كل ما تحتاج إلى معرفته عن بق الفراش.. كيف تكتشفه وتتخلص منه وتعالج لدغاته

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تتعرض فرنسا لموجة هجوم لامثيل لها من بق الفراش، مع انتشاره في الأماكن العامة بباريس، وسط حالة من الذعر والجدل حول أسباب ذلك وطرق مقاومته. اضافة اعلان

وحذر مسؤولون فرنسيون من انتشار "واسع النطاق" لبق الفراش في الأماكن العامة، ووصفوا المشكلة بأنها "آفة".

وقال نائب عمدة باريس إيمانويل جريجوار: "لا أحد في مأمن".

ويدعو علماء الحشرات إلى توخي الحذر في ظل التدفق الهائل في أعداد بق الفراش.

وقال مايكل بنتلي، مدير التدريب والتعليم في الرابطة الوطنية لإدارة الآفات بالولايات المتحدة، لصحيفة "يو إس إيه توداي": "هذا العام هو عام فريد من نوعه لأننا نشهد مثل هذه الطفرة الهائلة والانتعاش في نشاط السفر".

وأضاف: "إن بق الفراش مسافر فعال بشكل لا يصدق مثلنا تمامًا. ومع تطورنا للسفر حول العالم، تطور بق الفراش ليسافر معنا".

ومع "الزيادة الهائلة" في عدد بق الفراش، كيف يمكنك حماية نفسك من الإصابة وكيف تتخلص منها؟، هذا ما أجابت عليه صحيفة "نيويورك بوست".





