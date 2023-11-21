كيف تتجنب أوجاع وآلام رحلات الطيران الطويلة؟.. نصائح لا تفوتك

أ أ

قد تكون رحلات الطيران في كثير من الأحيان تجربة غير مريحة للكثيرين، لكن هناك عدة طرق لتقليل الألم المختلفة في الظهر والساقين والرقبة أثناء السفر. اضافة اعلان

ويتعلق الأمر خصوصًا بركاب الدرجة الاقتصادية، حيث توفر معظم شركات الطيران مساحة صغيرة للأرجل ومقاعد غير مريحة، حتى في الرحلات الجوية الطويلة.

وفيما يلي بعض النصائح لتجنب آلام الظهر أثناء الطيران والتي يمكن أن تساعدك على الوصول إلى وجهتك دون ألم، وفقًا لصحيفة "إكسبريس":





تحريك وتمديد العضلات قبل السفر

الجلوس بشكل صحيح لحماية العمود الفقري



الإكثار من شرب الماء



وفي حين أنه من الشائع أن تقوم أثناء رحلات الطيران الطويلة بتمديد عضلاتك، إلا أن خبيرة توصي بالقيام بذلك مباشرة قبل السفر للحصول على أفضل الفوائد.وقالت خبيرة السفر سامانثا براون لشبكة CNN، إن التمدد عند بوابتك قبل صعود الطائرة مباشرة يمكن أن يساعدك على الشعور "بالنشاط" و"الراحة" قبل رحلتك، مما يساعد على تجنب آلام الظهر أثناء وجودك في الهواء.من الضروري التأكد من أنك تجلس بشكل صحيح قدر الإمكان، خاصة في الرحلات الطويلة حيث لا توجد مساحة كافية للتحرك.اطلب من المضيفة وسادة إضافية أو بطانية لوضعها بين أسفل الظهر أو الرقبة والمقعد لتخفيف الضغط في هذه المنطقة.إذا لم يكن ذلك متاحًا، قم بطي سترة وضعها في منطقة مريحة على ظهرك.يمكن أن يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في تجنب التشنجات المخيفة، فضلاً عن منع الشعور بالتعب والخمول.الإكثار من شرب الماء يعني أيضًا زيادة في فترات استراحة الحمام، ولكنه يعني أيضًا المزيد من الحركة، وهو ما يساعد في منع الألم.كما أوصى بعض الخبراء بترطيب الجسم أكثر من المعتاد في الأيام التي تسبق السفر، لأنه يمكن أن يساعد في تخفيف الألم في المفاصل.