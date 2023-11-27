الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كيف تتجنب المرض خلال الشتاء؟.. نصائح لا تفوتك

دفء منزلك في الشتاء المنزل
كثير من الناس يفضل عدم الخروج من المنزل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

مع انخفاض درجات الحرارة، واقتراب موسم الشتاء، يتزايد خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وبخاصة التي تنتقل عن طريق العدوى أمثال البرد والأنفلونزا.اضافة اعلان

لماذا نمرض في الشتاء؟

يوضح الدكتور فيليب جولد، عالم الفيروسات من جامعة كوفنتري، أن الطريقة التي نعيش بها خلال أشهر الشتاء تجعل من السهل على الجراثيم الانتقال من شخص لآخر.
وقال لصحيفة "ذا صن": "عندما يأتي الشتاء، نقضي المزيد من الوقت في الداخل في منازل دافئة حيث يمكن أن تزدهر الفيروسات. نميل أيضًا إلى إحاطة أنفسنا بعدد أكبر من الأشخاص خلال المناسبات".
وينصح الدكتور فيليب، الناس بالتركيز على تعزيز مناعتهم، خلال أشهر الشتاء، ويشمل ذلك:
  

التواصل الاجتماعي

من المهم الاستمرار في التواصل الاجتماعي واكتشاف الأخطاء للبقاء في صحة جيدة.
وقال الدكتور فيليب: "إذا كنت ستذهب إلى حفلة بها الكثير من الأشخاص، فهناك احتمال كبير جدًا أن يكون هناك شخص يحمل فيروسًا مثل البرد أو الأنفلونزا، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك الذهاب". 
وأضاف: "إن تعريض مناعتنا للفيروسات هو الطريقة الوحيدة لجعلها أفضل في صدها، وبالتالي تقل احتمالية إصابتك بالمرض على المدى الطويل".
ويعاني الصغار جدًا وكبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة من خطر متزايد للإصابة بالعدوى. 
لذا ينصح الطبيب، هؤلاء باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، مثل تجنب المجموعات الكبيرة من الأشخاص وارتداء قناع.

لا تتناول الطعام في الحفلات

يجب تجنب تناول الأطعمة بأي ثمن إذا كنت ترغب في الحد من الإصابة بـ "النوروفيروس"، وهو فيروس العدوى في المعدة ويسبب المرض والإسهال لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.
وينتشر عادة من خلال الطعام أو الماء الملوث أثناء التحضير، أو من خلال الأسطح الملوثة والاتصال الوثيق مع شخص مصاب.
وقال الدكتور فيليب: "في الأساس، أي طعام يتضمن لمس أشياء لمسها أشخاص آخرون ثم لمس فمك، ابتعد عن تلك الأشياء".

تناول الفيتامينات 

نصح الدكتور فيليب نصح بتناول الفيتامينات المتعددة لمقاومة الجراثيم المزعجة هذا الشتاء.
وقال: "أنت بحاجة إلى تناول جميع الفيتامينات والمعادن الصحيحة للحفاظ على صحة جهازك المناعي وعمله بشكل صحيح".
وعلى الرغم من أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي اتباع نظام غذائي متوازن، إلا أنه قال إن الفيتامينات المتعددة يمكن أن تكون مفيدة بخاصة عندما تكون الفواكه والخضروات الطازجة باهظة الثمن.
التمارين المعتدلة
جرب المشي السريع بانتظام، أو صعود الدرج، أو الركض الخفيف مع صديق.
وقال الدكتور فيليب: "ممارسة الرياضة بانتظام بمستوى معتدل تساعد على تحسين الاستجابة المناعية". فهو يساعد خلايا الدم البيضاء على الدوران والأداء بشكل أفضل، ويبدو أن هناك تأثيرًا إيجابيًا على تلك الخلايا التي تقتل الفيروسات، فهي تعمل بشكل أفضل قليلاً.

اقرأ أيضا

القهوة
12:18 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

للتخلص من الدهون العنيدة.. 4 أشياء امزجها مع قهوتك المفضلة

التطعيم ضد الأنفلونزا
10:02 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. "الصحة": يجب القيام بهذا الأمر فورًا في حال عدم توافر مواعيد بتطبيق صحتي

السعال
9:54 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

من كوفيد إلى حالة أكثر خطورة.. كيف تتخلص من السعال المزعج؟

أطعمة تزيد الوزن في الشتاء
4:48 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

منها الفطائر والمعجنات.. 10أطعمة تزيد الوزن في الشتاء

اقرأ أيضا

5 نصائح مهمة لحماية الأطفال من حساسية الخريف

لمرضى الجهاز الهضمي والصداع.. فوائد غير متوقعة لهذا النوع من الأعشاب

دراسة تكشف : "الذكاء الاصطناعي" يتفوق على الأطباء في اكتشاف أخطر السرطانات

تحذير .. زيادة الوزن قد ترتبط بأمراض خطيرة

فريق طبي بمستشفى الولادة بتبوك يتمكن من إنقاذ حياة مريضة تعاني من وجود حمل غير صحي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

اخطاء النوم
4:47 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

ركوب الدراجة بدلاً من القهوة الإسبريسو.. 20 دقيقة فقط تصنع الفارق!

الخضراوات والفواكه غنية بالألياف
4:17 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

5 أطعمة غير صحية على خلاف ما يعتقده الناس!

فيتامين ب 12 22
3:49 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

يؤدي إلى العمى والعقم.. 5 أعراض أساسية لنقص فيتامين ب12

images
1:25 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

"سعود الطبية" تُحذر من أعراض شلل الأحبال الصوتية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
12:13 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. توضيح من حساب المواطن حول أهلية دفعة ديسمبر

دفء منزلك في الشتاء المنزل
11:48 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

كيف تتجنب المرض خلال الشتاء؟.. نصائح لا تفوتك

1700558457829-780x470
11:37 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

الشروط والمناطق.. بدء التقديم بوظائف الدفاع الجوي في هذا التوقيت

الموارد البشرية1
11:14 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة الحصول على إعانة التأهيل الشامل 1445

أهم 10
10:22 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. خدمة عدم ممانعة لتسجيل وكالة السيارات الإضافية وحكم تجميد النطف

التطعيم ضد الأنفلونزا
10:02 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. "الصحة": يجب القيام بهذا الأمر فورًا في حال عدم توافر مواعيد بتطبيق صحتي