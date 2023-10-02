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كثرة الإنجاب تحمي النساء من مرض لا علاج له

رعاية الطفل
كثرة الإنجاب مفيدة صحيًا
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توصلت دراسة إلى أن النسبة العالية لهرمون إستروجين طوال الحياة تقلل خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدماغية والخرف لدى النساء.
ووفقًا للدراسة التي نُشرت في العدد الإلكتروني من مجلة ":يورولوجي"، فإن النساء اللائي أنجبن عدة أطفال، يتعرضن بشكل أكبر لهذا الهرمون، وهو ما يؤدي إلى دماغ أكثر صحة.اضافة اعلان

انخفاض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية

ووجد الباحثون أن هذا يرتبط على ما يبدو بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية، المرتبطة بالضعف الإدراكي والخرف.
وتوصلت دراسة منفصلة من عام 2021 إلى أن النساء اللواتي تعرضن لكميات أعلى من هرمون الأستروجين لديهن كميات أكبر من المادة الرمادية في أدمغتهن.

المادة الرمادية في الدماغ

والمادة الرمادية هي جزء رئيسي من الجهاز العصبي، وتشارك في الإدراك الحسي، مثل الرؤية والسمع والذاكرة والكلام واتخاذ القرار، وفق موقع "سكاي نيوز عربية".
ووجد باحثون من كلية طب "وايل كورنيل" في نيويورك، أنه مقابل كل سنة إضافية تتعرض فيها المرأة لهرمون الأستروجين في حياتها، يزداد متوسط حجم المادة الرمادية في مناطق معينة من الدماغ بنسبة 1 بالمئة.
ومع كل طفل إضافي تنجبه المرأة، يرتفع حجم المادة الرمادية بمعدل 2 بالمئة.
يشار إلى أن الخرف يعد مرضًا لاعلاج له حتى الآن.
 

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