الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

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كل ما تريد معرفته عن التبرع بالأعضاء وقائمة المحظورات

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القلب
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التبرع بالأعضاء هو عملية جراجية يتم فيها إزالة أحد الأعضاء من جسم المتبرع في جسم المحتاج الجديد لزرع عضو جديد، نتيجة وجود فشل متقدم في أحد أعضائه.اضافة اعلان
في هذا النوع يتم التبرع بجزء من الكبد أو إحدى الكليتين أو نخاع العظم إلى متلقي محدد أو غير محدد مع الاستناد إلى الحاجة الطبية والتوافق، وهو إزالة أي عضو من الأعضاء بعد الوفاة الدماغية وفق النظام، وله حالتان: 

حالتا التبرع بالأعضاء

الحالة الأولى: أن يوصي الشخص بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقًا لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة.
الحالة الثانية: متبرع لم يوص بذلك في حياته، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناءً على موافقة أقرب وريث له. فإن تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه. وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل. وتكون الموافقة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.
ويمكن للشخص التبرع بعد الوفاة بالقلب والرئتين والكبد والكليتين والبنكرياس والأمعاء والعظام والقرنية وصمامات القلب.

محظورات التبرع: 

إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة.
إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له.
إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه. 
إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة.
إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.


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