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كيف تتجنب حدوث أزمة قلبية؟

الكوليسترول
الكوليسترول
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الكثير منا يدرك مخاطر ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأزمة قلبية. 

الكوليسترول وتصلب الشراييناضافة اعلان

ويساهم الكوليسترول الكثافة في تراكم الترسبات في الشرايين، أو ما يعرف بـ "تصلب الشرايين".
ومع مرور الوقت، يمنع تصلب الشرايين الدم من التدفق بسهولة عبر الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بحالات الطوارئ الطبية والأمراض مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية.
وقال طبيب القلب، الدكتور آلان مايزل، أن الوعي بمستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة يمكن أن يساعد في منع الإصابة بأزمة قلبية..
وأضاف في مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك": "أحاول أن أخبركم بطرق تجنب الإصابة بأزمة قلبية. اعرف ما هو الكوليسترول الضار لديك. ليس الكولسترول كله، فقط LDL. عليك أن تعرف رقمك".
وبالإضافة إلى البروتين الدهني منخفض الكثافة، غالبًا ما يكشف الاختبار أيضًا عن إجمالي الكوليسترول والبروتين الدهني عالي الكثافة (الكوليسترول "الجيد").
وفقًا لطبيب القلب، فإن مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة يجب أن تكون أقل من 60 ملليجرام لكل ديسيلتر من الدم (ملجم/ديسيلتر).

مستوى الكوليسترول في الدم

لكن الرقم أقل بكثير مما توصي به الهيئات الصحية الأخرى، بحسب صحيفة "إكسبريس".
ووفقًا لعيادة كليفلاند، فإنه يجب أن يكون أقل من 100 ملجم/ديسيلتر، وأي شيء أعلى من 160 يعتبر مرتفعًا أو مرتفعًا جدًا.
وعلى العكس من ذلك، فإنها تريد أن تكون مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة مرتفعة.
وتقول العيادة: "تظهر أرقام الكولسترول لديك مقدار الكولسترول المنتشر في دمك.  الكوليسترول "الجيد هو الرقم الوحيد الذي تريد أن يكون مرتفعًا (من الأفضل أن يكون أعلى من 60)".

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