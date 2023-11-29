كم مرة يجب أن تغسل وجهك يوميًا؟ وأي الأوقات أفضل؟.. نصائح لاتفوتها

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أوصى أربعة من أطباء الأمراض الجلدية بغسل الوجه مرتين في اليوم للحفاظ على نضارته، إلا أن هناك بعض القواعد والمحاذير التي يجب وضعها في الاعتبار. اضافة اعلان

وقالت الدكتورة ويندي لونج ميتشل، طبيبة الأمراض الجلدية المقيمة بنيويورك، ومستشارة علامة تجارية للعناية بالبشرة: "بشكل عام، غسل وجهك مرتين في اليوم هو قاعدة جيدة!".





عوامل مهمة



غسل الوجه قبل النوم وفي الصباح



غسل الوجه بعد التمرين



تقنيات غسل الوجه المناسبة



غير أن هذا يعتمد على نوع البشرة وأسلوب الحياة والأنشطة اليومية للشخص.فإذا كانت بشرتك جافة أو حساسة، فسوف تحتاج إلى أن تضع في اعتبارك مقدار غسل وجهك، لذا فإن مرة واحدة في اليوم قد تكون كافية لبعض الناس.وإذا كانت البشرة تعاني من تراكم الزيوت الزائدة، فأنت بحاجة إلى غسل وجهك مرتين يوميًا لتنظيف البشرة وإزالة تلك الزيوت التي تسد المسام، وفق قولها.وقالت الدكتورة مورجانا كولومبو، طبيبة الأمراض الجلدية بفيرجينيا، ومستشارة مجموعة منتجات للعناية بالبشرة، إن غسل الوجه قبل النوم ومرة أخرى عندما تستيقظ في الصباح يعد "مثاليًا لتنظيف بشرتك من الأوساخ المتراكمة"، والتي تحدث بشكل طبيعي.وأضافت، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست": "خلال النهار، تتعرض بشرتك لجميع أنواع حبوب اللقاح والأوساخ التي تتسرب إلى بشرتك.وأشارت الدكتورة سابنا باليب، طبيبة الأمراض الجلدية بنيويورك، إلى أن "الوقت غير القابل للتفاوض لغسل وجهك هو في نهاية اليوم قبل النوم"، ويجب القيام بذلك قبل تطبيق أي منتجات إضافية للعناية بالبشرة.وتابعت: "إذا كنت تستحم في الليل، فاغسل وجهك في الحمام".وأضافت أن معظم الناس يغسلون وجوههم إما في الصباح عندما يستيقظون (أو أثناء الاستحمام الصباحي) – أو بعد التمرين، لكن "قد يجد بعض الناس أنهم إذا اغتسلوا بشكل صحيح في المساء، فلن يحتاجوا إلى غسل وجوههم في الصباح".وأوضحت: "في الأغلب، أعتقد أن الناس يحبون الشعور بوجه نظيف لبدء اليوم، لذلك أوصي باستخدام منظف لطيف ينظف البشرة بشكل فعال، دون تجريد البشرة من الزيوت الأساسية".ونصحت باستخدام الماء الدافئ عند غسل وجهك ويديك لتنظيفهما بشكل فعال، على أن يتم تجفيف الوجه ليس عن طريق فركه، بل عن طريق مسحه بالمنشفة.ونصحت الدكتورة راشيل رييس-بيرجانو، المدير الطبي لشركة متخصصة في العناية بالبشسرة بكاليفورنيا، باستخدام ماء ميسيلار أو منظف غير صابوني لإزالة أي شوائب بعد التمرين، والمتابعة ذلك باستخدام مرطب يساعد في الحفاظ على حاجز الجلد الواقي.وأضافت: "أود الابتعاد عن مناديل المكياج لأنها يمكن أن تكون كاشطة للغاية للاستخدام الروتيني وتؤدي إلى تهيج الجلد أو الدخينات (رقائق جلدية صغيرة محاصرة تحت الجلد)".وقالت باليب إنه يجب عليك غسل وجهك بعد التمرين لأنه إذا تركت العرق على بشرتك، فقد يختلط مع البكتيريا الطبيعية الموجودة على سطح الجلد.وأشارت إلى أن "الجمع بين الاثنين يمكن أن يؤدي إلى انسداد المسام وحب الشباب".وقالت كولومبو إنه من الناحية الواقعية، لن يغسل الجميع وجوههم مباشرة بعد التمرين، لكن "كلما كان ذلك أفضل، كلما كان ذلك أفضل حتى تتمكن من تنظيف وجهك والتخلص من التراكمات".وشددت على أنه من المهم بشكل خاص عدم النوم مع تراكم الأوساخ على وجهك، لذا تأكد من تخصيص دقيقة أو دقيقتين لغسل وجهك قبل النوم.نصحت رييس بيرجانو "بالحرص على استخدام أطراف الأصابع في حركات دائرية لطيفة عند الغسيل، وكذلك الغسل لمدة لا تقل عن 30 ثانية".خلاصة القول: يمكنك غسل وجهك في أقل من دقيقة، لذلك ليس هناك أي أعذار، كما يقول الخبراء.قالت لونج ميتشل: "المخاوف بشأن عدم غسل وجهك بشكل كافٍ هي أنك إذا لم تنظف وجهك بشكل متكرر بما فيه الكفاية، فإنك تترك تراكمًا على وجهك يمكن أن يؤدي إلى التهيج والبهتان والبثور والالتهابات".وتابعت: “إن غسل وجهك يوميًا أو مرتين يوميًا يمكن أن يساعد في تحسين صحة بشرتك بشكل عام. ستلاحظ بشرة أكثر نقاء وصحة من خلال إنشاء روتين للعناية بالبشرة.وأضافت باليب: "حتى لو كان يومك طويلاً، فلا تفوت غسل وجهك قبل النوم. بشرتك ستشكرك".