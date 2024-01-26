كم عدد المرات الطبيعية للتبرز؟.. أطباء يكشفون عن معلومات مهمة

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تتفاوت عادات استخدام الحمام من شخص لآخر، وبينما يذهب البعض عدة مرات في الأسبوع، قد يتوجه آخرون بعد كل وجبة. اضافة اعلان





المنعكس المعدي القولوني



فرط نشاط المنعكس المعدي القولوني



هرمونات كوليسيستوكينين وموتيلين



حركة الجهاز الهضمي



3 مرات يوميًا أو أسبوعيًا



مخطط بريستول للبراز



ويقوم الجسم باستجابة طبيعية لهضم الطعام تسمى المنعكس المعدي القولوني، وهو المسؤول عن الشعور بالحاجة إلى التبرز بعد تناول الطعام.وهذه العملية طبيعية، ولا داعي للقلق بشأنها طالما أن البراز صحي، "ناعم، ومتشكل، ويشبه الثعبان"، وفقًا لأطباء جامعة كولومبيا.في حين يشير البراز الرخو الذي يشبه الإسهال إلى مشكلة طبية أكبر.وإذا وجدت نفسك تسرع إلى الحمام بشكل عاجل بعد تناول الطعام مباشرة، أو وجدت أن بعض الأطعمة تؤدي إلى تفاقم المشكلة، فقد يكون السبب هو متلازمة القولون العصبي.ويمكن أن تلعب بعض الأطعمة، والقلق، وأمراض الاضطرابات الهضمية، وبعض أنواع الحساسية الغذائية، أيضًا دورًا في التسبب في فرط نشاط المنعكس المعدي القولوني.ويحدث المنعكس المعدي القولوني عادةً خلال 15 دقيقة من تناول الطعام. ويؤدي إلى توسع المعدة للسماح بامتصاص العناصر الغذائية وزيادة الحركة من خلال الجهاز الهضمي.والحركة العالية للانقباضات الناجمة عن منعكس دفع محتويات القولون إلى المستقيم لحركة الأمعاء، هي المسؤولة عن تكرار هذا العملية في كثير من الأحيان.وعند دخول الطعام إلى المعدة، فإنه يطلق سلسلة من التفاعلات التي تطلق هرمونات تسمى كوليسيستوكينين (CCK) وموتيلين، وكلاهما يتم إنتاجهما في الأمعاء الدقيقة.ويحفز (CCK) إطلاق الإنزيمات الهاضمة من البنكرياس للمساعدة في هضم الدهون والبروتينات والكربوهيدرات. ثم يحفز المرارة على الانقباض وإطلاق الصفراء في الأمعاء الدقيقة، مما يؤدي إلى استحلاب الدهون، مما يجعلها أسهل في الهضم.كما أنه يبطئ إفراغ المعدة لإتاحة المزيد من الوقت لامتصاص العناصر الغذائية.وفي الوقت نفسه، يحفز موتيلين حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي عن طريق تقلص عضلات المعدة وسحبها.بعد حوالي 90 دقيقة من تناول الطعام، يقوم موتيلين بإعداد المجمع الحركي المهاجر (MMC)، وهو نمط دوري من الانقباضات التي تحدث بين الوجبات وأثناء الصيام لنقل الطعام من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة.ويقوم (MCC) أيضًا بنقل البكتيريا الضارة للتأكد من أنها لا تمنع امتصاص العناصر الغذائية.ويتحرك الجهاز الهضمي لكل شخص بوتيرته الخاصة. قد يستغرق الأمر ما بين 10 إلى 72 ساعة حتى يمر الطعام ويسبب حركة الأمعاء.وبعض الناس لديهم منعكس معدي قولوني أكثر حساسية، أو يتناولون المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف والتوابل التي لها تأثير ملين.وتعد القهوة سببًا آخر يجعل الناس يذهبون إلى الحمام بشكل متكرر، بحسب صحيفة "ديلي ميل".ويقول أطباء الجهاز الهضمي، إن حركة الأمعاء ما يصل إلى ثلاث مرات في اليوم إلى ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن تعتبر طبيعية.وقالت الدكتورة كريستين لي، طبيبة الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك، لموقع "ياهو" : "إذا لم تكن جودة حركة الأمعاء جيدة، فسيحتاج بعض الأشخاص إلى العودة مرتين إلى ثلاث مرات متتالية في غضون ساعة أو ساعتين".وعلى الرغم من الذهاب إلى الحمام عدة مرات، لكنه "يساوي فقط حركة أمعاء جيدة واحدة".وهناك مقاييس أخرى للحالة "الطبيعية" يقول الأطباء إنها أكثر أهمية من التكرار.وقال الدكتور بريان برونسون، طبيب الجهاز الهضمي الممارس في ألاباما، لصحيفة "ذا هيلثي"، إنه عليك الانتباه إلى لون البراز، وهو "متغير ويتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك النظام الغذائي والأدوية".وأضاف: "هناك ألوان معينة للبراز، ومع ذلك، يجب أن تشير إلى الحاجة إلى تقييم عاجل من قبل أخصائي طبي. غالبًا ما يكون البراز الأسود الداكن علامة على نزيف الجهاز الهضمي العلوي - عادةً المعدة أو الأمعاء الدقيقة".ويمكن أن يكون البراز الطيني أو الشاحب من أعراض مرض الكبد أو الشجرة الصفراوية أو البنكرياس. بشكل عام، يعتبر البراز البني أو الأخضر طبيعيًا.وفي الوقت نفسه، قال الدكتور غسان الزاير، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مركز مستشفى ميدستار واشنط: "على الرغم من أهمية ملاحظة لون البراز، إلا أنه عامل واحد فقط في صحة الجهاز الهضمي الجيدة".وأضاف: "يجب عليك أيضًا أن تفكر في شكل واتساق البراز والمدة التي تستغرقها لتمرير حركة الأمعاء".وغالبًا ما يستخدم الأطباء مخطط بريستول للبراز في الممارسة السريرية، والذي تم تطويره لأول مرة في عام 1997 من قبل باحثين من بريستول، في إنجلترا.ويصنف شكل البراز البشري إلى سبع فئات. يتميز البراز المصنف في النوعين 1 و 2 بتماسك متكتل وصعب الإخراج، مما يشير إلى الإمساك أو المرور غير المتكرر للبراز الجاف والصلب.ويظهر البراز الذي يقع ضمن النوعين 3 و4 ملمسًا ناعمًا، وهو ما يمثل شكل البراز المثالي واتساقه.بالنسبة للأنواع 5 و6 و7، يختلف البراز من النقط الناعمة إلى السائل، مما يشير إلى الإسهال أو مرور البراز بشكل متكرر.