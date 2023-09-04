الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

كسرة القلب.. 3 أشياء تفعلها في جسم الإنسان

أمراض القلب
القلب
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تحدث متلازمة القلب المنكسر غالبًا بسبب التعرض لمواقف مثيرة للتوتر ومشاعر شديدة الوطأة، لكنها غالبًا ما تكون حالة مؤقتة، فيما قد يستمر شعور الإعياء لدى بعض الأفراد بعد شفاء القلب.
ويمكن أن يكون لكسرة القلب أيضًا تأثير على كيمياء الدماغ ومستويات الهرمونات وحتى القلب، وفقًا للعلماء.
وفيما يلي ثلاثة أشياء يمكن أن تحدث للجسم عندما يمر الشخص بمعاناة كسرة القلب، وفق صحيفة "ذا صن".

الجسم يمر بمرحلة "الانسحاب"


وفقاً لعالمة الأعصاب الدكتورة لوسي براون، هناك مزيج كيميائي مسؤول عن شعور الإنسان بالتعاسة بعد الهجر.
وترتبط المواد الكيميائية الثلاثة: السيراتونين والأوكسيتوسين والدوبامين في الدماغ بالسعادة والترابط ونظام المكافأة في الدماغ.
وأضافت براون لشبكة "سكاي نيوز": "سوف تتفاعل معهم في خضم علاقة (جيدة) ولكن تنخفض عندما تنتهي".
وقام فريق من الباحثين، من بينهم براون، بدراسة تأثير كسرة القلب لدى 15 شابًا يمرون بحالات انفصال غير مرغوب فيها.
وأجرى كل منهم مسحًا للدماغ عندما عرضت عليهم صور شركائهم السابقين، والتي أظهرت إضاءة أجزاء من دماغهم المرتبطة بالتحفيز والمكافأة - حيث تعيش خلايا الدوبامين العصبية لدينا.
وشبهت براون، فرط النشاط في هذا الجزء من الدماغ بما تراه في شخص مدمن على الكوكايين. قالت: "يبدو الأمر كما لو أننا مدمنون على بعضنا البعض".
وأضافت: "عندما نفقد شخصًا ما، فإننا نفقد جزءًا مجزيًا للغاية من حياتنا وإحساسنا بأنفسنا. لقد قدموا شيئًا جديدًا في حياتك وهو غير موجود الآن، لذلك نحن بحاجة إلى بعض المكافآت الأخرى".
لذلك فمن المنطقي أن تخضع لأعراض الانسحاب الكيميائي بشكل فعال عندما تنفصل عن شريكك.

الألم ليس عاطفيًا فقط


ألم الانفصال ليس عاطفيًا فحسب، ولا هو مجازي، فقد يتألم الجسم جسديًا، وفقًا للدراسة.
في عام 2010، قام ثلاثة باحثين في مجال العلاقات بدراسة فحوصات الدماغ لـ 15 شخصًا مكسور القلب، ووجدوا أن اضطرابهم العاطفي يسبب نشاطًا دماغيًا في نفس المناطق التي يعالج فيها الدماغ الألم الجسدي.
وفي الوقت نفسه، أوضحت فلورنس ويليامز - التي بحثت في علم الانفصال بعد انتهاء زواجها الذي دام 25 عامًا، مما تسبب في إصابتنها بالقلق والأرق والشعور بأن جسدها تحت التهديد - أن الرفض يحفز جزءًا من الدماغ يسمى القشرة المعزولة - وهي القشرة المخية المعزولة. نفس الجزء الذي يستجيب للضيق حول الألم.
ويمكن أن يسبب الضغط العاطفي الناتج عن الانفصال أيضًا أعراضًا مثل الصداع والغثيان.
وقال الدكتور أبيشيك رولاندز لشبكة "سكاي نيوز": "أهم شيء يجب أن نتذكره هو أنه على الرغم من عدم وجود سبب جسدي، فإن الأعراض حقيقية للغاية - فهي ليست مختلقة أو كلها في الرأس".

"القلب المكسور" أمر نادر ولكنه ليس مستحيلاً


في حالات نادرة، يمكن للألم العاطفي الناتج عن انكسار القلب أو الخسارة أن "يكسر" القلب بالفعل - فيما يسمى " متلازمة القلب المنكسر " أو اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو.
وهو ينطوي بشكل أساسي على إضعاف البطين الأيسر للقلب - غرفة الضخ الرئيسية.
وفقًا لـ "هارفارد هيلث"، يمكن أن يحدث هذا عندما يعاني شخص ما من ضائقة عاطفية شديدة مثل فقدان أحد أفراد أسرته.
والسبب الدقيق لحدوث ذلك غير معروف، لكن الخبراء يعتقدون أن الزيادة في هرمونات التوتر يمكن أن "تصعق" قلب شخص ما.
وتشبه الأعراض أعراض الأزمة القلبية - ضغط شديد أو ثقل أو ألم في الصدر - ولكن دون أي انسداد في الشرايين التاجية.
وقد يعاني الأشخاص "منكسرو القلب" أيضًا من ضيق في التنفس، أو تعب مفاجئ، أو دوار، أو التعرق البارد.
وهذه الحالة يمكن أن تتسبب في تغيير شكل قلوب بعض الأشخاص بشكل دائم وقد يستمرون في الشعور بأعراض مثل التعب وألم الصدر ونقص الطاقة، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية .

اقرأ أيضا

انتبه من مشاكل سوء التغذية.. تسبب لك 7 أمراض

هل بات أكثر خطورة .. كيف يختلف "بيرولا" عن غيره من سلالات كورونا؟

دراسة تحذر: التغير المناخي يفاقم مشاكل وأمراض الجهاز التنفسي

فوائد غير متوقعة لفيتامين أ .. هذا ما يحدث للجسم إذا افتقده

ماذا تعرف عن "العصب الخامس"؟.. تعرف على الفئة الأكثر إصابة وطرق العلاج

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أمراض القلب 4:18 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

منها القلب والسرطان.. 9 أمراض مميتة تصيب النساء أكثر من الرجال

الزبادي والطماطم 1:10 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

أفضل 4 أطعمة تساعد على خفض ضغط الدم

حكة الأذن 10:22 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

من الاحمرار إلى الحكة.. ما الذي تكشفه الأذن عن حالتك الصحية؟

الملح 2:05 م الأربعاء، 30 أغسطس 2023

احذر: هذا الخطأ أثناء تناول الطعام يزيد من الإصابة بأمراض مميتة

اقرأ أيضا

السجائر الإلكترنية
8:36 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

دولة أوروبية تخطط لحظر السجائر الإلكترونية.. تدمر الصحة وتسبب الوفاة ​

خطورة السجائر الإلكترونية
3:38 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

دراسة تكشف خطورة السجائر الإلكترونية على صحة الرجال.. وتُحذر

مرض الخرف
2:33 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

مفاجأة.. استخدام الإنترنت يحمي كبار السن من الخرف

مرض الخرف
2:21 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

مفاجأة.. استخدام الإنترنت يحمي كبار السن من الخرف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي