كثرة التبول.. هل تعد مؤشرًا على وجود مشكلة صحية؟

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يعاني يعض الأشخاص من كثرة التردد على الحمام، وهي مشكلة صحية تؤثر على 30% من الرجال و40% من النساء.

وكشف الدكتور سيث كوهين، طبيب المسالك البولية في مركز بريستون تيش لصحة الرجال بجامعة نيويورك لانجون، عما يجب أن يعرفه المرضى، ويفعلونه، إذا كانوا يعانون من التبول المتكرر.





ما هو كثرة التبول؟



ما الذي يسبب كثرة التبول؟ كيف يمكن منع ذلك؟



هل التبول المتكرر علامة على وجود مشكلة صحية أكبر؟



كيف يؤثر العمر على العلاج؟



متى يجب أن ترى الطبيب بخصوص كثرة التبول؟



يتأثر الأشخاص من جميع الأعمار وأنماط الحياة بالتبول المتكرر، وهو يعني الذهاب إلى الحمام كل 30 دقيقة إلى ساعة أو الاستيقاظ للتبول عدة مرات في منتصف الليل.وبعض الأشخاص غير قادرين على ركوب السيارة لفترة طويلة، أو الجلوس خلال الاجتماعات، لأنهم يضطرون باستمرار إلى استخدام الحمام، ويعانون في بعض الأحيان من التسرب.يمكن أن يكون سبب التبول المتكرر عوامل سلوكية أو فسيولوجية. أحد الأسباب السلوكية الشائعة هو التوتر والقلق.عندما يبدأ الجسم في الاستجابة للقتال أو الهروب، تشعر بطبيعة الحال بالحاجة إلى التبول. وإذا كان المريض يشعر بالتوتر ويعاني من كثرة التبول، فمن الأفضل أن يتحدث إلى أخصائي الصحة العقلية لإيجاد استراتيجيات لتقليل التوتر.ويعد الكافيين من مدرات البول، وتناول ستة أو سبعة أكواب من المشروبات التي تحتوي على الكافيين في اليوم، يمكن أن يسبب التبول المتكرر. ولهذا السبب، فإن أول الأشياء التي يقول الطبيب إنه يخبر بها للمرضى هي تقليل تناولهم للمشروبات.وبعض أدوية ارتفاع ضغط الدم هي مدرات للبول. إذا كنت تتناول دواءً وتشعر بتغيير في عدد مرات التبول، فتحدث مع الطبيب حول الآثار الجانبية.وفقًا للطبيب، فإن نظرًا لأن التبول المتكرر يسبب التهابًا في المثانة والبروستاتا، فإنه يحاكي أعراض التهاب المسالك البولية، لذلك غالبًا ما يعتقد المرضى أنهم مصابون به.وبالمثل، غالبا ما يشعر المرضى بالقلق بشأن حصوات الكلى. لذا يتم إجراء اختبار واستبعاد هذه الحالات أثناء فحص التبول المتكرر.وأحد المفاهيم الخاطئة الشائعة بين المرضى هو أن التبول المتكرر هو علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا.مع تقدم الرجال في السن، تتضخم البروستاتا بشكل طبيعي. وقد يتسبب هذا في زيادة التبول، لكنه ليس بالضرورة مؤشرًا على الإصابة بسرطان البروستاتا.ومرض السكري هو مصدر قلق آخر. إذا كان الشخص معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري بسبب عامل وراثي، فقد يكون التبول المتكرر علامة على ضرورة فحص مستويات السكر، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".في حين أن المرضى من مختلف الأعمار قد يعانون من نفس المشكلة، فإن الفسيولوجيا الفعلية لحالتهم مختلفة.وعادةً ما يعاني المرضى الأصغر سنًا من مشكلة سلوكية تسبب كثرة التبول، مثل التوتر والإفراط في استهلاك الكافيين.وتقديم المشورة لهؤلاء المرضى بشأن تغيير سلوكهم هو العلاج النموذجي، وبمجرد تغيير سلوكهم، قد يشهدون تحسنًا في غضون أسابيع أو أشهر.وبالنسبة للرجال الأكبر سنًا، يقول طبيب المسالك البولية: "إننا ننظر في مشكلات البروستاتا لديهم، لذا يكون العلاج أكثر تدخلاً بشكل عام. يمكن أن تبدأ البروستاتا في تضييق تدفق البول مع مرور الوقت".وتابع: "لذلك، عندما يتبول الرجال الأكبر سنًا، يكون من الصعب عليهم تفريغ المثانة دفعة واحدة، لذلك ينتهي بهم الأمر بالذهاب إلى الحمام بشكل متكرر. غالبًا ما يكون هناك انسداد نحتاج إلى إصلاحه بالأدوية، أو الجراحة إذا لم ينجح الدواء.إذا كانت عادات التبول المتكرر تمنعك من عيش حياتك الطبيعية، فمن المفيد أن تعرض الأمر على الطبيب.