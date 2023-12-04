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كيف تتأكد من جودة العسل.. ومتى يكون سامًا؟

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متى يكون العسل سامًا
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 يُعد العسل، باعتباره مُحليًا طبيعيًا ومغذيًا، أحد أكثر الأطعمة استهلاكًا في العالم، ويعتقد الكثير أن "الغذاء الطبيعي" غير ضار، لكن السموم الموجودة بشكل طبيعي في الغذاء تُمثّل خطرًا على صحة الإنسان،.اضافة اعلان

مخاوف تتعلق بالسلامة الغذائية للعسل

وتنشأ مخاوف تتعلق بالسلامة الغذائية للعسل عندما يجمع النحل رحيقه من النباتات السامة، مثل "Rhododendron sp"، و"Coriaria arborea"، و"Tripterygium wilfordii Hook F".
وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن هذا العسل يحتوي على سموم نباتية طبيعية.

العسل السام قد يسبب الوفاة

وقد يُصاب الإنسان بأعراض التسمم بعد تناول العسل السام. وفي بعض الحالات، يمكن أن يتسبب هذا النوع من العسل بالوفاة.
وتم التعرّف إلى السموم النباتية النموذجية، مثل سموم "غرايانوتوكسين"، و"التريبتوليدات"، و"التوتين"، و"قلويدات البيروليزيدين"، في العسل السام.
ورغم أن أنواع العسل السامة المختلفة تسبب أعراضًا متشابهة، مثل القيء، والغثيان، والدوار، إلّا أن آلية التسمم قد تكون مختلفة.

كيف تتأكد من جودة العسل؟

ويمكن تحديد جودة العسل عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، منها:
1ـ الكشف عن محتوى "الهيدروكسي ميثيل فورفورال"، والذي يُعتبر مؤشر على حفظ وتخزين العسل في ظل ظروف مناسبة
2ـ الكشف عن محتوى السكريات، والذي يُعتبر مؤشر على الغش في العسل
3ـ اختبار تقدير فعالية إنزيم "الدياستيز"

بعض النصائح عند تخزين العسل:

1ـ يُحفظ في عبوته الأصلية أو وعاء زجاجي أو عبوة بلاستيكية مخصصة لحفظ الغذاء
2ـ يخزّن في عبوات محكمة الإغلاق بدرجة حرارة الغرفة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة
3ـ تجنب تخزين العسل في العبوات المعدنية حتى لا تتعرض للأكسدة
4ـ العسل الخام الذي يحتوي على حبوب اللقاح قد يتبلور بشكل أسرع مقارنة ببقية الأنواع
5ـ تجنب السماح للرطوبة بالدخول للعبوة، واستخدم ملعقة جافة عند استخراج العسل
6ـ هناك احتمالية لتبلور العسل أثناء التخزين، وذلك ليس مؤشرًا على فساده وضرره
7ـ يمكن إعادة العسل عند تبلوره إلى الحالة السائلة، بالتسخين التدريجي في حمام ماء دافئ
8ـ تجنب تعرض العسل لدرجات حرارة عالية أو تسخينه في الميكروويف
9ـ تجنب تبريد العسل، لمنع تصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام
10ـ الحرارة المنخفضة أثناء تخزين العسل قد تساهم في تبلوره

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