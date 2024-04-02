كيف تتخلص من دوار السفر في دقائق؟

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يعاني بعض الناس من دوار السفر، الذي يمكن أن يؤدي إلى القيء والدوخة والتعرق والصداع من بين أعراض أخرى.

لكن هناك خطوات يمكن اتخاذها لمحاولة تقليل الآثار الجانبية أو حتى منعها تمامًا.

وكشف عباس كناني، الصيدلي المشرف في شركة "كيميست كليك" عن بعض الحيل البسيطة للتخلص من دوار السفر في غضون دقائق.





لا تتناول الطعام قبل القيادة



علاجات طبيعية



تجنب القراءة والأجهزة



التنفس العميق



إذا كنت تخطط لرحلة طويلة بالسيارة، فإنه لا ينصح بتناول الطعام، لما قد يسببه من مشاكل على المدى الطويل.وأوضح كناني: "أن تناول وجبة ثقيلة قبل السفر يمكن أن يؤدي إلى زيادة نشاط المعدة والهضم"، مما "يجعل معدتك أكثر حساسية وعرضة للشعور بالغثيان أو عدم الراحة أثناء السفر".وقال، وفقًا لصحيفة "إكسبريس"، إن "الجمع بين حركة المعدة الناتجة عن عملية الهضم وحركة السيارة يمكن أن يزيد من حدة الشعور بالمرض".علاوة على أن "تناول وجبة كبيرة أثناء الحركة، قد يسهم في الشعور بالامتلاء والانتفاخ وعدم الراحة"، لذا ينصح بتناول الوجبات الخفيفة سهلة الهضم.إذا لم تتمكن من مقاومة طعامك المفضل أثناء السفر أو كنت تشعر ببعض الغثيان قبل الانطلاق، فإن هناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تهدئة معدتك.وقال كناني: "يمكن أن يكون الزنجبيل فعالاً كعلاج طبيعي للغثيان ودوار السفر". لقد وجدت الأبحاث العلمية أن الزنجبيل ومركباته قد تزيد من استجابة الجهاز الهضمي وتسرع إفراغ المعدة، مما قد يقلل من الغثيان".ووفقًا له، فإن الزنجبيل "يساعد على الهضم وتدفق اللعاب، كما أن خصائصه المضادة للالتهابات تدعم أيضًا إطلاق الهرمونات المنظمة لضغط الدم لتهدئة الجسم وتقليل الغثيان".ونصح قائلاً: "يمكنك تناول الزنجبيل بأشكال مختلفة، مثل شاي الزنجبيل، أو حلوى الزنجبيل، أو حتى كبسولات الزنجبيل".وإذا كنت لا تحب طعم الزنجبيل، فإن النعناع هو بديل محتمل، فهو "يحتوي على مركبات مثل المنثول، الذي له تأثير مهدئ على عضلات المعدة ويمكن أن يساعد في تقليل مشاعر الغثيان والقيء المصاحب لدوار السفر".وأوصى الصيدلي: "يمكنك تجربة شرب شاي النعناع أو تناول حلوى النعناع للمساعدة في تخفيف أعراض دوار السفر".إذا كنت مسافرًا في رحلة طويلة، وتقرأ كتابًا أو تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، فإن النظر إلى الأسفل يمكن أن يعزز الشعور بدوار السفر.وقال كناني: "تجنب القراءة أو النظر إلى الشاشات، لأن هذه الأنشطة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض. عندما تكون في مركبة متحركة، فإن تركيز نظرك على نقطة بعيدة يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض دوار الحركة".وأوضح أنه "من خلال التركيز على نقطة بعيدة، مثل الأفق أو جسم ثابت في المسافة، فإنك تزود نظامك البصري بنقطة مرجعية ثابتة. يساعد هذا على مزامنة المعلومات التي تستقبلها عيناك ونظامك الدهليزي، مما يقلل من الصراع الحسي".وأشار إلى أن "هذا يساعد عقلك على فهم الحركة بشكل أفضل ويقلل من احتمالية الإصابة بأعراض دوار السفر".في بعض الأحيان قد يكون من الأفضل اللجوء إلى التنفس العميق.وقال كناني: "التنفس العميق ينشط استجابة الجسم للاسترخاء، مما يؤدي إلى تحفيز الجهاز العصبي السمبتاوي. تساعد هذه الاستجابة في مواجهة آثار التوتر والقلق، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض دوار السفر".وأضاف: "يمكن أن يساعد التنفس العميق في تخفيف الغثيان والدوار والانزعاج عن طريق إحداث حالة من الهدوء. التنفس العميق ينطوي على أخذ أنفاس بطيئة ومتعمدة تعمل على توسيع الرئتين بالكامل. يسمح هذا الاستنشاق العميق بتناول كمية أكبر من الأكسجين، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على الصحة العامة".وأشار إلى أنه "يمكن أن يساعد الأكسجين الكافي في تنظيم وظائف الجسم المختلفة، مما يقلل من احتمالية الإصابة بأعراض دوار السفر."وإذا كنت تصاب بغثيان السفر بانتظام، فإن الدواء هو الخيار الأفضل.وأضاف كناني: "يوصى باستخدام هيدروبروميد الهيوسين، المعروف أيضًا باسم كويلز أو جوي رايد، في أغلب الأحيان".