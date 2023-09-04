كسرة القلب.. 3 أشياء تفعلها في جسم الإنسان

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تحدث متلازمة القلب المنكسر غالبًا بسبب التعرض لمواقف مثيرة للتوتر ومشاعر شديدة الوطأة، لكنها غالبًا ما تكون حالة مؤقتة، فيما قد يستمر شعور الإعياء لدى بعض الأفراد بعد شفاء القلب.

ويمكن أن يكون لكسرة القلب أيضًا تأثير على كيمياء الدماغ ومستويات الهرمونات وحتى القلب، وفقًا للعلماء.

وفيما يلي ثلاثة أشياء يمكن أن تحدث للجسم عندما يمر الشخص بمعاناة كسرة القلب، وفق صحيفة "ذا صن".





الجسم يمر بمرحلة "الانسحاب"



الألم ليس عاطفيًا فقط



"القلب المكسور" أمر نادر ولكنه ليس مستحيلاً



وفقاً لعالمة الأعصاب الدكتورة لوسي براون، هناك مزيج كيميائي مسؤول عن شعور الإنسان بالتعاسة بعد الهجر.وترتبط المواد الكيميائية الثلاثة: السيراتونين والأوكسيتوسين والدوبامين في الدماغ بالسعادة والترابط ونظام المكافأة في الدماغ.وأضافت براون لشبكة "سكاي نيوز": "سوف تتفاعل معهم في خضم علاقة (جيدة) ولكن تنخفض عندما تنتهي".وقام فريق من الباحثين، من بينهم براون، بدراسة تأثير كسرة القلب لدى 15 شابًا يمرون بحالات انفصال غير مرغوب فيها.وأجرى كل منهم مسحًا للدماغ عندما عرضت عليهم صور شركائهم السابقين، والتي أظهرت إضاءة أجزاء من دماغهم المرتبطة بالتحفيز والمكافأة - حيث تعيش خلايا الدوبامين العصبية لدينا.وشبهت براون، فرط النشاط في هذا الجزء من الدماغ بما تراه في شخص مدمن على الكوكايين. قالت: "يبدو الأمر كما لو أننا مدمنون على بعضنا البعض".وأضافت: "عندما نفقد شخصًا ما، فإننا نفقد جزءًا مجزيًا للغاية من حياتنا وإحساسنا بأنفسنا. لقد قدموا شيئًا جديدًا في حياتك وهو غير موجود الآن، لذلك نحن بحاجة إلى بعض المكافآت الأخرى".لذلك فمن المنطقي أن تخضع لأعراض الانسحاب الكيميائي بشكل فعال عندما تنفصل عن شريكك.ألم الانفصال ليس عاطفيًا فحسب، ولا هو مجازي، فقد يتألم الجسم جسديًا، وفقًا للدراسة.في عام 2010، قام ثلاثة باحثين في مجال العلاقات بدراسة فحوصات الدماغ لـ 15 شخصًا مكسور القلب، ووجدوا أن اضطرابهم العاطفي يسبب نشاطًا دماغيًا في نفس المناطق التي يعالج فيها الدماغ الألم الجسدي.وفي الوقت نفسه، أوضحت فلورنس ويليامز - التي بحثت في علم الانفصال بعد انتهاء زواجها الذي دام 25 عامًا، مما تسبب في إصابتنها بالقلق والأرق والشعور بأن جسدها تحت التهديد - أن الرفض يحفز جزءًا من الدماغ يسمى القشرة المعزولة - وهي القشرة المخية المعزولة. نفس الجزء الذي يستجيب للضيق حول الألم.ويمكن أن يسبب الضغط العاطفي الناتج عن الانفصال أيضًا أعراضًا مثل الصداع والغثيان.وقال الدكتور أبيشيك رولاندز لشبكة "سكاي نيوز": "أهم شيء يجب أن نتذكره هو أنه على الرغم من عدم وجود سبب جسدي، فإن الأعراض حقيقية للغاية - فهي ليست مختلقة أو كلها في الرأس".في حالات نادرة، يمكن للألم العاطفي الناتج عن انكسار القلب أو الخسارة أن "يكسر" القلب بالفعل - فيما يسمى " متلازمة القلب المنكسر " أو اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو.وهو ينطوي بشكل أساسي على إضعاف البطين الأيسر للقلب - غرفة الضخ الرئيسية.وفقًا لـ "هارفارد هيلث"، يمكن أن يحدث هذا عندما يعاني شخص ما من ضائقة عاطفية شديدة مثل فقدان أحد أفراد أسرته.والسبب الدقيق لحدوث ذلك غير معروف، لكن الخبراء يعتقدون أن الزيادة في هرمونات التوتر يمكن أن "تصعق" قلب شخص ما.وتشبه الأعراض أعراض الأزمة القلبية - ضغط شديد أو ثقل أو ألم في الصدر - ولكن دون أي انسداد في الشرايين التاجية.وقد يعاني الأشخاص "منكسرو القلب" أيضًا من ضيق في التنفس، أو تعب مفاجئ، أو دوار، أو التعرق البارد.وهذه الحالة يمكن أن تتسبب في تغيير شكل قلوب بعض الأشخاص بشكل دائم وقد يستمرون في الشعور بأعراض مثل التعب وألم الصدر ونقص الطاقة، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية .