كيف تتجنب المرض خلال الشتاء؟.. نصائح لا تفوتك

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مع انخفاض درجات الحرارة، واقتراب موسم الشتاء، يتزايد خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وبخاصة التي تنتقل عن طريق العدوى أمثال البرد والأنفلونزا. اضافة اعلان





لماذا نمرض في الشتاء؟



التواصل الاجتماعي



لا تتناول الطعام في الحفلات



تناول الفيتامينات



يوضح الدكتور فيليب جولد، عالم الفيروسات من جامعة كوفنتري، أن الطريقة التي نعيش بها خلال أشهر الشتاء تجعل من السهل على الجراثيم الانتقال من شخص لآخر.وقال لصحيفة "ذا صن": "عندما يأتي الشتاء، نقضي المزيد من الوقت في الداخل في منازل دافئة حيث يمكن أن تزدهر الفيروسات. نميل أيضًا إلى إحاطة أنفسنا بعدد أكبر من الأشخاص خلال المناسبات".وينصح الدكتور فيليب، الناس بالتركيز على تعزيز مناعتهم، خلال أشهر الشتاء، ويشمل ذلك:من المهم الاستمرار في التواصل الاجتماعي واكتشاف الأخطاء للبقاء في صحة جيدة.وقال الدكتور فيليب: "إذا كنت ستذهب إلى حفلة بها الكثير من الأشخاص، فهناك احتمال كبير جدًا أن يكون هناك شخص يحمل فيروسًا مثل البرد أو الأنفلونزا، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك الذهاب".وأضاف: "إن تعريض مناعتنا للفيروسات هو الطريقة الوحيدة لجعلها أفضل في صدها، وبالتالي تقل احتمالية إصابتك بالمرض على المدى الطويل".ويعاني الصغار جدًا وكبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة من خطر متزايد للإصابة بالعدوى.لذا ينصح الطبيب، هؤلاء باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، مثل تجنب المجموعات الكبيرة من الأشخاص وارتداء قناع.يجب تجنب تناول الأطعمة بأي ثمن إذا كنت ترغب في الحد من الإصابة بـ "النوروفيروس"، وهو فيروس العدوى في المعدة ويسبب المرض والإسهال لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.وينتشر عادة من خلال الطعام أو الماء الملوث أثناء التحضير، أو من خلال الأسطح الملوثة والاتصال الوثيق مع شخص مصاب.وقال الدكتور فيليب: "في الأساس، أي طعام يتضمن لمس أشياء لمسها أشخاص آخرون ثم لمس فمك، ابتعد عن تلك الأشياء".نصح الدكتور فيليب نصح بتناول الفيتامينات المتعددة لمقاومة الجراثيم المزعجة هذا الشتاء.وقال: "أنت بحاجة إلى تناول جميع الفيتامينات والمعادن الصحيحة للحفاظ على صحة جهازك المناعي وعمله بشكل صحيح".وعلى الرغم من أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي اتباع نظام غذائي متوازن، إلا أنه قال إن الفيتامينات المتعددة يمكن أن تكون مفيدة بخاصة عندما تكون الفواكه والخضروات الطازجة باهظة الثمن.التمارين المعتدلةجرب المشي السريع بانتظام، أو صعود الدرج، أو الركض الخفيف مع صديق.وقال الدكتور فيليب: "ممارسة الرياضة بانتظام بمستوى معتدل تساعد على تحسين الاستجابة المناعية". فهو يساعد خلايا الدم البيضاء على الدوران والأداء بشكل أفضل، ويبدو أن هناك تأثيرًا إيجابيًا على تلك الخلايا التي تقتل الفيروسات، فهي تعمل بشكل أفضل قليلاً.