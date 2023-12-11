كم من الوقت يجب أن تبقى في الحمام؟.. احذر هذه المخاطر

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توصلت دراسة جديدة إلى أن الوقت الأمثل للبقاء للاستحمام يجب ألا يتجاوز 22 دقيقة.

وشملت تجربة أجرتها شركة "فيكتوريان بلامبينج"، 20 مشاركًا، 10 رجال و10 نساء، استحموا لفترات متفاوتة وقاموا بتقييم مدى شعورهم بعد ذلك. اضافة اعلان

ووجدت النتائج أن الاستحمام لمدة 22 دقيقة مثالي، ومن الأفضل أن تبقى في الحمام لمدة 28 دقيقة.





جفاف البشرة



حمام دافئ قبل النوم



وعلى ما يبدو، فإنه إذا استغرق الأمر وقتًا أطول من ذلك، فمن المحتمل أن تشعر بالجفاف، وتعاني من تهيج بشرتك.ووافقت الدكتورة ماريسا جارشيك، طبيبة الأمراض الجلدية على النتائج. وقالت لصحيفة "مترو": "إن التعرض لفترات طويلة للماء عند الاستحمام يمكن أن يؤدي في الواقع إلى جفاف الجلد ويؤدي إلى حساسية الجلد وتهيجه".وأضافت: "البقاء في الحمام لفترة طويلة يمكن أن يساهم في جفاف الجلد وتفاقم الأمراض الجلدية مثل الأكزيما، مما يزيد من فرصة حساسية الجلد".وبمجرد الخروج من الحمام أخيرًا، من الأفضل أن تجفف نفسك وتضع مرطبًا على الجلد.وأضافت الدكتورة جارشيك: "لمواجهة آثار البقاء في الحمام لفترة طويلة، من المهم وضع مرطب على البشرة الرطبة عند الخروج من الحمام للمساعدة في الاحتفاظ بالرطوبة".وينصح الخبراء أيضًا بالحصول على حمام دافئ من أجل الحصول على نوم جيدة.وقالت الدكتورة هانا باتيل، طبيبة عامة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا: "عادةً ما أنصح المرضى باتباع روتين نوم ومحاولة قضاء ما لايقل عن ساعة إلى ساعة ونصف في الاسترخاء قبل النوم".وأضافت: "أوصي عادة الأشخاص الذين يجدون صعوبة في النوم، بتجربة أشياء مثل التأمل أو أخذ حمام دافئ قبل الذهاب إلى السرير".وتابعت: "تظهر الأبحاث أن الحمام الدافئ قبل النوم يمكن أن يساعد الشخص على النوم وتحسين نوعية النوم - حتى في حرارة الصيف".ووفقًا لها، "سوف يساعد الحمام على خفض درجة حرارة الجسم الأساسية، وهذا يمكن أن يساعد في إشارات النوم البيولوجية لدينا".