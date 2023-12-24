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كيف تتجنب الأمراض خلال رحلات السفر الطويلة؟

الحجاج - طائرة - الحجاج القادمين جوا
رحلات الطيران قد تكون مصدرًا للأمراض
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خلال رحلات السفر الطويلة قد يعاني بعض الناس من الإصابة بالأمراض عبر وسائل التنقل المختلفة، مثل الطائرات والقطارات التي تكون مكتظة بالركاب والجراثيم.اضافة اعلان
يأتي هذا مع  تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي.

الاحتياطات الصحية أثناء السفر

لذا يجب عليك اتخاذ احتياطات معينة للحفاظ على نفسك في صحة جيدة أثناء السفر، وذلك عن طريق تناول وجبات متوازنة ومغذية، وتناول المكملات الغذائية مثل فيتامين د وفيتامين ج والزنك لتعزيز جهاز المناعة.
ويلعب فيتامين د دورًا مهمًا في صحة العظام ووظائف العضلات والأعصاب، وقد ثبت أن انخفاض مستوياته يزيد من خطر الإصابة بالعدوى وأمراض المناعة الذاتية.
وفيتامين سي ضروري أيضًا لجهاز المناعة، لأنه يساعد على حماية الخلايا من الجذور الحرة التي تنتجها الالتهابات الفيروسية.
وفي الوقت نفسه، يعتبر الزنك عنصرًا أساسيًا في تطور ووظيفة الخلايا المناعية.

الجفاف يضعف جهاز المناعة

ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى إضعاف جهاز المناعة، لذا تأكد من شرب كمية كافية من الماء، خاصة قبل أن تطأ قدمك على متن طائرة، حيث تكون مستويات الرطوبة منخفضة للغاية.
وتوصي الجمعية الطبية الفضائية بالولايات المتحدة باستهلاك حوالي 8 أونصات من الماء في الساعة أثناء التواجد على متن الطائرة.
وينصح بعض الخبراء بتجنب الكافيين قبل السفر لأنه يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم.
وقالت كارا ليدون، اختصاصية تغذية مسجلة ومستشارة معتمدة في مجال الأكل البديهي، لصحيفة "نيويورك بوست": "بدون الترطيب والوظيفة الخلوية المناسبة، نصاب بسهولة بالتعب والضعف ويمكن أن نصاب بتشنجات".
وأضافت: "نظرًا لأن مشروبات الإلكتروليت تحتوي على السكر والسعرات الحرارية، فإنها تمنحنا أيضًا الطاقة وتساعدنا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم".
علاوة على ذلك، ينصح بالحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل في الأيام التي تسبق السفر له أيضًا العديد من الفوائد الصحية، بما فيها تجديد الخلايا المناعية لمحاربة مسببات الأمراض.

عوامل الأمان على الطائرة

وبمجرد الحصول على التغذية والراحة والاستعداد للمغادرة، يجب عليك:
 اختيار مقعد النافذة على متن الطائرة لتقليل فرصة الاتصال بالأشخاص الذين يمرون عبر الممرات
تعقيم المساحة الخاصة بك قبل الجلوس أو تفريغ الأمتعة
تجنب لمس وجهك حتى لا تنقل الجراثيم
إبقاء الأمتعة بعيدة عن الأرضيات، حتى لو لم تبد متسخة
الحفاظ على النظافة الجيدة.

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