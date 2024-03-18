كنز من الفوائد.. تناول البصل يوميًا يحميك من الأمراض القاتلة

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ما نأكله قد ينعكس بشكل كبير على حالتنا الصحية، إذ يمكن أن يؤدي الالتزام بنظام غذائي إلى زيادة احتمالية الإصابة أو الوقاية من خطر الإصابة ببعض الأمراض.

وهناك أطعمة محددة تحتوي على فوائد صحية، منها الخضراوات الجذرية الشائعة، التي تحتوي على نوع من الفلافونويد الموجود في نباتات تسمى كيرسيتين، والتي ربطتها الدراسات بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.





أكل البصل بانتظام



الكيرسيتين يحمي من سرطان الرئة والدم والبروستاتا



الفوائد الصحية للبصل



وكشفت طبيبة العظام، الدكتورة بونام ديساي عبر تطبيق "تيك توك"، أنها تأكل البصل "بانتظام" بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للسرطان.وأضافت: "يحتوي البصل على ما يسمى كيرسيتين، والذي يمنح البصل فوائده القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات".وأظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في الكيرسيتين يمكنها التخلص من المواد الكيميائية الضارة التي تسمى "الجذور الحرة" من الأجسام.ويمكن أن تؤدي هذه إلى إتلاف أغشية الخلايا والعبث بالحمض النووي ويمكن أن تقتل الخلايا.وقد يساعد الكيرسيتين أيضًا في تقليل التورم وقتل الخلايا السرطانية والتحكم في نسبة السكر في الدم والمساعدة في إيقاف أمراض القلب.ووجدت دراسة نُشرت في مجلة "فرونتيرز إن إيمونولوجي" في عام 2023، أن الكيرسيتين يمكن أن يحمي من سرطان الرئة والدم والبروستاتا.وقامت الطبيبة بتفصيل فوائد الكيرسيتين على القلب. وقالت: "إن كيرسيتين له قيمة طبية بارزة في أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل مضادات الأكسدة، وتراكم الصفيحات، والحد من تليف عضلة القلب، وتحسين إعادة تشكيل البطين ووظيفة القلب، وحماية بطانة الأوعية الدموية، ومكافحة عدم انتظام ضربات القلب، ومكافحة فشل القلب، ومنع الإصابة بنقص التروية، وتنظيم ضغط الدم."ووفقا للدكتور ديساي، فإن الفوائد الصحية للبصل تعتمد على النوع الذي تتناوله وكيفية تناوله.وتابعت: "لكن لون البصل مهم". "يحتوي البصل الأحمر على كيرسيتين أكثر من الأبيض أو الأصفر، لذلك أختار تناول البصل الأحمر. ثانيًا، إذا قمت بطهي البصل، فإن ذلك يقلل من مستويات الكيرسيتين في البصل".وأردفت: "لذلك اخترت أن أتناول البصل نيئًا، حتى أتمكن من تحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية".وبينت الطبيبة أن الطبقات الخارجية من البصل تحتوي على كيرسيتين أكثر من الطبقات الداخلية. لذا، أوصت باختيار البصل الأحمر، وأكله نيئًا، بما فيه الطبقات الخارجية.الأطعمة الأخرى التي تحتوي على كيرسيتين تشمل الحمضيات والتفاح والبقدونس والمريمية والشاي.