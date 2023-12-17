كيفية اكتشاف العلامات المبكرة لـ "أكثر الأمراض المعدية في العالم"

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بعد أن كان قد تلاشت حتى وقت قريب، شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالحصبة، لتسجل 3000 في المئة في جميع أنحاء أوروبا في العام الماضي. اضافة اعلان

وغالبًا ما يتميز المرض المميت بطفح جلدي متقطع، ولكن هناك العديد من العلامات الأخرى التي تظهر في وقت مبكر.





أكثر من 30 ألف إصابة بالحصبة



ما هي أعراض الحصبة؟



كيف يمكنك الوقاية من الحصبة؟



كيف تعالج الحصبة؟



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وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك أكثر من 30 ألف إصابة تم الإبلاغ عنها خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2023، ارتفاعًا من 941 حالة في عام 2022.وتتحسن معظم حالات الإصابة خلال أسبوع، لكن الحصبة يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة، بما فيها الالتهاب الرئوي، والنوبات، التهاب السحايا والعمى إذا انتشر إلى الرئتين أو الدماغ.وقال الدكتور هانز هنري بي كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن "التطعيم هو الطريقة الوحيدة لحماية الأطفال من هذا المرض الذي قد يكون خطيرًا".وشدد على أن "هناك حاجة لجهود تطعيم عاجلة لوقف انتقال العدوى ومنع المزيد من الانتشار".وتابع: "من الضروري أن تكون جميع البلدان مستعدة للكشف بسرعة عن فاشيات الحصبة والاستجابة لها في الوقت المناسب، الأمر الذي قد يعرض التقدم نحو القضاء على الحصبة للخطر"، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن".وتنتشر الحصبة نتيجة العدوى من شخص مصاب أثناء السعال أو العطس. وإذا أصيب به شخص واحد، فإن ما يصل إلى تسعة من كل 10 أشخاص من حوله سيصابون به أيضًا إذا لم يكون محميين، مما يجعله أحد أكثر الأمراض المعدية في العالم.وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن الأعراض الأولى للحصبة لا تختلف عن أعراض نزلات البرد التقليدية أو الأنفلونزا.ويشمل ذلك ارتفاع درجة الحرارة وسيلان الأنف والعطس والسعال واحمرار العيون والتهابها.وقد تظهر بقع بيضاء صغيرة داخل الخدين وعلى الجزء الخلفي من الشفاه بعد بضعة أيام.وبعد أيام قليلة، من المرجح أن يحدث طفح الحصبة المميز، ويبدأ هذا عادة على الوجه وخلف الأذنين قبل أن ينتشر إلى بقية الجسم.وتبدأ البقع الحمراء صغيرة ومسطحة قبل أن تتكاثر وتندمج تدريجيًا. لاتسبب الحكة عادةً.وعادة ما يتم التخلص من المرض خلال سبعة إلى 10 أيام، ولكنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أخرى، بما في ذلك الوفاة.من خلال الحصول على لقاح MMR فائق الفعالية الذي يمنح لجميع الأطفال عبر جرعتين، الأول في السنة الأولى، والثانية في سن الثالثة - ولكن يمكن للأشخاص تعويض الجرعات الفائتة في أي عمر.وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، بأنه إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا بالحصبة، فابتعد عن الحضانة أو المدرسة أو العمل لمدة أربعة أيام على الأقل من وقت ظهور الطفح الجلدي لأول مرة.يجب عليك أيضًا محاولة تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال وأي شخص حامل أو يعاني من ضعف في جهاز المناعة.ومن المهم أيضًا غسل يديك كثيرًا بالصابون والماء الدافئ، واستخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، ورمي المناديل المستعملة في سلة المهملات.عادة ما تبدأ الحصبة في التحسن خلال أسبوع تقريبًا.بعد الذهاب إلى الطبيب، هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف الأعراض، تشمل:الراحة وشرب الكثير من السوائل، مثل الماء، لتجنب الجفاف.يمكن أن يخفف الباراسيتامول أو الإيبوبروفين من ارتفاع درجة الحرارة، ولكن لا تعط الأسبرين للأطفال دون سن 16 عامًا.استخدم قطعة قطن مبللة بالماء الدافئ لإزالة أي قشور من عينك أو عين طفلك بلطف.