كم ساعة تحتاجها إلى المشي أسبوعيًا لتقليل هذا الخطر المميت؟

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يتعرض كبار السن للسقوط نتيجة لعوامل تتعلق بالشيخوخة، وينتهي الأمر بالعديد منهم في المستشفى بسبب كسور في العظام أو ضربات في الرأس. اضافة اعلان





فوائد المشي لمدة أقل من نصف ساعة يوميًا



سقوط كبار السن



انخفاض خطر السقوط بسبب المشي



الفوائد الصحية للرياضة



وأظهرت دراسة أن المشي لمدة أقل من نصف ساعة أو السباحة أو التنس كل يوم يمكن أن تقلل من خطر السقوط في سن الشيخوخة.ووفقًا للنتائج، فإن النساء المتقاعدات كن أقل عرضة لإيذاء أنفسهن بنسبة الثلث عند ممارسة ما لايقل عن ساعتين ونصف من التمارين الخفيفة كل أسبوع.وتعادل هذه المدة 22 دقيقة فقط في اليوم، فيما يحقق الوقت الإضافي فوائد أكبر.وقال خبراء بقيادة جامعة سيدني، إن النشاط لزيادة قوة العضلات وتحسين التوازن قد يقلل من المخاطر.وقال مؤلف الدراسة وينج كووك في مجلة "جاما نتوورك أوبن": "السقوط هو السبب الرئيسي الثاني للإصابات القاتلة في العالم".وأضاف: "ارتبطت المشاركة في النشاط البدني في أوقات الفراغ بانخفاض خطر السقوط، ولكن لم يتم العثور على الارتباطات بالنسبة لأولئك الذين شاركوا في أقل من 150 دقيقة في الأسبوع"، وفقًا لصحيفة "ذا صن".ووفقًا له، "ارتبط المشي السريع والنشاط المعتدل أو المتوسط إلى القوي بانخفاض المخاطر".واستند الباحثون إلى بيانات من 7139 امرأة تتراوح أعمارهن بين 65 و73 عامًا في أستراليا.ووجدت الدراسة أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 إلى 300 دقيقة أسبوعيًا تقلل من خطر السقوط بنسبة 26 في المئة، في حين أن أكثر من 300 دقيقة – خمس ساعات – تقلل من الخطر نفسه بنسبة 34 في المئة.وأوضح قائد الدراسة: "ارتبطت المشاركة في النشاط البدني في أوقات الفراغ بانخفاض خطر السقوط، ولكن لم يتم العثور على الارتباطات بالنسبة لللواتي شاركن أقل من 150 دقيقة في الأسبوع".ويوصي الأطباء وخبراء الصحة بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، من أجل الحصول على مزايا إيجابية لا نهاية لها.فيما يلي بعض الفوائد:فقدان الوزن – ممارسة الرياضة تحرق السعرات الحرارية والدهون وتقلل من زيادة الوزن أو يمكن أن تساعدك على فقدانه. هذه هي القوة الدافعة وراء العديد من آثاره الصحية الأخرى.القلب والرئتان – إن تحدي القلب والرئتين، المعروف باسم نظام القلب والأوعية الدموية، يجعل الأعضاء أقوى وأكثر كفاءة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.تزيد اللياقة البدنية من تدفق الدم وإمداد الأكسجين إلى بقية الجسم، مما يحافظ على صحة العضلات والمفاصل والأعضاء الأخرى أيضًا.الدماغ - يعمل تدفق الدم والأكسجين بشكل أفضل على تحسين صحة الدماغ.ووجدت الدراسات أن التمارين الرياضية تقلل من خطر الإصابة بالخرف في سن الشيخوخة.وتطلق ممارسة الرياضة هرمونات الشعور بالسعادة والتي قد تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.مرض السكري - يؤدي النشاط إلى تحسين قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.السمنة هي المحفز وممارسة الرياضة يمكن أن تحافظ على الوزن الصحي.السرطان – وجدت الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقلل من خطر الإصابة بعدد من أنواع السرطان. السبب الرئيسي لذلك هو أن حمل الكثير من الدهون الزائدة يزيد من المخاطر، وممارسة الرياضة يمكن أن تحرقها.آلام المفاصل – ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تقلل من آلام المفاصل وتقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.يؤدي استخدام الأطراف بشكل أكبر إلى تقوية العضلات حول المفاصل، وتثبيتها، ويساعد تدفق الدم الزائد إلى المنطقة على تليين الغضروف وزيادة المرونة.