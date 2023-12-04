كيف تتأكد من جودة العسل.. ومتى يكون سامًا؟

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يُعد العسل، باعتباره مُحليًا طبيعيًا ومغذيًا، أحد أكثر الأطعمة استهلاكًا في العالم، ويعتقد الكثير أن "الغذاء الطبيعي" غير ضار، لكن السموم الموجودة بشكل طبيعي في الغذاء تُمثّل خطرًا على صحة الإنسان،. اضافة اعلان





مخاوف تتعلق بالسلامة الغذائية للعسل



العسل السام قد يسبب الوفاة



كيف تتأكد من جودة العسل؟



بعض النصائح عند تخزين العسل:



وتنشأ مخاوف تتعلق بالسلامة الغذائية للعسل عندما يجمع النحل رحيقه من النباتات السامة، مثل "Rhododendron sp"، و"Coriaria arborea"، و"Tripterygium wilfordii Hook F".وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن هذا العسل يحتوي على سموم نباتية طبيعية.وقد يُصاب الإنسان بأعراض التسمم بعد تناول العسل السام. وفي بعض الحالات، يمكن أن يتسبب هذا النوع من العسل بالوفاة.وتم التعرّف إلى السموم النباتية النموذجية، مثل سموم "غرايانوتوكسين"، و"التريبتوليدات"، و"التوتين"، و"قلويدات البيروليزيدين"، في العسل السام.ورغم أن أنواع العسل السامة المختلفة تسبب أعراضًا متشابهة، مثل القيء، والغثيان، والدوار، إلّا أن آلية التسمم قد تكون مختلفة.ويمكن تحديد جودة العسل عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، منها:1ـ الكشف عن محتوى "الهيدروكسي ميثيل فورفورال"، والذي يُعتبر مؤشر على حفظ وتخزين العسل في ظل ظروف مناسبة2ـ الكشف عن محتوى السكريات، والذي يُعتبر مؤشر على الغش في العسل3ـ اختبار تقدير فعالية إنزيم "الدياستيز"1ـ يُحفظ في عبوته الأصلية أو وعاء زجاجي أو عبوة بلاستيكية مخصصة لحفظ الغذاء2ـ يخزّن في عبوات محكمة الإغلاق بدرجة حرارة الغرفة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة3ـ تجنب تخزين العسل في العبوات المعدنية حتى لا تتعرض للأكسدة4ـ العسل الخام الذي يحتوي على حبوب اللقاح قد يتبلور بشكل أسرع مقارنة ببقية الأنواع5ـ تجنب السماح للرطوبة بالدخول للعبوة، واستخدم ملعقة جافة عند استخراج العسل6ـ هناك احتمالية لتبلور العسل أثناء التخزين، وذلك ليس مؤشرًا على فساده وضرره7ـ يمكن إعادة العسل عند تبلوره إلى الحالة السائلة، بالتسخين التدريجي في حمام ماء دافئ8ـ تجنب تعرض العسل لدرجات حرارة عالية أو تسخينه في الميكروويف9ـ تجنب تبريد العسل، لمنع تصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام10ـ الحرارة المنخفضة أثناء تخزين العسل قد تساهم في تبلوره