب الكندي، جيسون فونج، المعروف أيضًا باسم الطبيب الصائم، عن طريقتين يمكن أن تساعدا في معالجة مرض السكر أو التعايش معه دون مضاعفات، بحسب موقع "Times now". اضافة اعلان





زيادة نسبة السمنة وراء زيادة مرضى السكري



السكر مرض غذائي والأدوية وحدها لا تكفي



فوائد التقليل من تناول الكربوهيدرات



ماذا يفعل الصيام المتقطع في مريض السكري؟



طرق الصيام المتقطع وكيفية تنفيذها



وأوضح الدكتور فونج إنه منذ السبعينيات كانت هناك زيادة في السمنة ومن ثم زيادة في مرض السكري من النوع الثاني.وأضاف، "لكنني أعتقد أن الشيء الأكثر روعة، الذي سمعته منذ فترة طويلة هو أنه يمكنك البدء في التعايش مع هذا المرض عن طريق تغيير نظامك الغذائي".وتابع فونج إن مرض السكر هو مرض غذائي إلى حد كبير، وبالتالي فإن الأدوية وحدها لن تساعد كثيرًا، إذا أعطيت أدوية لمرض غذائي، فلن تتمكن أبدًا من إصلاحه لأنك لم تحدد المشكلة الأساسية.واقترح فونج طريقتين يمكن أن تساعدا في تنظيم مرض السكري من النوع الثاني؛ وهما التقليل من تناول الكربوهيدرات والصيام المتقطع.إن تناول كميات زائدة من الكربوهيدرات يمكن أن يجعل من الصعب على جسمك معالجتها، مما قد يؤدي في النهاية إلى زيادة مستويات السكر في الدم، لذلك ننصحك بتقليل تناولك اليومي للكربوهيدرات.وقال الدكتور فونج، تتحدث الجمعية الأمريكية للسكري ومجلاتها الغذائية عن وجود معظم الأدلة العلمية لتنظيم مرض السكري من النوع الثاني عن طريق خفض الكربوهيدرات.وتأتي الخطوة الثانية، وهي حرق السكر، وهنا يأتي دور الصيام في الصورة، هذا هو النظام الغذائي الذي تتناول فيه الطعام فقط خلال فترة زمنية معينة من اليوم.يتبع بعض الأشخاص قاعدة 16-8، أو قاعدة 14-10 أو صيام 5:2. بالنسبة للقاعدة 16-8 و14-10، فإنك تأكل خلال فترة 8 و10 ساعات وتصوم لمدة 16 و14 ساعة على التوالي.بالنسبة لصيام 5:2، تتناول نظامًا غذائيًا عاديًا خمسة أيام في الأسبوع وتصوم يومين في الأسبوع، قال الدكتور فونج: إذا لم تأكل، فسوف تستهلك نسبة الجلوكوز في الدم وسوف يتحسن مرض السكري لديك.