كيف تكتشف وجود بق الفراش؟



كيف تعالج لدغات بق الفراش؟



ما لا يجب عليك فعله عند ظهور بق الفراش؟



كيفية التخلص من بق الفراش؟



هناك شيئان رئيسيان يجب البحث عنهما لاكتشاف وجود بق الفراش: لدغات على الجسم وعلامات بق الفراش.وفقًا للأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية، فإنه عادةً ما يسبب بق الفراش حكة تظهر في شكل متعرج. وتحتوي كل مجموعة من اللدغات عادةً على ثلاث إلى خمس قضمات.ويتطلب البحث عن علامات بق الفراش المزيد من الجهد، لأنه من غير المحتمل أن تتمكن من رؤية بق الفراش، حيث أن حجمه لا يتجاوز حجم بذرة التفاحلكن قد تتمكن من رؤيته إذا كان هناك عدد كبير، لكن هناك علامات أخرى يجب عليك البحث عنها، وتحديدًا من خلال فحص غرفة النوم.الرائحة: إذا كانت هناك رائحة حلوة وعفنة في منطقة النوم، فقد يكون هناك غزو كثيف. يُنتج بق الفراش مواد كيميائية للتواصل، مما يسبب الرائحة، من غير أن يشمها الجميع.بقع الدم: افحص الفراش والمراتب والبطانيات والملاءات ووسادات المراتب وحتى الأثاث المنجد. وإذا كانت هناك بقع من الدم في أي مكان، فقد يكون علامة على تواجد بق الفراش.الهياكل الخارجية: يترك بق الفراش وراءه قشرة خارجية يتخلص منها. لذا، إذا رأيت أي بقايا تشبه الصدفة، فمن المحتمل أنها من بق الفراش.بقع صغيرة سوداء اللون: افحص الفراش والمرتبة واللوح الأمامي وأسفل وسائد الأريكة بحثًا عن بقع سوداء، والتي من المحتمل أن تكون براز بق الفراش.البيض: تضع إناث بق الفراش بيضًا أبيضًا بيضاويًا صغيرًا في الشقوق بعد التزاوج.عادةً ما تختفي لدغات بق الفراش خلال أسبوع أو أسبوعين ويمكن علاجها في المنزل، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.يشمل العلاج في المنزل غسل مكان اللدغات بالماء والصابون للمساعدة في منع العدوى وتقليل الحكة. وإذا كانت اللدغات تسبب الحكة، يمكنك استخدام كريم كورتيكوستيرويد.لكن إذا كانت اللدغات تبدو ملتهبة (تشعر بإفرازات طرية أو ناز)، أو بثور أو رد فعل تحسسي (احمرار الجلد وتورمه أو شرى)، يجب استشارة طبيب أمراض جلدية لتلقي العلاج.قد يتطلب رد الفعل التحسسي الشديد حقن مضادات الهيستامين أو الكورتيكوستيرويد أو الإبينفرين (الأدرينالين).قد تتطلب العدوى مضادًا حيويًا، ولكن اعتمادًا على مدى شدتها، قد يوصي طبيب الأمراض الجلدية باستخدام مطهر متاح دون وصفة طبية.أما بالنسبة للحكة، فسيخبرك طبيب الأمراض الجلدية بالطريقة الأفضل لحالتك المحددة، ولكن من المرجح أن تكون إما حبوب مضادات الهيستامين التي تستلزم وصفة طبية أو سائلًا أو كورتيكوستيرويد.فيما يلي بعض الأشياء التي يجب عليك تجنب القيام بها في حالة الإصابة ببق الفراش، وفقًا لفريق مكافحة الآفات بالولايات المتحدة.لا تتخلص من المرتبة أو الأثاث. سيؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة، حيث سينتشر بق الفراش وبيضه في جميع أنحاء المنزل. بالإضافة إلى كونها مضيعة للمال.لا تنقل أثاثك إلى غرفة أخرى أو تنام في غرفة أخرى، حيث ييتبعك بق الفراش وينشئ مستعمرات في الغرفة التي انتقلت إليها، ولن يختفي. إذا كان عليك نقل غرض صغير مثل لعبة طفل إلى غرفة أخرى، فتأكد من وضعه أولاً في المجفف على درجة حرارة 120 درجة.لا تحاول التخلص من بق القراش بنفسك. تعتبر العديد من المنتجات المباعة للاستخدام المنزلي خطرة وتحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تسبب ضررًا جسديًا. لا تقتل بخاخات المبيدات الحشرية بق الفراش فعليًا، بل تتسبب فقط في انتقاله إلى جزء آخر من المنزل.تقدم وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة، نصائح حول ما يجب فعله في حالة الإصابة ببق الفراش:تقليل الفوضى في المنزل. تجذب الفوضى بق الفراش، لذا تأكد من إبعاد الملابس عن الأرض، وتخلص من الصناديق الكرتونية، لكن لا تنقل الأشياء الموبوءة إلى منطقة غير موبوءة. بل ضعها في سلة المهملات.حرك سريرك. حرك سريرك بعيدًا عن الحائط بما لا يقل عن ست بوصات، وضع أغطية مقاومة للحشرات على مرتبتك، وتأكد من عدم ملامسة الفراش للأرض، وقم بإزالة أي شيء من تحت السرير، ثم ضع أدوات مكافحة بق الفراش تحت أرجل السرير.تنظيف المنطقة الموبوءة. باستخدام المجفف الساخن، قم بمعالجة الملابس والفراش وغيرها من العناصر بالحرارة لقتل بق الفراش والبيض. واستخدم الأكياس البلاستيكية لنقلها من غرفة إلى أخرى، واستعمل المكنسة الكهربائية جيدًا وتخلص من كيس المكنسة.القضاء على موائل بق الفراش. من المهم أيضًا سد أي شقوق في الألواح، وإصلاح الأضرار التي لحقت بألواح الحائط، والتحقق من المنافذ الكهربائية ومفاتيح الحائط بحثًا عن أدلة على وجود بق الفراش.اتصل بمحترف. ربما يكون الاتصال بمتخصص هو أفضل ممارسة نظرًا لأن المبيدات الاستهلاكية عادة ما تكون غير فعالة. في بعض الأحيان يستخدم المحترفون التنظيف بالبخار أو المعالجات الحرارية التي قد تستغرق ما يصل إلى ثماني ساعات.