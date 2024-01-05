كيف تتجنب هذا الأمر الخطير خلال الرحلات البرية؟

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يفضل العديد من المواطنين الخروج في الرحلات البرية (الكشتات) برفقة العائلة والأصدقاء، لكن وحتى تشعر بالمتعة ولا تتعرض إلى ما ينغص عليك رحلتك، يجب أن تتوخى الحذر حتى لا تتعرض للتسمم. اضافة اعلان





تجنب حالات التسمم أثناء رحلات البرّ



وسلّط حساب "عيش بصحة"، التابع لوزارة الصحة على منصة "إكس"، الضوء على كيفية تجنب حالات التسمم أثناء رحلات البر، وتتضمن الخطوات التالية:- استخدام أدوات الطّبخ النّظيفة.- غسل الخضار والفاكهة.- ملء الخزّان بماء صحّي ونظيف.- تجنّب وجبات الطعام الدّسمة والدّهنيّة.