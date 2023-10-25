كوب ومناديل مبللة.. حيلة مبتكرة لتخفيف آلام الأذن

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عادة ما تحدث ألم الأذن وهي مشكلة شائعة بين الأطفال الصغار نتيجة لعدوى فيروسية.

ووفقًا للدراسات، فإن أكثر من 80% من الأطفال في الولايات المتحدة سيعانون من آلام الأذن عند بلوغهم سن الثالثة. اضافة اعلان





طريقة علاج مبتكرة



مشكلة ألم الأذن



تساقط الشعر والتهاب المفاصل



وكشفت الصيدلانية أنجيلا دوري عن طريقة مبتكرة لعلاج للتخلص من الألم "في غضون أيام قليلة"، وذلك من خلال غمس مناديل ورقية في ماء ساخن، ومن ثم وضعها في قاع الكوب، قبل أن تضع الزجاج بإحكام على أذنها بعد ذلك.وقالت الصيدلانية في مقطع فيديو توضيحي نشرته عبر منصة "تيك توك"، إن هذا "سيخلق فراغًا" وحرارة، مما يساعد في تخفيف آلام الأذن، بحسب صحيفة "ديلي ميل".وعادة ما تكون آلام الأذن نتيجة لانسداد في قناة الأذن. ويرجع ذلك عادةً إلى تراكم السوائل استجابةً للعدوى. ويسبب السائل ضغطًا زائدًا خلف طبلة الأذن، مما يؤدي إلى الألم.ويقول الخبراء إنه على الرغم من وجود عدد من العلاجات المدفوعة، فإن مجرد استخدام فراغ ساخن حول قناة الأذن يمكن أن يؤدي إلى تصريف السائل، مما يقلل الانسداد.وتعمل الحرارة أيضًا على استرخاء العضلات في المنطقة وتعزيز تدفق الدم بشكل أفضل، مما يخفف الشعور بالضيق.لكن آلام الأذن ليست المرض الوحيد الذي تعالجه الصيدلانية بحيلها غير التقليدية.إذ أن تدليك الإبهام بلطف فوق مفصل الإصبع يمكن أن يخفف من التهاب الحلق.وفي الوقت نفسه، ظهرت وهي تضغط على نقاط الضغط على جانبي أذنيها بينما تفتح فمها في محاولة لتخفيف صوت طنين الأذن.وتقول الدكتورة دوري: "لقد نجحت هذه الحيل مع مرضاي".كما تضمنت اقتراحاتها الأخرى، فرك زيت الحبة السوداء وزيت إكليل الجبل على فروة الرأس لمنع تساقط الشعر.وتنصح أيضًا بفرك التوابل بالكركم على المفاصل لعلاج الإصابات الرياضية مثل التواء الكاحل وحتى التهاب المفاصل.أشارت العديد من الدراسات إلى أن الكركم يتميز بخصائص مضادة للالتهابات للمفاصل بسبب مستوى مركب قوي يسمى الكركمين.ومع ذلك، وجدت القليل من الدراسات البشرية فوائد كبيرة لحالات مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام.